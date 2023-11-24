 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Поддерживаем идею о создании Целевого Фонда...", - речь Рахмона на саммите СПЕКА
09:25 26.11.2023

Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на Саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА)
Ноябрь 24, 2023 22:46

24.11.2023, Азербайджан

Уважаемый Ильхам Гейдарович,
Уважаемые коллеги,
Дорогие друзья,

Прежде всего выражаю глубокую признательность Президенту Азербайджанской Республики, уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву, за организацию саммита на высоком уровне, а также традиционное гостеприимство.

Поздравляем братский Азербайджан с успешным председательством в Специальной программе ООН для экономик Центральной Азии.

Благодарны также региональным комиссиям ООН за их многолетние усилия по оказанию технической и иной поддержки деятельности СПЕКА.

В этом году мы отмечаем юбилей образования Программы.

За прошедшие двадцать пять лет она внесла определенный вклад в развитие экономического сотрудничества между странами-участницами.

Ее деятельность была направлена на содействие рациональному использованию имеющихся ресурсов и возможностей для устойчивого развития каждой страны и региона, в целом.

Таджикистан придает большое значение укреплению взаимовыгодного сотрудничества в рамках СПЕКА.

С первых дней ее создания представители нашей страны активно участвуют в ее деятельности.

Страны – участницы обладают огромными трудовыми и природными ресурсами, существенными энергетическими и транспортно-коммуникационными возможностями.

Поэтому нашей задачей в предстоящий период должно стать более эффективное использование этой уникальной площадки взаимодействия для активного продвижения региональной интеграции по всем этим направлениям.

Цели и задачи СПЕКА соответствуют приоритетам национальной экономики и целям Национальной стратегии развития Таджикистана до две тысячи тридцатого (2030) года.

В этом контексте Таджикистан считает важным наращивание торгово-экономического сотрудничества со странами региона, которое также является одним из приоритетов в деятельности Программы СПЕКА.

Удельный вес стран-участниц Программы во внешнем торговом обороте Таджикистана составляет порядка 26 процентов от его общего объема.

В качестве постоянного председателя Рабочей группы СПЕКА по торговле наша страна вносит свой вклад в развитие устойчивого товарного обмена между странами региона.

Придаем важное значение введению в действие процедур по упрощению торговли в рамках реализации соответствующей стратегии Программы.

Рассчитываем, что этот документ будет содействовать практическому применению норм, стандартов и рекомендаций по использованию передового опыта в этой области.

Таджикистан заинтересован в использовании всех инструментов для расширения возможностей торговли со странами-участницами Программы.

Наращиванию объемов взаимной торговли, несомненно, способствует расширение транспортных связей.

В этой связи содействие странам участницам программы СПЕКА в развитии транспортной инфраструктуры является своевременной мерой.

В этом контексте весьма важным считается и их присоединение к международным транспортно-коммуникационным коридорам, а также упрощение транзита и диверсификации транзитных маршрутов.

Предлагаем также рассмотреть возможность интеграции деятельности оптово-распределительных центров в регионе.

Данная инициатива будет способствовать бесперебойной поставке сельхозпродукции между странами участницами, увеличению их экспорта в третьи страны и, в целом, росту взаимной торговли внутри региона.

Уважаемые участники,

Другим приоритетом деятельности Программы СПЕКА определено рациональное и эффективное использование водно-энергетических ресурсов Центральной Азии.

В этом направлении мы готовы к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами.

Мы намерены уже в будущем удвоить мощности по производству экологически чистой "зеленой энергии" как ключевой основы для продвижения "зеленой экономики".

Дальнейшее эффективное освоение гидроэнергетических ресурсов Таджикистана, в том числе с участием стран-участниц Программы, способно внести значимый вклад в развитие нашего общего рынка возобновляемых источников энергии.

Изменение климата остается серьезным вызовом для региона Программы СПЕКА.

Одним из основных индикаторов этого процесса является деградация источников водных ресурсов, которые в свою очередь играют важнейшую роль в комплексном социально-экономическом развитии наших стран.

Поэтому вопросы сохранения и рационального использования водных и других природных ресурсов должны оставаться в центре повестки нашей Программы.

В этой связи считаем необходимым создание соответствующих механизмов взаимодействия по этим направлениям в рамках Программы СПЕКА.

Уважаемые участники,

Другим немаловажным направлением сотрудничества в рамках Программы в предстоящий период может стать внедрение искусственного интеллекта.

В рамках принятой в прошлом году "Стратегии развития искусственного интеллекта в Республике Таджикистан" на период до две тысячи сороковго (2040) года наша страна предпринимает конкретные шаги на этом направлении.

Выступаем с предложением учредить в столице Таджикистана Центр СПЕКА по развитию искусственного интеллекта.

Неотемлемой частью развития экономики наших стран является широкое использование цифровых технологий.

Мы, в Таджикистане предпринимаем необходимые усилия в поэтапной цифровизации всех отраслей экономики, государственного управления и бизнеса.

Приняты Концепция и Программа развития "Цифровой экономики".

Предлагаем в рамках Программы СПЕКА активизировать сотрудничество сторон в цифровизации мультимодального обмена данными и документами по транзитным маршрутам на региональных траенспортных коридорах.

Выражаем готовность перейти к более качественному взаимодействию наших стран в сфере электронной торговли в целях защиты прав и интересов участников этой деятельности.

В развитие этого считаем целесообразным принять необходимые меры по реализации совместных проектов по созданию технопарков и подготовке квалифицированных АйТи-специалистов.

Уважаемые участники,

Благодаря сотрудничеству в рамках Праграммы СПЕКА за прошедшее время мы накопили немалый опыт, который можем использовать для адаптации ее деятельности к тенденциям современного мира.

В этой связи Таджикистан поддерживает идею создания Секретариата СПЕКА.

Полагаем, что функционирование нового постоянного действующего органа должна происходить в соответствии с приоритетами экономического развития всех стран-участниц.

Мы готовы конструктивно рассмотреть предложения по формату и месту расположения Секретариата.

На наш взгляд, настало время для реализации реально действующих совместных проектов в рамках Программы.

Поддерживаем идею о создании Целевого Фонда СПЕКА в целях мобилизации и привлечения финансовых ресурсов стран-партнеров и донорских организаций для реализации проектов в государствах-участниках Программы.

Хотел бы особо отметить, что лично Вы уважаемый Илхом Гейдарович сделали как минимум два прорыва в деятельности СПЕКА.

Первое, за 25 лет истории существования СПЕКА впервые подняли ее до уровня Глав государств участников.

Второе, несмотря на длительное затягивание вопроса создания Трастового Фонда СПЕКА, Вы в год своего председательства добились его успешного решения.

Уважаемые коллеги,

В заключение хотел бы выразить признательность за поддержку предстоящего председательства Таджикистана в СПЕКА в следующем (2024) году.

Готовы вместе с другими странами-участницами внести достойную лепту в достижении определенных в рамках Программы задач.

Благодарю за внимание.

Источник - Ховар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700979900


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