Выборы в Голландии: еще один гвоздь в гроб западной "демократии"

12:09 26.11.2023

ВЫБОРЫ В НИДЕРЛАНДАХ: ЛИДЕРСТВО ПОПУЛИСТОВ



24.11.2023

22 ноября в Нидерландах состоялись досрочные парламентские выборы. Поводом для них послужил раскол в правящей коалиции под руководством премьер-министра Марка Рютте по вопросу миграции. На выборах 22 ноября наибольшее число голосов получила право-либеральная "Партия Свободы" (PVV) евроскептика Герта Вилдерса. За нее проголосовали более 23% избирателей. Ближайший соперник - леволибералы из альянса "зеленых левых" и "Партии труда" (GL/PvdA) получили лишь 15%. Примерно столько же у центристской "Народной партии за свободу и демократию" (VVD).



Взлет популизма

Выборы в Нидерландах в мировой и в российской прессе освещаются так, как будто на них победили "ультраправые". На деле "Партия Свободы" - умеренная либеральная партия, отстаивающая экономический либерализм, свободный рынок и минимальные гарантии сохранения национальной идентичности Нидерландов (на светской основе). Тот факт что руководство партии негативно воспринимает "ислам", объясняется не только с позиции сохранения национальной идентичности, но и прежде всего с точки зрения либеральной теории прав человека, которой нормы шариата и многие положения Корана и Сунны явно не соответствуют.



Однако с точки зрения либерального истеблишмента, особенно в Нидерландах, где в выборах участвуют партии животных и меньшинств, партия, придерживающаяся принципов "старого" либерализма, является радикальной.



Показательно, что популистскую повестку, частично схожую с PVV эксплуатировало еще одно политическое объединение - "Новый социальный контракт" (NSC), получившее чуть более 12% голосов. NSC, созданное в августе 2023 года, называет себя партией направленной против истеблишмента, ее программа отсылала к идеологии коммунитаризма, персонализму и дистрибутивизму. Совокупно за две популистских партии проголосовало более 40% жителей Нидерландов, что говорит о существующем общественном запросе в изменении политической сцены и необходимости партиям следовать запросам общества, а не отвлеченным принципам либеральной идеологии.



Предложения Вилдерса

Ранее Герт Вилдерс неоднократно бывал в России и выступал против русофобии, поддерживал сотрудничество российско-нидерландское сотрудничество. После февраля 2022 года, позиция PVV по отношению к Москве стала более сдержанной. Вилдерс назвал СВО "ошибкой". Однако он выступает против втягивания Европы в конфликт и его пролонгацию. В частности, на одних из последних дебатов перед выборами Вилдерс заявил, что он не поддерживает идею поставки Украине дополнительного вооружения.



Другая идея Вилдерса - проведение обязывающего референдума о членстве Нидерландов ЕС. Он также обещал выйти из международных соглашений по климату и ужесточить миграционное законодательство.



Что дальше?

Кто сформирует правительство Нидерландов зависит от исходов коалиционных переговоров. Ранее лидер "Народной партии за свободу и демократию" Дилан Есильгоз-Зегериус сигнализировала готовность вступить в коалицию с "Партией свободы", но буквально накануне голосования отказалась. С другой стороны, в коалиции с партией Герта Вилдерса готовы участвовать NSC и "Фермерско-гражданское движение".



Несомненно леволиберальный истеблишмент в Нидерландах сделает все для того, чтобы не допустить правительство с участием Вилдерса. Кроме того, любая коалиция будет означать компромиссы, в том числе в сфере внешней политики. Однако, очевидно, что Нидерланды сделали заявку на самостоятельность в ЕС и присоединение к популистскому полюсу в Европе (Венгрия, Словакия). Также итоги парламентских выборов в Нидерландах означают усиление право-популистского политического блока в глобальном плане (Милей, Трамп, Илон Маск).