После импичмента: получится ли у Зурабишвили свергнуть правительство "Грузинской мечты", - МК

09:53 26.11.2023

Арчил Сихарулидзе: "Без партии у нее нет шансов на победу"



Президент Грузии Саломе Зурабишвили всеми силами пытается сохранить должность. После того, как правящая партия "Грузинская мечта" потребовала объявления импичмента, ее положение стало еще более нестабильным. Станет ли Зурабишвили оппозиционером и поддержит ли ее оппозиционные партии, в материале "МК".



После неудавшейся попытки импичмента со стороны партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили активно включилась в политическую жизнь страны. Она раскритиковала принятый парламентом закон, упрощающий получение грузинского гражданства. И, в частности, обратила внимание, что с 2019 года самостоятельно вела конструктивные переговоры с правительством по этому вопросу.



Не оставила она без внимания и экс-премьера Грузия Бидзина Иванишвили, назвав его "олигархом" в интервью французскому Le Monde. Примечательно, что именно ему она обязана своей политической карьерой. Вплоть до 2021 года Иванишвили занимал пост председателя партии "Грузинская мечта", благодаря его поддержке Саломе Зурабишвили получила пост президента в 2018 году.



"Я жду более резких шагов Саломе Зурабишвили... Думаю, что постепенно президент примет решение активнее заниматься политикой. Я не исключаю, что мы увидим ее в списке какой-либо оппозиционной партии", - заявил депутат от партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.



Начать, по его мнению, стоит с помилования экс-президента Михаила Саакашвили. Политик затруднился сказать, к какой именно партии стоит примкнуть действующему президенту, но убежден, что есть те, кто с радостью ее примет,



Удастся ли Саломе Зарубишвили возглавить протестное движение в Грузии, "МК" рассказал политолог Арчил Сихарулидзе:



- Очевидно, что Зурабишвили находится в оппозиции. Но она не имеет собственной поддержки и ее никогда у нее не было. После вступления в должность президента на протяжении многих лет она никак не участвовала в политической жизни страны, за что многие ее ругали. А теперь пытается наработать политические очки, чтобы затем их можно было продать за рубежом.



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Зурабишвили строит образ яростно прозападного политика и интерпретирует себя как первую женщину президента. Для самих грузин это никогда не имело особенного значения. За нее голосовали не потому, что она женщина, а потому что за ней стояла "Грузинская мечта". Без этой партии у нее нет никакой поддержки, и вряд ли она сможет ее получить.



- Могут ли ее поддержать другие партии?



- Возможен сценарий, при котором оппозиция будет объединяться вокруг партии "Единое национальное движение". Сам по себе Михаил Саакашвили не представляет серьезной политической конкуренции, но его партия стала неким брендом.



Однако, даже если объединение будет происходить, то сомневаюсь, что его можно будет назвать хоть сколько-то полноценным. Дело в том, что на протяжении последних десяти лет вокруг нее объединяются и терпят поражение. Это вызвано тем, что большая часть людей, довольны они правящей партией или нет, не хотят видеть у власти людей, которые пришли после революции роз. Они много чего хорошего сделали для страны, но и нарушили много законов. Люди не готовы доверить им управление государством.



Елизавета Лужбина