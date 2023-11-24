 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему Запад бросил Зеленского, - Роджер Кеппель
00:15 26.11.2023

EXXpress
Австрия

Роджер Кеппель разъясняет: Запад позволит Зеленскому проиграть

Комментируя то, как Запад отворачивается от Украины, главный редактор газеты WeltWoche Роджер Кеппель сказал в интервью для Exxpress, что ему жаль Зеленского. Читатели в комментариях не согласились:"Никогда нельзя полагаться на обещания США или ЕС, но, конечно, маленький клоун из Киева не мог этого знать".

"По правде сказать, мне жаль Зеленского", - сказал Роджер Кеппель, главный редактор газеты WeltWoche. Это осознают и другие европейцы: "Запад намерен оставить Зеленского один на один со всеми его проблемами. Он не способен победить в конфликте с Россией". Или, например: "всякого, кто предсказывал такое развитие событий еще год тому назад, клеветнечески клеймили как "слугу Путина".

"Теперь украинцам придется расплачиваться за то, что было устроено Западом", - такой критический вывод из нынешней обстановки на Украине и в Западной Европе сделал в своëм блоге Weltwoche Daily главный редактор швейцарского журнала WeltWoche. Наряду со многими другими журналистами и политическими экспертами Роджер Кеппель давно предупреждал, что события будут развиваться именно так, как они в конечном счете и развиваются - и истинное положение дел становится все более очевидным. Он считает, что сейчас "Запад подводит Зеленского и готов бросить его в беде". И добавляет, что "ему действительно жаль Зеленского".

Кеппель, который в течение двух лет был также главным редактором немецкой газеты Die Welt, уверен: "Это словосочетание повторяли вновь и вновь как мантру. "Неспровоцированная агрессивная война России". А между тем Запад и НАТО просто проигнорировали заявления, предложения и предупреждения России в октябре 2021 года. Конечно, Москва не хочет, чтобы НАТО расширялось в сторону российских границ. Неужели русские должны ждать, пока американцы установят свои ядерные боеголовки на Красной площади?".

Предметом нападок в последнем видео Роджера Кеппеля также становятся те критики, которые явно желали дискредитировать всех европейцев, на протяжении многих месяцев говоривших о необходимости прекращения огня:

"Все, кто год назад выступал за мир, были оболганы. Как "слуги Путина" и даже хуже. Это просто ужасно". Политик от Швейцарской народной партии также отвел украинскому президенту почетное место в выпуске Weltwoche под названием "Фальшивые герои: Грета Тунберг и Владимир Зеленский". Там он написал так: "Скажу безо всякого злого умысла, что мне жаль этого президента. Запад стремится избежать ответственности. Тот самый Запад, который всего несколько недель тому назад твердил, что "Украина защищает его свободу, его цивилизацию".

И Кеппель также едко подмечает: Запад лгал и манипулировал. Но гордыня всегда предшествует падению - и теперь за гордыню Запада будут отдуваться другие.

Автор: Рихард Шмитт (Richard Schmitt)

Комментарии читателей

Elon
Как будто это не было понятно с самого начала. Всем стоило бы это сразу понять. Никогда нельзя полагаться на обещания США или ЕС, но, конечно, маленький клоун из Киева не мог этого знать. У нас во главе ЕС стоят все без исключения коррумпированные и аморальные политики, которые моментально готовы предать всех, как только речь заходит о деньгах! .... Политики на Западе приходят и уходят, а Путин остается. Жаль только Урсулу.

joe
Кошельки оружейных лоббистов забиты доверху, Европа и ее Украина стоят на краю, за которым - пропасть, миллиарды уже спущены на специальные "активы" и "мирные" объекты, еще больше решили потратить на вооружение. Америка и ее верные Бербок и Ко проделали хорошую работу по дестабилизации Европы. А что теперь? А теперь мы перестаем истерить из-за Украины, забываем про нее и начинаем такой же цирк в Палестине. Пройдет немало времени, прежде чем Зеленский осознает, что и ему, да и всем нам было бы лучше, останься мы с Путиным, а не с Байденом и фон ден Ляйен.

Hamlet
Это было понятно с самого начала. Этот ложный энтузиазм и истерическое бахвальство, украинские флаги повсюду. Это напоминает мне, как Запад откровенно предал Восточную Европу в 1945 году, когда прежде столь вожделенную Атлантическую хартию просто тихо похоронили, а эти страны отдали Сталину. А ведь еще Бруно Крайский, бывший федеральный канцлер Австрии, в своей книге 1978 года "Время, в которое мы живем" недвусмысленно дал понять, что эти страны могут прийти к свободе только самостоятельно. И все это сейчас повторяется...

Krone ohne Zahn
А мне ни капли не жаль Зеленского. Мне жалко людей, которые повелись на его слова и слова коррумпированных европейских и украинских чиновников.

Bull
И мне тоже Зеленского не жаль... Мне жаль сотни тысяч погибших и раненых с обеих сторон, бессмысленно отправленных в топку этим клоуном и его коррумпированным окружением... За такое преступление надо вздергивать людей - в том числе в западной прессе.

Источник - ИноСМИ
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