Украина - только начало. Запад готовится масштабировать войну, - В.Авва

00:18 26.11.2023 Украина - только начало. Запад готовится масштабировать войну



Вадим Авва



Габор Кубатов, вице-президент партии венгерского премьера Орбана "Фидес", на общественном форуме в Терезвароше (исторический район Будапешта) заявил, что обещанные Киеву Евросоюзом 5 миллиардов евро полностью по назначению не дойдут.



Причина - коррумпированность украинских чиновников. Также Кубатов сказал: "...украинец может выжить на поле боя всего четыре дня. А Брюссель хочет не локализовать, но глобализировать конфликт на Украине".



Фидес и ее лидеры в небольшой Венгрии могут себе позволить говорить многое. Евробюрократы и США не набросили на венгерское горло шелковую удавку санкций, не затянули ее, а без нее партия Орбана два последних выборных цикла, в 2018-м и в 2022-м, словно под копирку, взяла две трети мест в местном парламенте, чувствуя поддержку общества.



И, в отличие от прибалтов или кабинета Шольца в ФРГ, опираясь именно на нее.



При этом "Фидес" ошибается в принципиальной моменте. За глобализацией войны с Россией на Украине стоит не Брюссель, а США.



На прошлой неделе по просьбе федерального интернет издания "Ваши Новости" мне выдалось сопровождать группу иностранных журналистов в ДНР. Довольно большое представительство. Много европейцев - Италия, Исландия, Финляндия, а также Индия, Турция.



Одним из пунктов программы было посещение сдавшихся и взятых плен украинских солдат. Те, кто согласился говорить, возрастные - от 43 до 57 лет. Малообразованные. Не очень богатые, скорее бедные.



За плечами каждого насильственная в той или иной мере мобилизация. Только один пришел на призывной пункт сам. Ну как сам - после того как украинский военком окончательно затерроризировал его мать угрозами.



За плечами каждого месяц или меньше украинской учебки, еще месяц во Франции, где они находились фактически в режиме заключенных: в город не выйти, за пределы казармы - ни шагу. И обратно на Украину, а затем на передовую.



Далее же все, как озвучил Георг Кубатов: четыре дня, максимум неделя - и плен. Они везунчики. Их не убили.



На сегодняшний день с 24 февраля 2022 года, по словам главы Пентагона Ллойда Остина, США профинансировали свою войну с Россией на территории Украины на $ 80 млрд. Однако еще в прошлом году называлась сумма общих инвестиций Запада в пролитие русской крови в $ 140 млрд.



Точной цифры на самом деле не знает никто, да она и не важна. Ситуация сложнее, страшнее, глобальнее.



Нападение ХАМАСа на Израиль и последующий геноцид палестинского народа в секторе Газа, правда, еще не оконченный, показал главную уязвимость Вашингтона - физическую и финансовую неспособность обеспечивать две войны средней интенсивности в разных частях глобуса.



Источник в ABC News утверждает, что поставки снарядов на Украину после начала войны Израиля с сектором Газа сократились на 30%. Но отказаться от войны демпартия США не может. Значит, нужно найти того, кто будет воевать, погибать и платить вместо тебя.



Поэтому в Киеве заговорили о расширении призывного возраста с 17 до 70 лет. О способности, даже необходимости, призвать и бросить в могилу еще 500, а то и 700 тысяч украинцев, мужчин и женщин. Это главный взнос в военную кампанию 2024-го диктатуры Зеленского.



Но есть незадача: кроме мяса на фронте требуется хоть какое-то оружие, а на территории режима - хоть какая-то система управления. У всего этого в случае Зеленского должен быть внешний источник. Им станет Германия.



Мы уже прежде цитировали посетившего Киев 21 ноября вслед за американским коллегой министра обороны Германии Писториуса. Повторим: "Очень важно изменение менталитета всего общества (ФРГ. - Ред.). Мы снова должны привыкнуть к мысли, что существует опасность войны в Европе. Это значит, что мы должны быть готовыми к войне. Мы должны быть обороноспособны. К этому должны быть готовы и бундесвер, и общество".



23 ноября Ллойд Остин пообещал Киеву оружия на 100 миллионов долларов, а Писториус 21 ноября - на 1,3 миллиарда евро.



Давайте посмотрим, что происходит на наших северо-западных границах в динамике.



Представьте, что речь не о России. Мы находимся в некой компьютерной игре, где визави вдруг с вашей страной разрывает все программы культурного обмена. Затем силой отнимает ваше имущество, расположенное на его территории. У государства отнимает, у частных лиц и компаний.



Размещает у ваших границ военные базы. Насыщает приграничную полосу современным дальнобойным оружием. Наращивает число военных аэродромов. И вообще тратит на войну почти 10% своего бюджета с тенденцией к росту.



Важный момент: 2% от ВВП - это почти 5% бюджета в любой стране. Плюс финансирование через общий кошелек Брюсселя, тот самый "фонд мира" Евросоюза. Плюс финансирование по статье "непредвиденные расходы" и так далее. Так и набирается.



Страна, простите, страны, которые тратят на военные нужды с таким азартом и намерением расходы эти увеличивать, они к чему готовятся? Вопрос риторический.



Продолжаем. Сворачивает ранее многочисленные программы сотрудничества приграничных регионов. Препятствует вашему транзиту. Понижает уровень дипотношений. Закрывает почти все консульские отделы, кроме того, что находится в посольстве.



Рекомендует своим гражданам не посещать вашу страну, а тем кто находится здесь, - уехать. Проводит на границе все более масштабные военные учения. Угрожает плаванию ваших гражданских судов. С его территории приезжают и на его территории пытаются скрыться террористы.



Фактически перекрывает границу. Годами медиа соседа называют вашу страну врагом, источником угрозы, а вашего президента - исчадием ада и диктатором. На уроках истории детей учат, что вы как страна зло.



Так вот, если мы находимся в компьютерной в игре, к чему идет дело? Как бы вы ответили на этот вопрос?



На саммите НАТО этого года в Вильнюсе было принято решение о создании единого центра сухопутного командования альянса. Группировке в 300 тысяч человек (сейчас всего 40 000) будут приданы значительные морские и воздушные силы, а также кибернетические и космические возможности.



По сути, европейское и немецкое общество, которому, по словам Писториуса, "следует готовиться к войне", не знает, кто на самом деле отдал приказ демонстративно выставить на границе с Россией "зубы дракона" - противотанковые сооружения. Был ли это эстонский или финский, хм, деятель. Или неизвестный, то есть не называемый никем американский генерал из единого центра сухопутного командования.



Мы даже не знаем, кто составляет планы для бундесвера или ВСУ. То есть почти наверняка знаем, что точно не главком ВСУ Залужный. Юрисдикция национальных вооруженных сил стран альянса после саммита в Вильнюсе под вопросом.



И все мимо общественности. Нельзя же рядовым гражданам доверять сложные вопросы войны и мира! Все-таки там демократия как-никак. Как? Да никак.



Сообщества говорящих голов, - Зеленский, Залужный, Сырский, Шольц, Писториус, Ринкевич и фон дер Ляйен, - за плечами которых стоят тихие или не очень люди в американской военной форме. "Теперь все сами, ребята", - говорят они. Сами себе платите, сами воюете. Как? Мы скажем. Если можете при этом воровать, воруйте на здоровье.



Свинью откармливают перед тем, как заколоть. Хотя откармливают странно. В 2023-м Европа, отказавшаяся от российских энергоносителей, но оставшаяся вторым после Индии их покупателем, потратила около 1 триллиона долларов на энергетические субсидии компаниям и людям, однако так и не смогла избежать рецессии в экономике. И потратит больше.



Конечно, близкие к к власти лица с триллиона дотаций погрелись знатно. Так и работает демократический рынок. В ЕС, на Украине. Принцип един.



Стратегия США в Европе состоит в том, чтобы нагнать на украинскую линию фронта плохо подготовленных возрастных мужчин и безусых юнцов, прежде всего из наиболее социально бесправных страт общества, максимально истребляя славянский генофонд, а также устроить военную провокацию с Россией или Белоруссией уже силами регулярных армий альянса. По крайней мере, попробовать.



Вдруг русские пропустят удар? А высвободившийся ресурс сосредоточить для операций на Ближнем Востоке, потенциальной войне с Ираном, для козней вокруг Тайваня.



Изворотливый ум наших врагов будет строить козни и плести интриги даже в состоянии паралича, который придется им в итоге устроить. Америка все больше похоже на своего президента, на Байдена.



Она перестала ориентироваться во времени и пространстве. Перестала формулировать будущее. Воровство, интеллектуальный маразм, физическая немощь... Страна и этот американский президент все более и более соответствуют друг другу, что нужно только приветствовать. Источник - Ukraina.ru

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