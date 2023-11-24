|21:47 Полковник Макгрегор: Лидеры НАТО в кулуарах требуют отставки Зеленского
21:44 ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия
19:45 Боевое крыло ХАМАС решило отложить освобождение второй группы пленных
18:56 Фронт свободы Афганистана атаковал талибов* в разных частях страны,- Андрей Серенко
18:53 Миграционная политика меняется: тенденции, законы, указы, - Андрей Школьников
16:58 Молдавская митрополия отказалась отречься от Русской Православной Церкви
12:20 Иран и его союзники оценили риски и не спешат объявлять войну Израилю, - Иван Мигале
12:18 Обмен "один к трем". Почему перемирие в Газе не приведет к миру, - Геворг Мирзаян
12:17 Афруза Хамдамова стала первой чемпионкой мира U-14 по шахматам в истории Узбекистана
10:15 С Минском по жизни. Как Путина завалило снегом на саммите ОДКБ (репортаж А.Колесникова)
10:12 Бывший рос-премьер Касьянов объявлен "иноагентом" (предателем)
08:10 Губернатор штата Нью-Джерси (США) отказался от антироссийских санкций
08:05 Страны СПЕКА создадут целевой фонд по поддержке крупных "зеленых" проектов в регионе
08:00 Жуть. Призраки и барабашки не дают японскому премьеру Кисиде ночевать в официальной госрезиденции
01:28 Иллиберализм в международных отношениях, - Александр Дугин
00:31 Турецкое эхо на севере Сирии, - Мария Колесникова
00:26 Вашингтон и Токио: "сделка столетия" завершилась буднично и рутинно, - Олег Парамонов
00:25 Миграционная политика в РФ меняется: тенденции, законы, указы, - Андрей Школьников
00:20 США пытаются сорвать проект Китая и России по тоннелю в Крым
00:13 Погромы в Дублине обострили миграционный кризис в Европе
00:11 Если нельзя сформулировать госидеологию, то и хрен с ней, - Игорь Мальцев
00:09 Вместо выборов россиян готовят к борьбе вокруг фейков, - НГ
00:07 Китай стремится обеспечить себя нефтью самостоятельно, - М.Сергеев
|РосВойска выбили бандер из Авдеевской промзоны
11:02 26.11.2023
Военкоры сообщили об освобождении промзоны в Авдеевке
Военкор Котенок сообщил о полном освобождении российскими войсками промзоны в Авдеевке от ВСУ
Tекст: Антон Антонов
Авдеевская промзона полностью освобождена от вооруженных сил Украины, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
Военкор сообщил в Telegram, что "вражеские ресурсы подтверждают" данную информацию. "Промзона – важная часть всего Авдеевского укрепрайона, который заявлялся бандеровской пропагандой как неприступный", – заявил Котенок.
"Военкоры Русской весны" также пишут, что "ВСУ выбиты с промзоны" и та "перешла под фактический контроль армии России". Отмечается, что промзона с 2014 года "была оккупирована ВСУ и превращена в укрепрайон".
Об освобождении промзоны сообщают и другие Telegram-каналы, например, "Рыбарь" и "НгП раZVедка".
Военкор Александр Сладков заявил в Telegram: "То что наши парни пробили Авдеевскую промку - это подвиг. Я думаю, уверен, что это был участок самой крепкой обороны ВСУ на всей линии фронта".
В октябре российские военные сумели взять важнейший террикон под Авдеевкой. Эксперты тогда указывали, что потеря похожей высоты ухудшила положение украинских подразделений в промзоне Мариуполя.