Пашинян загнал себя в ловушку новых территориальных потерь

00:48 26.11.2023

Пашинян загнал себя в ловушку новых территориальных потерь



Tекст: Евгений Крутиков



Армянский премьер Никол Пашинян впервые признал, что Баку и Ереван обсуждают обмен территориями. О каких именно территориях идет речь, какое значение они имеют для выживания Армении и что по этому поводу думает Азербайджан?

В последние несколько дней премьер-министр Армении сделал несколько удивительных заявлений, касающихся будущего Армении и мирного урегулирования с Азербайджаном.



Для начала Никол Пашинян заявил: он "не уверен", что Азербайджан намерен подписать мирное соглашение на основании ряда согласованных принципов. Ранее армянский премьер-министр наоборот утверждал, что эти самые "три принципа" с Баку как раз согласованы.



Принципы, по словам Пашиняна, заключаются в том, что обе страны признают территориальную целостность друг друга: Азербайджан признает территорию Армении площадь 29 800 кв. км, а Армения – Азербайджана площадью 86 600 кв. км. Расчеты эти сделаны в Ереване на основании карт советского Генштаба 1970-х годов. Второй принцип – это делимитация границ на основании Алма-Атинской декларации 1991 года. Третий – открытость "региональных коммуникаций" на основании суверенитета и равенства, что можно трактовать по-разному.



Беда в том, что эти "принципы" существуют исключительно в речи Пашиняна. В Баку ничего об этих принципах не говорят.



В Европе воспринимают "три принципа Пашиняна" всерьез, поскольку программа обсуждалась как раз с европейцами и затем ее привезли в Вашингтон. Париж и Брюссель любыми средствами пытаются вытащить азербайджанскую сторону на разговор, а Баку просто игнорирует эти попытки. В последние две недели Баку игнорирует даже Вашингтон. Для Запада это болезненный удар, поскольку Париж считает "три принципа" своей личной заслугой, и невыполнение плана будет выглядеть публичным провалом европейской дипломатии.



Единственный пункт, по которому между Баку и Ереваном пока сохраняются переговоры, это обмен территориями. Речь идет о старых анклавах. В пятницу Пашинян заявил, что вопрос взаимной передачи анклавов "обсуждается".



В частности, речь идет о находящемся на территории Армении селении Тигранашен, через которое проходит стратегическая трасса на Тбилиси. Взамен Тигранашена Армения может получить армянский анклав в Азербайджане Арцвашен. За 30 лет он полностью уничтожен, и в нем в лучшем случае сейчас живет около сотни азербайджанцев из числа беженцев, и даже армянское кладбище срыто.



Обмен не кажется равноценным, но Пашинян сам загнал себя в ловушку пресловутыми "тремя принципами".



Территориальная целостность по границам 1991 года и по озвученным Пашиняном цифрам площади однозначно означает, что обмен анклавами должен быть произведен. В таком случае Армения окажется полностью изолированной и отрезанной от внешнего мира – ее важнейшие коммуникации будут перекрыты Азербайджаном.



Азербайджану ничего не стоит просто физически, военной силой, занять эту небольшую территорию. Но в Баку, видимо, хотят посмотреть, как Пашинян будет выкручиваться.



Армянскому премьер-министру приходится объясняться внутри страны и делать громкие заявления. Можно предположить, что Пашинян по согласованию с европейскими структурами ведет дело к досрочным выборам в Армении. Предполагается, что его партия может одержать убедительную победу, которая позволит затем изменить Конституцию страны.



Основа такой победы на выборах – новый курс Пашиняна на отказ от сотрудничества с Россией и переориентация на Европу. Идеологически это объясняется тем, что "Россия нас бросила", а французы, мол, нас защитят.



Армянское общество вполне может за такое проголосовать, но при условии сохранения взаимоотношений с Россией на основе экономических преференций. Отсюда и нежелание одномоментно выходить из ОДКБ и других постсоветских организаций, вылившееся в почти карикатурный саботаж совместных мероприятий.



Понятно, что Азербайджан не будет ждать вечно. Возможно, Баку как раз дожидается внеочередных выборов в Армении, чтобы иметь дело уже с Пашиняном, обладающим большей полнотой власти, чем сейчас. Пусть он победит, добавит себе полномочий, пусть хоть флаг и герб изменит, если так хочет. А затем из Баку его снова аккуратно спросят: что там с Зангезуром? Ведь это земля, на которой исторически проживали азербайджанцы. Как вы там это озеро называете – Севан? Нет, оно теперь Гейча называется, по его берегам древние тюрки жили всегда. Ну и далее по списку.



В таком контексте заявления Пашиняна про анклавы мало кому интересны, кроме разве что беженцев. Это лишь переговорная ловушка, созданная самим Пашиняном. Территориальная целостность Армении, несмотря на то, что Баку на словах ее пока признает, давно перестала быть незыблемой. Потеря Карабаха действительно лишь первая костяшка домино. Но, как известно, первая – самая важная.



25.11.23