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Французская школота массово режет друг дружку по расовому признаку. Погром в Креполе
10:23 26.11.2023

Во Франции задержали 20 человек за участие в беспорядках после смерти подростка
Подросток погиб в результате поножовщины в ходе праздника
Елизавета КУЗНЕЦОВА
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Во Франции задержали 20 человек за участие в беспорядках после смерти подростка

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В городе Роман-Сюр-Изер на юго-востоке Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка в результате поножовщины в ходе праздника. Правоохранительные органы задержали 20 человек, трое из которых получили травмы. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Как передавал Daily Mail, группа людей ворвалась на праздник в коммуне Креполь в департаменте Дром, заявив, что будет "резать белых". Подросток получил ножевые ранения, из-за которых умер.

Правоохранители арестовали девять человек, подозреваемых в причастности к убийству, но вышедшие на улицы квартала Монэ в городе Роман-Сюр-Изер крайне правые активисты требуют "Справедливости для Томаса".

По данным France Bleu, в обеспечении порядка участвовало около 120 силовиков. Участники беспорядков бросали в правоохранителей камни и петарды.

"Некоторые из них переворачивали мусорки и поджигали контейнеры… Было задержано двадцать манифестантов, трое получили легкие травмы", - передает радиостанция.

Источник - kp.ru
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