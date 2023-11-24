Профессор Катасонов о том, как в России национальную валюту под откос пустили

14:32 26.11.2023 Рубль опять "слили" без шума и пыли: 100 млрд долларов спокойно выпустили из России



Валентин Катасонов



Тема валютного курса рубля продолжает оставаться топовой в российских СМИ. После обвала курса ниже планки 100 рублей за доллар в середине августа нынешнего года стали искать причины этого неприятного рекорда.



В конечном счете, главной причиной было названо резкое сокращение профицита внешней торговли Российской Федерации, которое произошло в результате сокращения экспорта и увеличения импорта.



Согласно последним данным Банка России (появились на его сайте в середине ноября), стоимостной объем экспорта РФ за 10 месяцев нынешнего года составил 353,5 млрд долл. против 492,2 млрд долл. за аналогичный период прошлого года (сокращение на 28%). А вот объем импорта за период январь-октябрь 2023 г. равнялся 249,5 млрд долл. против 220,5 млрд долл. за аналогичный период прошлого года (прирост на 13%).



В итоге положительное сальдо торгового баланса с рекордного показателя 205,2 млрд долл. упало до 53,6 млрд долл. Т.е. без малого в четыре раза. Вот вам и причина пикирующей траектории валютного курса рубля, который в прошлом году в отдельные моменты повышался до значения 51 рубль за доллар, а этом году несколько раз проваливался за черту в 100 рублей.



Мало того, что быстро сокращалось положительное сальдо торгового баланса. Были постепенно (еще в прошлом году) упразднены введенные в феврале-марте 2022 года требования по обязательному возвращению экспортной выручки в Российскую Федерацию и конвертации большей ее части в рубли. Что, конечно же способствовало ослаблению валютного курса рубля.



Осенью нынешнего года властями были приняты меры по возвращению и конвертации экспортной выручки (с моей точки зрения, недостаточные, поэтому я их называю "полумерами"). Пока они дают некоторый эффект (на 24.11.23 курс составлял 88,81 рублей за 1 доллар США). Но их, по мнению многих экспертов, может оказаться недостаточно.



Гораздо реже среди причин ослабления российского рубля и среди факторов, влияющих на его валютный курс, называется трансграничное движение капитала - его экспорт (вывоз) и импорт (ввоз). У России сальдо международного движения капитала устойчиво отрицательное. Отток капитала превышает приток, имеет место чистый отток капитала. Понятно, что чем меньше чистый отток капитала, тем более прочным является позиция рубля по отношению к доллару, евро и другим резервным валютам.



Обратимся к последним данным Банка Росси по платежному балансу, в котором находит отражения трансграничное движение капитала. Если за первые десять месяцев прошлого года чистый отток капитала из России равнялся 205,2 млрд долл., то за аналогичный период нынешнего года он составил лишь 53,6 млрд долл.



Сокращение в 3,8 раза! Вроде бы положительная для российского рубля тенденция. Однако в значительной мере эта тенденция обусловлена не мерами государственного регулирования трансграничных потоков капитала, а тем, что валютных ресурсов для вывоза стало меньше. Ведь вывоз капитала питается, в первую очередь, за счет положительного сальдо торговли, которое, как я выше сказал, стремительно сокращалось.



Следует обратить внимание, что во II квартале 2023 года чистый отток капитала составил 9,5 млрд долл. Один из самых скромных показателей за последние годы. А вот в III квартале чистый отток увеличился почти в два раза - до 18,2 млрд долл. И именно в третьем квартале (середина августа) произошел резонансный обвал валютного курса рубля. А вот данные за октябрь: чистый отток капитала составил 11,2 млрд долл. Нет ничего удивительного в том, что именно в октябре наша валюта еще раз опустилась ниже отметки 100 рублей за доллар США.



Октябрьский отток капитала - очень крутой. Для сравнения скажу, что в октябре прошлого года чистый отток был выше - 12,4 млрд долл. Но ведь тогда и приток валюты в Россию в виде экспортной выручки был несравненно большим. Итак, среднемесячный чистый отток капитала во втором квартале был около 3 млрд долл., во втором квартале он увеличился примерно до 6 млрд долл., а в первом месяце четвертого квартала (октябре) скаканул до 11 с лишним миллиардов. Я эти цифры привожу для того, чтобы обратить внимание на явную недостаточность мер властей по контролю над трансграничным движением капитала.



Хотя и идет против России необъявленная Западом гибридная война, однако до сих пор достаточных ответных мер с нашей стороны я не вижу. В данном случае я говорю о трансграничном движении капитала. Чистый отток капитала в существенной части обусловлен тем, что иностранные инвесторы выводят свои активы из российской экономики. Это наглядно видно по цифрам такого документа, как "Международная инвестиционная позиция Российской Федерации", составляемого на квартальной основе Банком России.



На начало нынешнего года суммарная величина активов иностранных инвесторов (прямые, портфельные, прочие инвестиции) составила 832,5 млрд долл. А вот на середину года она равнялась 735,2 млрд долл. За полгода активы сократились без малого на сотню миллиардов долларов.



Активы в виде прямых инвестиций уменьшились примерно на 80 млрд долл. Активы в виде портфельных инвестиций - более чем на 10 млрд долл. Активы в виде прочих инвестиций (это преимущественно кредиты и займы) - почти на 7 млрд долл.



Эти активы не испарились. Они ушли из России. Уведя почти 100 млрд долларов валюты. Правильнее сказать, что эти активы не ушли, а их выпустили из страны.



А вот на каком основании - большой вопрос. Ведь на 90 процентов эти активы принадлежат инвесторам из недружественных стран, которые ведут с нами необъявленную войну. В том числе заморозили наши активы на общую сумму в полтриллиона долларов (кроме золотовалютных резервов на сумму свыше 300 млрд долл. арестованы также активы физических и юридических лиц РФ на сумму, которая по оценкам экспертов, приближается к 200 млрд долл.).



Еще один фактор систематического ослабления валютного курса рубля также связан с иностранным капиталом в российской экономике. Те иностранные инвесторы, которые по тем или иным причинам продолжают оставаться в нашей стране, потихоньку продолжают выводить свои доходы за пределы нашего отечества. Понятно, что выводят их не в рублях, а в иностранной валюте. Поскольку на 90 процентов это иностранные инвесторы из "недружественных" стран, то понятно, что вывод доходов не в юанях, рупиях или турецких лирах, а преимущественно в долларах и евро.



В прошлом году за первые десять месяцев выведено было 87,0 млрд долл. В этом году за аналогичный период сумма составила 59,1 млрд долл. Вывод доходов весьма устойчивый. В июле он составил 4,5 млрд долл., в августе - 4,4 млрд, в сентябре - 4,9 млрд, в октябре - 4,3 млрд долл.



Некоторое сокращение вывода доходов за январь-октябрь на годовой основе есть, но не столь значительное (примерно на 32%). К тому же до 24 февраля прошлого года все было спокойно, никаких оснований для введения шлагбаумов для вывода инвестиционных доходов не было. Увы, если судить по статистике ЦБ РФ, то таких шлагбаумов нет и сегодня. А раз так, то стоит ли удивляться более чем скромным успехам в деле стабилизации и укрепления валютного курса рубля.



Уважаемый читатель, никаких подробностей и пространных комментариев к приведенным цифрам я старался не давать. Переиначивая известную фразу, скажу: "Ничего личного, только статистика". Причем статистика самая свежая…



Неладно что-то в датском королевстве. Уильям Шекспир, "Гамлет". Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700998320





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Закон о республиканском бюджете рассмотрели сенаторы

- Правительство продолжит работу по усилению ответственности за бытовое насилие - Алихан Смаилов

- Меры по вовлечению граждан в систему ОСМС обсудили в Правительстве

- Кадровые перестановки

- АФМ выявлено завышение цен при строительстве крупных объектов

- Подозреваемый в совершении мошенничества экстрадирован из Латвии

- Рабочий график главы государства

- Мажилис одобрил в первом чтении законопроект по реформированию жилищной политики

- Председатель Мажилиса от имени Главы государства поздравил Объединенные Арабские Эмираты с Национальным днем

