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Россия и Китай отбирают у Запада союзников на Глобальном Юге, - Вольфганг Мюнхау
14:27 26.11.2023

New Statesman
Великобритания

Господство Запада - опасное заблуждение
NS: Россия и Китай отбирают у Запада союзников на Глобальном Юге

Запад недооценивает изощренность своих противников, пишет NS. Китай стал главным инвестором в Чили, а также проявляет активность в Африке, наряду с Россией. Страны Глобального Юга отвернулись от Запада, считает автор.

Дэвид Кэмерон пообещал Украине поддержку со стороны Великобритании "до тех пор, пока это будет нужно". Из уст человека, чье политическое "посмертие" продлилось около года, это обещание больше похоже на бредовую идею. По другую сторону горизонта прогнозирования наших союзников вечно имеют место какие-то спутывающие карты факторы вроде выборов.

Будущее Украины и Ближнего Востока предполагает множество вероятностей. Славная победа - лишь одна из них. Как и полное поражение. Запад может проиграть как прокси-войны на Украине и в Израиле, так и экономическую борьбу с Китаем. И такой сценарий - не просто гипотеза, а вполне вероятный исход.

Но как это вообще возможно? Запад намного богаче и сильнее Китая и России. США сохраняют мировое лидерство в области технологий и имеют множество впечатляющих разработок. Помимо прочего, у нас стабильные политические системы. Так в чем же дело?

Причин несколько. Во-первых, социальная структура Запада распадается. Brexit и приход к власти Дональда Трампа не стали теми аномалиями, что предсказывали либеральные защитники статуса-кво. В Бразилии правил Жаир Болсонару; Аргентина избрала президентом ультралибертарианца Хавьера Милея, который хочет упразднить центральный банк своей страны; Трамп снова претендует на пост хозяина Белого дома. Глубинные причины политической нестабильности Запада следует искать в сочетании финансовых кризисов, денежно-кредитной помощи, жесткой бюджетной экономии и чрезмерной глобализации.

Во-вторых, доля Запада в мировом экономическом производстве неуклонно снижается - с 60% в 1980 году до 40% сегодня (согласно оценке МВФ на основе паритета покупательной способности между странами). По прогнозам, она и дальше будет падать. Единственное, что до сих пор не сдулось, - это наше эго и убежденность в том, что Запад все еще управляет миром.

В-третьих, наше злоупотребление экономическим принуждением вызвало негативную реакцию как среди тех, против кого направлены наши санкции, так и со стороны неприсоединившихся стран. К тому же рестрикции не работают. Западные премиальные товары не просто не исчезли из магазинов Москвы и Санкт-Петербурга, а целыми партиями прибывают из третьих стран Центральной Азии и Ближнего Востока. Установленный Западом потолок цен на российскую нефть также не работает, потому что нашлись способы его обойти. Первоначальной целью санкций было помешать Владимиру Путину финансировать конфликт на Украине. Сейчас, спустя почти два года после его начала, Россия успешно активизирует военно-экономический потенциал, производя оружия чуть ли не больше, чем Запад поставляет Украине. То есть ситуация сложилась полностью противоположная той, что предсказывали западные эксперты. Ставшие результатом высокомерия и невежества санкции с треском провалились.

В-четвертых, мы все так же недооцениваем изощренность наших противников. Китаю удалось отреагировать на санкции США в отношении высокопроизводительных полупроводников созданием собственных. Все помнят шок на лицах чиновников администрации США в конце августа, когда выяснилось, что Huawei снабдила последнюю модель смартфона усовершенствованным микрочипом. Крис Миллер (Chris Miller), автор книги "Война чипов" (2022), высмеял Китай за неудачную попытку построить завод по производству полупроводников, да и в самой книге тоже недооценивает Китай. Но китайские студенты не зря платят десятки тысяч за обучение в престижных университетах Великобритании и США. В прошлом году в одной только Великобритании учились 150 тыс. китайских студентов.

В сфере электромобилей Китай обогнал Германию и Японию, став крупнейшим в мире экспортером. Здесь прослеживается закономерность, отраженная в политике, бизнесе и научных кругах. Западные лидеры и интеллигенция склонны недооценивать страны, о которых мало знают.

В совокупности эти неудачи складываются в единую картину. Исход конфликта на Украине далеко не предрешен, и премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала усталость от него в разговоре с российскими пранкерами, один из которых выдавал себя за африканского политика.

Путин, вероятно, с интересом отнесся к этому комментарию. На данный момент наиболее рациональный дня него курс - продолжать борьбу как можно дольше. Отчасти это объясняется тем, что в таком случае сторонники силовых методов чувствуют себя безопаснее. Но есть и другая причина: переосмыслив конфликт как битву против Запада, ему не имеет смысла довольствоваться приобретением территорий и принимать идею о том, что остальная часть Украины станет членом НАТО и ЕС. Нового партнера в борьбе с Западом - хоть и старшего - Путин нашел в лице Си Цзиньпина. Да и зачем искать мира перед выборами в США? Если победит Трамп, Россия, несомненно, обеспечит себе сделку на более выгодны условиях. Путину имеет смысл потянуть время, особенно сейчас, когда Запад отвлекся на Израиль.

Тем временем Запад теряет союзников среди неприсоединившихся стран. В бывших африканских колониях Франции бушуют восстания, ЕС потерял Ближний Восток, а США - часть Латинской Америки. Все эти партнерства были стратегическими. Китай стал главным инвестором в Чили, а также проявляет активность в Африке, наряду с Россией. От нас буквально ушла часть команды.

Мне это напоминает одного из самых бредовых персонажей, когда-либо созданных Голливудом, - стареющую звезду Норму Десмонд (Norma Desmond) из фильма "Бульвар Сансет". "Вы были такая великая", - говорят ей. "Я и есть великая, - отвечает она. - Это картины стали мелкими".

Автор: Вольфганг Мюнхау (Wolfgang Münchau)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700998020


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