РосВойска выбили бандер из Авдеевской промзоны

11:02 26.11.2023

Военкоры сообщили об освобождении промзоны в Авдеевке

Военкор Котенок сообщил о полном освобождении российскими войсками промзоны в Авдеевке от ВСУ



Tекст: Антон Антонов



Авдеевская промзона полностью освобождена от вооруженных сил Украины, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

Военкор сообщил в Telegram, что "вражеские ресурсы подтверждают" данную информацию. "Промзона – важная часть всего Авдеевского укрепрайона, который заявлялся бандеровской пропагандой как неприступный", – заявил Котенок.



"Военкоры Русской весны" также пишут, что "ВСУ выбиты с промзоны" и та "перешла под фактический контроль армии России". Отмечается, что промзона с 2014 года "была оккупирована ВСУ и превращена в укрепрайон".



Об освобождении промзоны сообщают и другие Telegram-каналы, например, "Рыбарь" и "НгП раZVедка".



Военкор Александр Сладков заявил в Telegram: "То что наши парни пробили Авдеевскую промку - это подвиг. Я думаю, уверен, что это был участок самой крепкой обороны ВСУ на всей линии фронта".



В октябре российские военные сумели взять важнейший террикон под Авдеевкой. Эксперты тогда указывали, что потеря похожей высоты ухудшила положение украинских подразделений в промзоне Мариуполя.