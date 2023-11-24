 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Робкое ЕС: почему в Европе заговорили о независимой Палестине, - С.Бойков
00:24 26.11.2023

Робкое ЕС: почему в Европе заговорили о независимой Палестине

Пока Израиль и ХАМАС обмениваются пленными, премьеры двух западных стран отправились на Ближний Восток обсуждать урегулирование конфликта

Семен Бойков

Создание суверенного палестинского государства - на сегодня крайне сложный вопрос, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Учитывая нынешние политические реалии, это маловероятно, поскольку до сих пор не решен вопрос палестинских беженцев, еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и статуса Иерусалима. Ранее Мадрид выступил за создание независимой Палестины. 23–24 ноября премьер-министры Испании и Бельгии Педро Санчес и Александр Де Кроо отправились в турне по странам Ближнего Востока для обсуждения урегулирования конфликта и доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В Европарламенте подчеркивают, что ЕС продолжит поддерживать переговоры между Израилем и ХАМАС. 24 ноября произошел первый обмен пленными.

Миссия Санчеса и Кроо

Боевые действия между ХАМАС и Израилем временно затихли. 24 ноября в 7 утра по местному времени в секторе Газа вступило в силу перемирие, о котором израильтяне и палестинцы ранее договорились при посредничестве Катара. Цель гуманитарной паузы, рассчитанной на четыре дня, - обмен заложниками, а также прекращение полетов над Газой израильской авиации с 10:00 до 16:00. В пятницу, 24 ноября, ХАМАС отпустило первые 25 человек (12 граждан Таиланда и 13 - Израиля). Израильская сторона передала 39 пленных.

Передача людей осуществляется по принципу "три палестинца за одного израильтянина" - всего 150 на 50. Еврейское государство пообещало освободить еще 150 палестинцев, если ХАМАС выпустит 50 заложников. А за каждые десять освобожденных перемирие будет продлеваться на сутки, но максимальное действие сделки 10 дней. Всего в секторе Газа находится не менее 240 пленников.

На фоне этого 24 ноября в Каир на переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом прибыли премьер-министр Испании Педро Санчес и его бельгийский коллега Александр Де Кроо. Европейские политики завершили свое двухдневное ближневосточное турне: ранее они посетили Иерусалим и Рамаллу, где провели встречу с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и палестинским президентом Махмудом Аббасом.

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Испания, председательствующая в ЕС до конца года, призвала к созданию Палестины. "Решение о создании двух государств должно быть реализовано, чтобы победить терроризм и гарантировать безопасность Израиля", - заявил Педро Санчес, подчеркнув, что контроль над сектором Газа после завершения конфликта должен быть передан палестинской администрации во главе с Аббасом. Испанский лидер выступил за организацию международной мирной конференции.

Египетский президент заверил, что Каир оставит КПП "Рафах" открытым - через него осуществляется эвакуация жителей сектора Газа и провоз гуманитарной помощи. Бельгия, которая станет следующим председателем ЕС, потребовала открыть КПП и с территории Израиля. "Нам нужно больше точек доступа, это нужно гражданскому населению сектора Газа", - заявил Александр Де Кроо.

Европейцы пообещали помочь Египту оказывать поддержку пациентам, прибывшим из Газы. Так, Мадрид планирует отправить на этой неделе в египетские больницы 4 т медицинского оборудования. При этом Испания и Бельгия осудили удары израильской армии по мирному населению анклава. По данным минздрава властей анклава, на сегодня погибло свыше 14 тыс. мирных жителей и ранено более 33 тыс. человек. В Европарламенте, однако, не питают иллюзий насчет влияния визита Санчеса и Де Кроо на урегулирование конфликта.

- У Санчеса нет полномочий вести переговоры. Его поездка - это всего лишь презентация взглядов и видения Испании, - сказал "Известиям" депутат Европарламента Томас Ждечовски. - Мы готовы помочь Палестине и Израилю вести переговоры. Мы никогда не примем ХАМАС в качестве партнера по диалогу.

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Помогать урегулировать конфликт активно пытаются и другие европейские страны. Так, 24 ноября с дипломатической миссией в Израиль прибыл новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Он призвал к скорейшему выполнению условий перемирия. А премьер Италии Джорджа Мелони поддержала инициативу организовать морской коридор для доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

Перспективы урегулирования конфликта

Испания и Бельгия не единственные европейские страны, выступившие с критикой Израиля. В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти еврейского государства остановить беспорядочные авиаудары по сектору Газа и прекратить бомбежку мирного населения. Кроме того, как сообщает газета El Confidencial, весьма критично к действиям Израиля относятся правительства Ирландии, Словении и Люксембурга.

При этом в последнее время на Западе все громче заявляют о необходимости создания палестинского государства. На днях президент США Джо Байден в статье для The Washington Post отметил, что это "единственный способ обеспечить долгосрочную безопасность как израильского, так и палестинского народа". Однако создание палестинского государства - на сегодня труднореализуемая задача, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС при президенте РФ Сергей Демиденко.

- Все, кто говорит, что необходимо создать палестинское государство, абсолютно правы. Оно должно было быть создано еще 76 лет назад, и это реально решило бы все проблемы, которые сейчас существуют. Но политическая ситуация на палестино-израильском треке сейчас настолько запущена, что ее крайне сложно разрешить, поскольку политических механизмов для создания палестинского государства не существует, - считает эксперт.

Он отметил, что палестино-израильское урегулирование упирается в три основных вопроса: что делать с палестинскими беженцами, еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан и статусом Иерусалима. Востоковед напомнил, что решения конфликта пытались добиться еще в 1993 году после подписания соглашений в Осло между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП). Они были заключены по формуле "мир в обмен на территории": палестинская сторона признавала право еврейского государства на существование, а Израиль признавал ООП законным представителем палестинского народа и соглашался на создание официального правительства для управления Западным берегом и сектором Газа. Израиль даже вывел войска с большей части территории Иерихона (провинция на Западном берегу реки Иордан) и Газы.

- Тогда договорились по вопросам, по которым это можно было сделать. И после этого переговорный потенциал был исчерпан. Дальше начались вопросы фактически нерешаемые. В них уперлось палестино-израильское урегулирование, и кто теперь вспомнит про договоренности "Осло-1" и "Осло-2"? - отметил Демиденко. - Европейцы же абсолютно никак не способны повлиять на создание палестинского государства. Они об этом говорят, поскольку им надо просто зафиксировать свою позицию.

Москва не раз призывала Израиль и ХАМАС прекратить боевые действия. Президент РФ ранее заявлял, что урегулирование палестино-израильского конфликта возможно на основе утвержденной Совбезом ООН двугосударственной формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Нынешний конфликт в секторе Газа - итог провальной политики США, заявлял ранее Владимир Путин. "Однобокая линия американцев на протяжении многих лет заводила ситуацию все дальше в тупик. Ближневосточный квартет международных посредников не использовался. Под надуманными предлогами США фактически заблокировали этот формат, который был уникальным и, кстати говоря, имел мандат, одобренный соответствующей резолюцией ООН", - отмечал российский лидер.

Источник - Известия
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