Сумах - это был незаменимый напиток османских султанов! - "Sabah"

14:22 26.11.2023

Sabah

Турция



Это был незаменимый напиток османских султанов! Король специй, который зарядит ваш организм энергией...



Эта специя, которую любят и используют на протяжении веков, украшала в том числе столы османских султанов. Яркая пряность, обладающая бесчисленными преимуществами и дающая организму мощный заряд энергии, широко применяется и в наши дни. Вот все полезные свойства этого "венца стола"...



Сумах – популярная составляющая средиземноморской и ближневосточной кухонь. Также используется в лечебных целях в фитотерапии.



Растет характерными густыми гроздьями ярко-красных плодов размером с горошину. Свежие ягоды можно заваривать для приготовления чая, при этом сумах также сушат и измельчают в порошок, чтобы использовать в качестве растительной добавки или приправы.



Полезные плоды не следует путать с ядовитым сумахом, хотя это родственные растения. У ядовитого сородича белые ягоды, и он может вызывать аллергические реакции.



Полезные свойства сумаха



Сумах – одна из лучших кулинарных специй. Ранние исследования о ее воздействии на человека указывают на возможную потенциальную пользу для здоровья.



Богатый источник питательных веществ



Точный пищевой профиль сумаха практически неизвестен, однако некоторые исследования показывают, что растение содержит ряд полезных питательных веществ. К ним относятся клетчатка, полезные жиры и некоторые базовые витамины.



Анализ 2014 года позволил установить, что сушеный сумах состоит на 71% из углеводов, на 19% из жиров и на 5% из белков.



Большую часть жиров сумаха составляют два вида жирных кислот, известных как олеиновая и линолевая. Олеиновая кислота – это тип мононенасыщенных жиров, который, как правило, связан со здоровьем сердца. Это в то же время основной жир, содержащийся в других распространенных продуктах растительного происхождения, включая оливки и авокадо.



Линолевая кислота – это тип полиненасыщенных жиров, играющий роль в поддержании здоровья кожи и клеточных мембран. Химический анализ свежих плодов сумаха, проведенный в 2004 году, установил, что они более чем на 14% состоят из клетчатки – питательного вещества, поддерживающего здоровье пищеварительной системы.



Некоторые исследования о сумахе показывают, что растение содержит как минимум следовые количества различных базовых питательных веществ, прежде всего витаминов C, B6, B1 и B2.



Богат антиоксидантами



Сумах богат многими антиоксидантными соединениями. Эксперты полагают, что это может быть основной причиной обширного терапевтического потенциала продукта. Содержит весьма разнообразный спектр химических соединений с мощной антиоксидантной активностью, включая дубильные вещества, антоцианы, флавоноиды.



Антиоксиданты защищают клетки от повреждений и уменьшают окислительный стресс в организме. Также существуют доказательства того, что антиоксиданты, содержащиеся в таких продуктах, как сумах, могут играть роль в снятии воспаления. И способны предотвратить воспалительные заболевания, такие как болезни сердца и онкология.



Стабилизирует уровень сахара в крови



Согласно некоторым исследованиям, сумах может быть эффективным средством контроля уровня сахара в крови у людей с сахарным диабетом второго типа. В эксперименте 2014 года при участии 41 пациента с диабетом было оценено влияние ежедневной дозы сумаха в размере трех граммов на уровень сахара в крови и антиоксидантов.



После трех месяцев наблюдений в группе, принимавшей добавки сумаха, средние значения уровня сахара и антиоксидантов стали значительно лучше, чем у тех, кто принимал плацебо. В другом аналогичном исследовании пациентов с сахарным диабетом также просили принимать по три грамма порошка сумаха каждый день в течение трех месяцев.



В результате в группе, принимавшей сумах, было зафиксировано снижение уровня циркулирующего инсулина на 25%, а это позволяет предположить, что в результате приема добавок сумаха могла повыситься чувствительность к инсулину.



Облегчает боль в мышцах



В исследовании 2016 года для изучения потенциала сумаха в облегчении мышечной боли 40 здоровым людям давали либо напиток из него, либо плацебо. В конце четырехнедельного эксперимента группа, принимавшая напиток из сумаха, сообщила о значительно меньшей боли в мышцах, вызванной физическими нагрузками, по сравнению с теми, кто принимал плацебо. Кроме того, у группы, употреблявшей сумах, наблюдалось значительное повышение уровня циркулирующих антиоксидантов.



Рецепт чая из сумаха



Ингредиенты:

- одна-две столовые ложки сушеного молотого сумаха (количество можете регулировать по своему вкусу);

- два стакана воды.

- По желанию, можно добавить мед, сахар или лимон.



Приготовление:

- Нагрейте воду до закипания.

- Снимите кипяток с плиты и добавьте в него сушеный сумах.

- Смешайте сумах с водой до однородного состояния.

- Дайте смеси настояться в течение 10-15 минут. За это время сумах отдаст свой аромат.

- По истечении времени заваривания процедите настой в чашку или стакан.

- По желанию напиток можно сдобрить медом, сахаром или лимоном.

- Подавать горячим или холодным.