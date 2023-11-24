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Мигрантам запрещают работать в общепите и на транспорте: В каких регионах России установлены ограничения
14:39 26.11.2023

Коженов: Запреты на работу мигрантов обойдут через поиск приезжих с паспортом

Михаил ГОРЮНОВ

Работы хватит на всех, но не совсем. В регионах России приезжим из других государств активно запрещают заниматься той или иной деятельностью. Одна из причин - преимущество на трудоустройство и достойную оплату должно быть у граждан с паспортом РФ. "Комсомолка" разбиралась, что и где хотят запретить - а где-то и уже это сделали - мигрантам.

Мигрантов в России не подпускают к детскому питанию и образованию

Самое частое табу - перевозка пассажиров. Так, в Челябинской области начиная с 2016 года подписывают постановление, запрещающее иностранцам, даже с платными разрешениями на работу, садиться за руль общественного транспорта, маршруток и такси. Правда, желающих и так немного, а те, кто хотел, получили российское гражданство.

Соответствующий запрет установил и глава Магаданской области Сергей Носов на 2024 год. Транспортные компании, в которых есть подобные водители, обязаны за три месяца их всех уволить.

Тульская, Калужская, Тюменская области, ХМАО - здесь гастарбайтерам тоже нельзя заниматься городскими и пригородными перевозками. В Тюмени, к слову, мигранты не имеют права заниматься и транспортировкой грузов.

Ограничения вводят и в Воронежской области. На портале регионального правительства размещено проект указа, согласно которому иностранцам нельзя будет работать в организациях, занимающихся обеспечением электроэнергией, газом, паром и кондиционированием воздуха, забором, очисткой и распределением воды, сбором и обработкой канализационных стоков. То есть, не пускают их к жизненно-важным сферам - очевидно, для большей безопасности местных жителей.

В регионах России приезжим из других государств активно запрещают заниматься той или иной деятельностью.

Если на предприятии есть работники не из РФ - с ними придется расстаться. Правда, строго в соответствии с законодательством нашей страны. Кроме того, воронежским гостям из других государств нельзя будет работать в агентствах по временному трудоустройству.

Еще одна запретная тема для мигрантов - общепит. От привлечения такой силы туда отказались в Тульской и Калужской областях. В последней для них закрыта и сфера торговли.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в свою очередь подписала постановление о запрете на трудовую деятельность мигрантов сразу в нескольких отраслях, помимо транспортной, это системы образования и продажа алкоголя, в частности - пива. Также им нельзя производить детское питание и диетические продукты.

Только россияне имеют право делать еду для мальчишек и девчонок, а также тех, кто следит за фигурой, и в Курганской области. Исключительно с паспортом РФ с 2024 года там примут на работу в гостиницы, школы, техникумы, вузы и магазины.

Вопросы миграционного законодательства в регионах ставятся на повестку дня регулярно. Не исключено, что вскоре станет известно об очередных ограничениях.

"Наберут тех же самых мигрантов, только с гражданством"

На местах губернаторы говорят, что делается все для возможности приоритетного трудоустройства российских граждан, а также для повышения безопасности. Впрочем, согласны с таким положением дел не все. Глава Центра помощи мигрантам Вадим Коженов поделился с "КП" своим видением ситуации.

"Я вижу в этих запретах абсолютный популизм. Наберут тех же самых мигрантов, только уже которые гражданство получили. Все эти запреты, ограничения и прочее ни на что не влияют, - считает он. - Есть сферы, где мигранты работают, они там и работают. Но когда возникают подобные ограничения, мы видим потом объявления, что требуется официант - гражданство России, водитель и так далее. 5 млн. иностранцев за последние 15 лет получили гражданство. Из них без проблем можно выбрать нужных специалистов" .

Коженов добавляет, что в ввод отдельных запретов в некоторых сферах в пяти-шести субъектах РФ на экономике никак не скажется - по его мнению, не наберется даже 1 % свободных финансовых средств.

"Часто главы регионов вводят подобные ограничения для общественного резонанса - либо после громких преступлений, либо после медийных моментов. Например, в Калуге губернатор пришел в миграционный центр, мы помним большой скандал, якобы там люди русский язык не знают, надо что-то с этим делать. А что делать? Калуга – промышленный регион, где была куча автомобильных заводов, там работали мигранты. Он же не может им запретить там работать. А кто будет выпускать машины? А шум уже подняли. Поэтому им запретили работать в такси и в кафешках. Там не так много кафешек и такси, это нельзя сравнить с московским ритмом. Это ни на что не повлияло", - объяснил наш собеседник.

Миграционный эксперт полагает, что о тенденции говорить пока рано. Он уверен - смысла в этом немного, "бизнес должен сам определять, кого он хочет брать на работу".

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700998740


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