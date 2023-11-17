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История Дейла Карнеги. Как родиться на ферме и написать одну из самых популярных книг в миреИстория Дейла Карнеги. Как родиться на ферме и написать одну из самых популярных книг в мире
14:33 26.11.2023

Как родиться на ферме и написать одну из самых популярных книг в мире

История Дейла Карнеги, научившего людей улыбаться и слушать собеседника

135 лет назад, 24 ноября 1888 года, родился Дейл Карнеги, автор одной из самых популярных книг жанра self-help - "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей". За десятилетия, прошедшие с ее издания, было куплено более 30 млн экземпляров - тем самым она вошла в топ-50 самых продаваемых книг в истории.

Влияние, которое Дейл Карнеги оказал на Америку, можно лучше всего проследить по американским фильмам и сериалам. Их герои постоянно улыбаются друг другу, увлеченно кивают, слушая собеседника, и убеждают людей, в жизни которых произошел какой-то кризис, что главное - взять себя в руки и позитивно смотреть в будущее. Если посмотреть старое американское кино, станет понятно, что так было не всегда.

И всем этим навыкам общения американцев в немалой степени научил Дейл Карнеги - выходец из семьи бедных фермеров, в детстве много беспокоившийся и боявшийся умереть с голоду. Сейчас его называют одним из родоначальников жанра self-help - книг о личном росте, помощи себе, самопознании и так далее.

Сам Дейл Карнеги не был изначально успешным и популярным человеком. Его книга стала итогом преодоления собственной "обычности" и застенчивости. Карнеги считал, что именно поэтому его книга поможет в жизни самым обычным людям и даст им инструменты, с помощью которых они станут заметнее и интереснее для окружающих.

Фермер-оратор

Дейл Карнеги родился в 1888 году в семье обедневших фермеров в окрестностях города Мэривилл (штат Миссури). Свои ранние годы он позже вспоминал как весьма мрачное время. Родителям приходилось работать по 16 часов в сутки, урожай часто пропадал из-за паводков, свиней выкашивала холера. Так что семье год за годом не удавалось вылезти из долгов.

Сам Дейл в детстве был застенчивым неуклюжим мальчиком, который, по его собственным воспоминаниям, постоянно беспокоился - о том, что семья потеряет ферму или что им будет нечего есть.

После окончания школы он продолжил образование в скромном государственном педагогическом колледже в городе Уорренсберге в том же Миссури. Едва ли не единственным его достоинством было то, что обучение в нем было бесплатным. В годы учебы в колледже Карнеги стеснялся поношенной одежды и того, что у него нет денег на проживание в городе, так что на занятия он каждый день приезжал на лошади с фермы.

Правда, кое-чем Дейл отличался уже тогда - его преподаватели и товарищи по колледжу отмечали его ораторский талант. Позже Карнеги говорил, что первые ораторские навыки получил на религиозных собраниях и городских мероприятиях, где иногда выступали популярные проповедники, предприниматели и лекторы.

В училище он активно участвовал в устраиваемых там публичных дебатах и ораторских соревнованиях с другими учебными заведениями. И уже на втором курсе стал вице-президентом училища - редкое достижение для второкурсника. Он продолжал стыдиться своей бедной одежды, но нашел то, что может перевесить внешний облик в глазах окружающих,- обаяние и умение говорить.

Курсы Дейла Карнеги

После училища Карнеги стал работать - не учителем, а коммивояжером. Биографы отмечают, что эта работа помогла ему развить свои способности - ведь теперь ему нужно было не переспорить оппонента в учебных дебатах, а эффективно убеждать людей в покупке разных товаров. Позже Карнеги говорил, что в эти годы сделал некоторые из выводов, которые позже лягут в основу его книги: больше улыбаться, больше слушать других, меньше спорить, хвалить сделанный людьми выбор.

Говорят, одновременно с этим он читал выходившие в те годы книги по психологии. Карнеги хотелось и дальше совершенствовать свои навыки - и в 1911 году, в возрасте 23 лет, он уехал в Нью-Йорк, поступив на шестимесячные курсы драматического мастерства. Потом некоторое время ездил по стране с труппой странствующих актеров.

Но все же Дейл Карнеги видел в себе талант лектора, который может научить людей ораторскому искусству, а не актера. И уже в 1912 году он начал преподавать то, что впоследствии станет "Курсом Дейла Карнеги" и ляжет в основу его знаменитой книги. Сначала - при христианской волонтерской организации YMCA, там не очень верили в его успех, и первые лекции действительно не собрали много слушателей.

Однако довольно быстро лекции Карнеги стали привлекать все больше людей. Саморазвитие и стремление стать успешным были популярны в США и в начале XX века. Так что к 1914 году Карнеги зарабатывал лекциями по $500 в неделю (что соответствует примерно $15 тыс. сейчас).

Его лекции были чем-то средним между собственно лекцией по ораторскому мастерству, тренингом для людей, которые хотят научиться продавать или просто стать увереннее, и сеансом коллективной психотерапии, где слушатели охотно говорили о себе.

В процессе преподавания Карнеги и пришел к некоторым выводам, которые позже лягут в основу его главной книги. Один из выводов - людям очень нравится говорить о себе.

О бедных и даже средних залах было забыто. Лекции начали проходить в едва ли не самом знаменитом зале Нью-Йорка - Карнеги-холле, даре городу сталелитейного магната и просто миллиардера Эндрю Карнеги, почти однофамильца Дейла.

Вся мудрость мотивационной литературы в одном материале

Произносились фамилии почти одинаково (разница была только в ударении), зато писались по-разному. Эндрю был Carnegie, Дейл - Carnagey. В 1922 году Дейл решил исправить эту путаницу и тоже стал подписываться Carnegie, решив, что так слушатели будут ассоциировать курсы с успешной и богатой семьей.

Нельзя сказать, что в его жизни были только эти курсы. Во время Первой мировой он успел некоторое время послужить в армии - правда, в самих Соединенных Штатах. После войны он путешествовал по Европе. Дважды женился. Первый брак продлился всего несколько лет. Второй раз Карнеги женился в 1944 году, в возрасте 55 лет, и этот брак длился до его смерти.

Его второй женой стала 32-летняя Дороти Прайс Вандерпул, после смерти Карнеги хранившая его наследие, да и сама занявшаяся написанием книг по саморазвитию. В числе прочего ее перу принадлежала книга с названием не менее длинным, чем у книги мужа: "Как помочь мужу достичь успеха в общественной и деловой жизни".

Как завоевывать друзей

В 1920-е у Карнеги было уже несколько школ ораторского мастерства в разных городах США. Также в эти годы Карнеги выпустил несколько книг, посвященных этой теме, например "Ораторское мастерство: практический курс для бизнесменов" (1926). Их неплохо покупали, однако до успеха его главной книги было далеко.

Еще одна тема, на которую он любил писать книги,- биографии известных людей. Карнеги считал, что такие книги - хороший способ понять секрет успеха этих знаменитых и успешных людей. Например, он написал биографию Авраама Линкольна, а также сборники коротких - и мотивирующих - биографий разных деятелей.

Наконец, в 1936 году в нью-йоркском издательстве Simon & Schuster вышла книга "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей". Она сразу же стала бестселлером. В течение первого года был продан миллион экземпляров.

Сложно встретить человека, который бы никогда ни в какой форме не сталкивался с советами из этой книги. Улыбайтесь и чаще обращайтесь к людям по имени. Проявляйте живой интерес к людям и их хобби. Больше слушайте собеседника и меньше говорите сами. Старайтесь не критиковать людей, зато чаще хвалите их. Сделайте вид, что высказанная вами хорошая идея на самом деле пришла в голову вашему собеседнику.

В рецензии в The New York Times - в целом довольно положительной по отношению к книге - ее советы охарактеризовали как одновременно вполне здравые, но довольно поверхностные. Карнеги в числе прочего основывал свою теорию на том, что люди исходят не только - и не столько - из рациональных соображений, сколько из эмоций и желаний. А также на том, что людям хочется просто немного внимания к себе, признания их важности, искреннего или хотя бы выглядящего таковым интереса.

Книга вышла в то время, когда миллионы американцев искали хоть какую-то возможность стать успешнее и улучшить что-то в своей жизни.

В 1948 году Карнеги опубликовал еще одну книгу, которая приобрела известность,- "Как перестать беспокоиться и начать жить". Видимо, повлиял тот опыт постоянного беспокойства и неуверенности, через который он сам прошел в юности.

Дейл Карнеги умер в 1955 году, в возрасте 66 лет. К этому моменту тираж его книги превысил 5 млн. Она была выпущена на 31 языке. А его курсы, которые к тому моменту назывались "Институт Дейла Карнеги", были в 750 американских городах, и их окончило 450 тыс. человек. Среди поклонников книги - такие разные люди, как миллиардер Уоррен Баффетт и основатель секты и серийный убийца Чарльз Мэнсон.

В одной из биографий Михаила Горбачева говорится, что, только прочитав "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей", он стал лучше понимать американцев и эффективнее вести с ними переговоры. А президент США в 1963–1969 годах Линдон Джонсон в молодости некоторое время вел курсы ораторского мастерства по методу Карнеги.

Человек-манипулятор?

У книги всегда было немало не только почитателей, но и недоброжелателей. Одна из основных претензий, высказываемых с самого начала,- воспевание, по мнению критиков, откровенной неискренности и даже цинизма. Они указывали на то, что, по Карнеги, неважно, важны ли вам мысли и увлечения собеседника, главное - изобразить интерес к ним.

В числе активных критиков был американский писатель Синклер Льюис. Он говорил, что Карнеги, по сути, учит людей своего рода мошенничеству: "Улыбаться и делать вид, что интересуешься хобби людей, с единственной целью вытянуть у них что-нибудь".

А американский психолог Эверетт Лео Шостром даже выпустил книгу "Человек-манипулятор", в которой спорил в первую очередь именно с идеями Карнеги. Кстати, впервые на русском она была издана под названием "Анти-Карнеги".

По мнению критиков, советы из книги Карнеги лишь помогают научиться поверхностно общаться и создать видимость успеха, а не по-настоящему завести друзей и добиться чего-то в жизни. Как отмечал американский историк Дональд Мейер, посвятивший книгу различным направлениям поп-психологии и "позитивного мышления", "что касается того, как завоевать друзей, одна из характерных черт этой известной книги состоит в том, что о дружбе в ней практически ничего не говорится".

Некоторые критики говорили, что и самого Карнеги сложно назвать человеком, окруженным большим количеством друзей. В то же время многие люди, знавшие Карнеги, отмечали, что он сам был вполне последовательным: проявлял дружелюбие, внимательность и был приятным в общении человеком. Он сам неоднократно настаивал на том, что его книга и методика не "набор трюков", а "новый образ жизни", который нужно искренне принять.

Многие критики говорят о Карнеги как о родоначальнике всего направления саморазвития и самопомощи, которое регулярно ругают за абсолютизацию того самого позитивного мышления, идею, что достаточно просто взять жизнь в свои руки, и сочетание эгоистического нарциссизма с требованием быть эффективным и постоянно развиваться. В общем за все те недостатки, с которыми ассоциируется современная поп-психология.

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Однако лично Дейл Карнеги с его достаточно простыми и довольно здравыми советами вряд ли несет ответственность за такое развитие self-help-литературы.

Надо также понимать, что книга выходила в совсем другом обществе с другими представлениями о жизни. Стивен Уоттс - автор вышедшей в 2013 году биографии Карнеги под названием "Мессия самопомощи" - считает, что "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей" внесла немалый вклад в трансформацию Америки. По мнению Уоттса, она способствовала переходу американского общества от "викторианской" строгой морали и сдержанности к современному формату самореализации, потребления и следования своим желаниям.

Яна Рождественская

Источник - Коммерсант
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