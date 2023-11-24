ЧМ по футболу U-17: Узбекистан уступил Франции в 1/4 финала

01:33 26.11.2023

Юношеская сборная Узбекистана по футболу уступила Франции в четвертьфинале чемпионата мира U-17 и завершила участие в турнире.



Юношеская сборная Узбекистана по футболу в четвертьфинале чемпионата мира среди игроков до 17 лет уступила Франции. Матч, прошедший 25 ноября в Индонезии, завершился со счетом 0:1.



Узбекистанцы были близки к голу в конце первого тайма после того, как Лазизбек Мирзаев пробил головой в ворота, но вратарь отразил удар.



Нападающий Амирбек Саидов открыл счет на 65-й минуте, но судья зафиксировал офсайд.



