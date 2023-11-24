Туркменскую правозащитницу Таджигуль Бегмедову депортировали из Турции и запретили въезд на 5 лет

09:22 26.11.2023

21 ноября руководителю Туркменского Хельсинкского Фонда по правам человека Таджигуль Бегмедовой запретили въезд в Турцию в связи с "угрозой национальной безопасности", сообщается на сайте организации.



В этот день Бегмедова прилетела в Стамбул, откуда через несколько дней планировала вылететь в Бишкек для участия в международном фестивале документальных фильмов о правах человека "Бир Дуйно – Кыргызстан 2023".



Около полудня при прохождении паспортного контроля в аэропорту правозащитницу остановили и провели в комнату для тех, кому отказывают во въезде. На вопрос о причине задержания сотрудник аэропорта ответил: "Тебе лучше знать".



В комнате Таджигуль Бегмедову сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и досмотрели ее вещи. Через 5 часов ожидания ей вручили документ, уведомляющий о депортации назад в Болгарию (где она постоянно проживает) на следующий день в 9:15.



В 6 часов утра 22 ноября правозащитнице также вручили документ, согласно которому 12 сентября 2023 года миграционная служба Турции приняла решение о запрете на въезд Бегмедовой на 5 лет на основании кода G-82, который говорит о том, что этот человек может представлять угрозу национальной безопасности. В дальнейшем срок запрета может быть увеличен еще на 10 лет, если "серьезная угроза" сохранится.



Утром правозащитницу под конвоем посадили в самолет, следующий в Варну. Багаж ей не вернули.



Ранее Бегмедова уже сталкивалась с подобной ситуацией, когда 5 января 2022 года пыталась въехать в Турцию автобусом из Болгарии для встреч с активистами, но через границу ее не пропустили. Тогда турецкая сторона также ссылалась на "угрозу общественной безопасности". Правозащитница обжаловала эти действия, в результате чего 8 марта 2023 года запрет был отменен судом, и она снова смогла посещать Стамбул.



В этот раз в аэропорту она сообщила об этом судебном решении турецким пограничникам. Они подтвердили, что в их электронной базе есть данные об отмене старого запрета, однако сейчас, по их словам, в отношении Бегмедовой введен новый запрет.



Отметим, что турецкие власти также активно высылают из страны туркменских оппозиционных и правозащитных активистов, часто нарушая их право на обжалование решения. На родине им грозят длительные сроки заключения и пытки в тюрьмах.