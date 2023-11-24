|21:47 Полковник Макгрегор: Лидеры НАТО в кулуарах требуют отставки Зеленского
21:44 ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия
19:45 Боевое крыло ХАМАС решило отложить освобождение второй группы пленных
18:56 Фронт свободы Афганистана атаковал талибов* в разных частях страны,- Андрей Серенко
18:53 Миграционная политика меняется: тенденции, законы, указы, - Андрей Школьников
16:58 Молдавская митрополия отказалась отречься от Русской Православной Церкви
12:20 Иран и его союзники оценили риски и не спешат объявлять войну Израилю, - Иван Мигале
12:18 Обмен "один к трем". Почему перемирие в Газе не приведет к миру, - Геворг Мирзаян
12:17 Афруза Хамдамова стала первой чемпионкой мира U-14 по шахматам в истории Узбекистана
10:15 С Минском по жизни. Как Путина завалило снегом на саммите ОДКБ (репортаж А.Колесникова)
10:12 Бывший рос-премьер Касьянов объявлен "иноагентом" (предателем)
08:10 Губернатор штата Нью-Джерси (США) отказался от антироссийских санкций
08:05 Страны СПЕКА создадут целевой фонд по поддержке крупных "зеленых" проектов в регионе
08:00 Жуть. Призраки и барабашки не дают японскому премьеру Кисиде ночевать в официальной госрезиденции
01:28 Иллиберализм в международных отношениях, - Александр Дугин
00:31 Турецкое эхо на севере Сирии, - Мария Колесникова
00:26 Вашингтон и Токио: "сделка столетия" завершилась буднично и рутинно, - Олег Парамонов
00:25 Миграционная политика в РФ меняется: тенденции, законы, указы, - Андрей Школьников
00:20 США пытаются сорвать проект Китая и России по тоннелю в Крым
00:13 Погромы в Дублине обострили миграционный кризис в Европе
00:11 Если нельзя сформулировать госидеологию, то и хрен с ней, - Игорь Мальцев
00:09 Вместо выборов россиян готовят к борьбе вокруг фейков, - НГ
00:07 Китай стремится обеспечить себя нефтью самостоятельно, - М.Сергеев
|Умер солист легендарной казахстанской группы "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков
18:54 26.11.2023
Умер солист легендарной группы "Дос-Мукасан"
Ушел из жизни солист легендарного ансамбля "Дос-Мукасан", Заслуженный артист Казахстана Акжол Меирбеков. Ему было 73 года, передает BaigeNews.kz.
Известно, что музыкант скончался после продолжительной болезни.
Акжол Нускабекович Мейрбеков родился 26 июля 1950 года в городе Арысь Южно-Казахстанской области. Окончил Ташкентское музыкальное училище, Ташкентский сельскохозяйственный институт.
Впервые участвовал в телеконкурсе "Алло, мы ищем талантов" в Ташкенте и получил приз. Был солистом легендарного ансамбля "Дос-Мукасан", участвовал во всесоюзных, всемирных и международных фестивалях и конкурсах и стал лауреатом.
Позже стал солистом ансамблей "Аркас", "Сазген", "Адырна" Алматинской областной филармонии имени Суюнбая. С 1994 по 1996 годы работал директором и художественным руководителем ансамбля "Гульдер". Награжден несколькими медалями.