Китай отменяет визы и открывает границы. Си Цзиньпин решился на исторический шаг

14:25 26.11.2023

Китай отменяет визы и открывает границы

Си Цзиньпин решился на исторический шаг. Что это значит для КНР и мира



Дмитрий Капустин



Китай пошел на беспрецедентные визовые послабления. Заместитель директора по информации китайского МИД Мао Нин на пресс-конференции сообщила, что руководство Китая расширяет сферу действия одностороннего безвизового режима.



В июле этого года Китай возобновил 15-дневный безвизовый въезд для граждан Сингапура и Брунея. В августе - отменил обязательное тестирование на РНК или антигены на новый коронавирус перед въездом в Китай.



В ноябре распространил свою транзитную безвизовую политику на 54 страны, включая граждан Норвегии. А теперь в этот список добавились еще 6 европейских и азиатских стран: это Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания и Малайзия.



Это решение открывает возможность владельцам обычных паспортов из указанных стран въезжать в Китай без необходимости оформления визы для различных целей, включая деловые визиты, туризм, посещения семьи и друзей.



Послабления касаются также транзитных поездок длительностью до 15 дней. Безвизовый режим начинается с 1 декабря текущего года по 30 ноября 2024 года. Хотя наверняка послабления для иностранных туристов будут продлены и после 2024 года.



Мао Нин подчеркнула, что главная цель отмены визового режима - это открытость страны перед внешним миром, которой добивается глава государства Си Цзиньпин.



Европейцы покупают все больше авиабилетов в Китай



Интерес иностранных туристов к Китаю стабильно растет. Управление гражданской авиации Китая заявило в октябре, что еженедельное количество международных рейсов в страну достигнет 16,7 тысячи в ближайшие пять месяцев. А количество пассажирских рейсов, как ожидается, восстановится на 70% от доковидного уровня.



И сразу же после заявления Мао Нин о введении безвизового режима для европейцев объем поиска международных авиабилетов на поездки в Китай стремительно вырос.



Эксперты в сфере международных отношений крайне оптимистично комментируют решение МИДа.



Чэн Чаогун, главный научный сотрудник НИИ Тунчэн, подчеркнул, что упрощение въездных процедур - это важнейший инструмент для развития делового туризма и восстановления прибыльности китайских аэропортов, пострадавших от ковидного локдауна.



Чэн Чаогун уверен, что безвизовый режим способствует инновациям в сфере китайского туризма, который с начала пандемии ковида был в кризисе. Хотя международные рейсы в страну и из нее восстанавливаются пока медленнее, чем внутренние рейсы, эти темпы ускоряются.



Китай ослабляет визовые ограничения, в том числе в портах



Европейцы, конечно, тоже горячо поддержали решение Китая о безвизе. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, на днях посетивший Пекин, выразила свой восторг в соцсетях, называя безвизовую инициативу Китая "очень хорошей новостью".



Посол Германии в Китае Патриция Флор также приветствовала решение китайских властей, отметив, что оно обеспечит удобства для многих граждан Германии. Рюкерт надеется, что Китай распространит безвизовый режим на все государства - члены Европейского союза.



Торговая палата Европейского союза в Китае уверена, что безвизовый режим укрепит экономические связи. Кроме того, Китай заинтересован в улучшении международного имиджа, пишет Reuters.



17 ноября в рамках Китайской международной туристической ярмарки Минкультуры и туризма Китая представило программу по упрощению въезда в страну.



Она включает упрощение визовых процедур и временную отмену сбора отпечатков пальцев для заявителей.



Кроме того, форма заявления на визу была значительно упрощена, что привело к ускорению процесса оформления на треть.



Также был отменен порядок предварительной обработки заявлений на визу, а 100 представительств и консульств за рубежом внедрили процедуру "обработки по требованию".



Все международные представительства и консульства Китая за рубежом в основном упростят прием заявлений на визу до конца года.



Внедрены политика выдачи портовых виз в 99 портах, открытых для внешнего мира, в 72 городах Китая.



Также была введена политика освобождения от транзитных виз, позволяющая иностранным гражданам въезжать без визы на сроки от 24 до 144 часов (правда, не для всех, а в зависимости от страны происхождения и места въезда).



В России ждут в будущем году 2,5 млн китайских туристов



Для Китай Россия - одна из приоритетных стран с точки зрения туризма. С 1 августа две страны запустили безвизовый режим для групповых туристов. Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития России, Россия и Китай договорились подписать новое соглашение о цифровом оформлении групповых туристических виз между двумя странами.



До этого китайцы оформляли одиночные туристические визы, чтобы попасть в Россию. Однако традиционно китайцы любят путешествовать организованными группами. Теперь же Китай снова готов принимать туристические группы и направлять своих туристов в Россию.



Ассоциация туроператоров России (АТОР) приводит данные Пограничной службы ФСБ, согласно которым за первые три квартала 2023 года китайские туристы составляли четверть иностранных туристов. Приехало их более 105 тысяч. В следующем году прогнозируется приезд от 2 до 2.6 млн китайских туристов в Россию.