ЧМ по футболу U-17: Узбекистан уступил Франции в 1/4 финала

|21:47 Полковник Макгрегор: Лидеры НАТО в кулуарах требуют отставки Зеленского
21:44 ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия
19:45 Боевое крыло ХАМАС решило отложить освобождение второй группы пленных
18:56 Фронт свободы Афганистана атаковал талибов* в разных частях страны,- Андрей Серенко
18:53 Миграционная политика меняется: тенденции, законы, указы, - Андрей Школьников
16:58 Молдавская митрополия отказалась отречься от Русской Православной Церкви
12:20 Иран и его союзники оценили риски и не спешат объявлять войну Израилю, - Иван Мигале
12:18 Обмен "один к трем". Почему перемирие в Газе не приведет к миру, - Геворг Мирзаян
12:17 Афруза Хамдамова стала первой чемпионкой мира U-14 по шахматам в истории Узбекистана
10:15 С Минском по жизни. Как Путина завалило снегом на саммите ОДКБ (репортаж А.Колесникова)
10:12 Бывший рос-премьер Касьянов объявлен "иноагентом" (предателем)
08:10 Губернатор штата Нью-Джерси (США) отказался от антироссийских санкций
08:05 Страны СПЕКА создадут целевой фонд по поддержке крупных "зеленых" проектов в регионе
08:00 Жуть. Призраки и барабашки не дают японскому премьеру Кисиде ночевать в официальной госрезиденции
01:28 Иллиберализм в международных отношениях, - Александр Дугин
00:31 Турецкое эхо на севере Сирии, - Мария Колесникова
00:26 Вашингтон и Токио: "сделка столетия" завершилась буднично и рутинно, - Олег Парамонов
00:25 Миграционная политика в РФ меняется: тенденции, законы, указы, - Андрей Школьников
00:20 США пытаются сорвать проект Китая и России по тоннелю в Крым
00:13 Погромы в Дублине обострили миграционный кризис в Европе
00:11 Если нельзя сформулировать госидеологию, то и хрен с ней, - Игорь Мальцев
00:09 Вместо выборов россиян готовят к борьбе вокруг фейков, - НГ
00:07 Китай стремится обеспечить себя нефтью самостоятельно, - М.Сергеев
|19:36 Туркестанский авангард в Москве поражает воображение
19:02 В Грузии перезагрузили борьбу с олигархами, - Артур Аваков
18:58 Тьма и холод четвертый день. Снегопады обрушили ЛЭП в Согдийской области Таджикистана
18:39 США не смогли остановить прогресс Китая в полупроводниковых технологиях, - В.Пироженко
15:46 В Киргизии за вымогательство задержан советник полпреда президента в Баткенской области
15:44 Станут ли хуситы новой военной силой в Красном море
15:41 Что роднит современных политиков и проституцию, - С.Худиев
15:38 Убить трех китов. Как лишить Украину способности обороняться, - Д.Давыдов
15:36 В Дублине вспыхнули антимигрантские протесты-погромы
13:51 Израиль сообщил о смерти командующего военно-морскими силами ХАМАС Амара Абу Джалала
13:05 Рост цен и инертный бизнес: зачем в Казахстане поднимают НДС, - Адил Урманов
12:52 Пакистан. Исламские партизаны атаковали и сожгли боевые самолеты на авиабазе в Пенджабе
12:50 Радикальные исламисты на пенсию не уходят, - Лариса Шашок
12:47 Вашингтон и Пекин спорят, кто главный в Южно-Китайском море, - В.Скосырев
12:25 Цены на нефть: страны ОПЕК+ взяли тайм-аут, но не все зависит от них, - СП
11:08 В Актобе (Актюбинске) открыт филиал Института археологии Казахстана
11:03 Какие документы подписали главы стран ОДКБ в Минске - список 15-ти особо ценных бессмысленных бумажек
11:00 Киевский "синдром Гитлера": мобилизация стариков, детей и женщин, - Александр Хроленко
10:58 США боятся перемирия в Газе, - Петр Акопов
10:56 Катар – маленький игрок большой политики в Персидском заливе, - Василий Иванов
|ЧМ по футболу U-17: Узбекистан уступил Франции в 1/4 финала
01:33 26.11.2023
Юношеская сборная Узбекистана по футболу уступила Франции в четвертьфинале чемпионата мира U-17 и завершила участие в турнире.
Юношеская сборная Узбекистана по футболу в четвертьфинале чемпионата мира среди игроков до 17 лет уступила Франции. Матч, прошедший 25 ноября в Индонезии, завершился со счетом 0:1.
Узбекистанцы были близки к голу в конце первого тайма после того, как Лазизбек Мирзаев пробил головой в ворота, но вратарь отразил удар.
Нападающий Амирбек Саидов открыл счет на 65-й минуте, но судья зафиксировал офсайд.
На 82-й минуте французы вышли вперед после серии атак. Сначала Матис Ламбурд принял навес и пробил головой, но мяч попал в перекладину, а на добивании оказался Исмаил Буне, который был точен.
Футболисты Узбекистана имели несколько шансов сравнять счет, но вратарь соперника не позволил забить гол. За весь турнир Франция не пропустила ни одного гола.
Таким образом, Узбекистан завершил свое участие, повторив лучший результат 2011 года (выход в четвертьфинал). Франция сыграет в полуфинале с победителем пары Марокко-Мали. В другом полуфинале сыграют Аргентина и Германия.
Напомним, в групповом этапе узбекистанцы проиграли Мали (0:3), победили Канаду (3:0), вырвали ничью у Испании (2:2) и с 4 очками заняли третье место в группе "B". В 1/8 финала они победили Англию (2:1).