Ученые выявили мощный космический луч неизвестной природы

00:28 26.11.2023

Ученые Telescope Array выявили мощный космический луч неизвестной природы



Лучи с таким зарядом теоретически не должны были существовать, в 1991-м схожая частица потрясла астрофизиков. Ученые сравнили ее заряд с падением кирпича на ногу



Астрофизики из проекта Telescope Array обнаружили редкую частицу сверхвысокой энергии, которая прибыла из-за пределов Млечного Пути, результаты исследования они представили в журнале Science. Об этом также сообщает Университет Юты. Исследователи назвали ее частицей Аматэрасу в честь богини Солнца из японской мифологии.



Энергия этой субатомной частицы (2,4 x 10²º эВ) эквивалентна падению кирпича на палец ноги с высоты талии, сказано в докладе ученых. Такая же сверхмощная частица наблюдалась до этого лишь однажды - в 1991 году. Ей дали название Oh-My-God ("О боже мой"). Открытие потрясло астрофизиков, поскольку ничто в нашей галактике не было способно ее произвести, а ее энергия оказалась больше, чем теоретически допускалось для космических лучей, следующих в направлении Земли из других галактик. "Проще говоря, частица не должна была существовать", - пояснили в Университете Юты.



Один из авторов исследования, Джон Мэтьюз, пояснил, что если протянуть руку, то каждую секунду через ладонь будет проходить по одному космическому лучу, однако они обладают низкой энергией. Лучи с высокой энергетикой могут упасть, если следовать этой метафоре, по одному на квадратный километр один раз в столетие, пояснил ученый.



Космические лучи - это заряженные частицы, "отголоски жестоких небесных событий, которые разделили материю до субатомных структур и пронесли ее через Вселенную почти со скоростью света".



Точное происхождение высокоэнергетических частиц до сих пор неясно. Предполагается, что они могут быть связаны с гамма-всплесками, выбросами сверхмассивных черных дыр в центрах галактик и другими причинами.



Исследователи затрудняются объяснить, откуда появились настолько мощные лучи. Они оказались "своего рода случайными" - если проследить их траектории, оказывается, что не существует ничего достаточно высокоэнергетического, чтобы произвести такие частицы, сказал Мэтьюз. Если взять только что обнаруженную частицу и "О боже мой", рассказал он, то окажется, что они пришли из ниоткуда.



"В случае с частицей "О боже мой" и этой новой частицей вы прослеживаете ее траекторию до источника, и нет ничего достаточно высокоэнергетического, чтобы произвести ее. Вот в чем загадка - что, черт возьми, происходит?" - задался он вопросом.



Профессор Джон Белз, соавтор исследования, рассказал, что эти частицы прилетают из будто бы совершенно разных мест на небе, у них вряд ли единый источник. "Это могут быть дефекты в структуре пространства-времени, сталкивающиеся космические струны. Вообще я просто навскидку называю безумные идеи, которые приходят людям в голову, потому что нет общепринятого объяснения", - сказал астрофизик.



В составе международной команды, сделавшей открытие, был российский физик - сотрудник Института ядерных исследований РАН (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Михаил Кузнецов. Он пояснил RTVI, что уникальность частицы - в направлении ее прилета.



"Мы взяли карту галактик в локальной Вселенной, в сфере радиусом примерно 750 млн световых лет, и посмотрели, какие галактики лежат в направлении, откуда пришла эта частица. И мы увидели, что в этом направлении ничего нет - так называемая локальная пустота", - рассказал ученый.



Михаил Добрунов