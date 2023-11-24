Туркменские ученые разработали мазь из маклюры и крем из масла коконов шелкопряда

14:30 26.11.2023

Ученые Туркменистана представили свои очередные разработки. О них в газете "Нейтральный Туркменистан" рассказала завлабораторией биотехнологий Алтын Рахманова, сообщил 23 ноября "Туркменпортал".



Первая из новейших разработок Центра технологий АН Туркменистана - лечебная мазь из популярной в стране породы деревьев – маклюры.



Препарат уменьшает воспалительные процессы и помогает затянуть раны, рассказала Рахманова. Плод маклюры при разрезе выделяет млечный сок, который используется для заживления ран.



"Изучение лечебных свойств маклюры продолжается… Маклюра также славится благодаря ее распространенному в народе применению для отпугивания насекомых и грызунов", - добавила завлабораторией.



Отметим, что здесь туркменские ученые оказались не первыми. Различные лечебные гели и бальзамы из маклюры уже давно известны и широко применяются в медицине.



Еще одна разработка - крем на основе масла, получаемого из коконов шелкопряда. Эта разработка также не является открытием туркменских ученых. В мире масло из коконов шелкопряда известно как кризалидное, которое используется в косметологии.



До этого туркменские ученые представили свою новую разработку - крекеры из экстракта верблюжьей колючки, в сентябре, на проходящей в преддверии Дня независимости Выставке экономических достижений страны.



В середине августа сообщалось, что туркменские ученые разработали "безопасные и полезные пищевые полуфабрикаты": лапшу быстрого приготовления, сухие соки и супы, тыквенную и кукурузную муку, а также молотый чеснок.