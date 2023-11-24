Умер солист легендарной казахстанской группы "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков

18:54 26.11.2023

Умер солист легендарной группы "Дос-Мукасан"



Ушел из жизни солист легендарного ансамбля "Дос-Мукасан", Заслуженный артист Казахстана Акжол Меирбеков. Ему было 73 года, передает BaigeNews.kz.



Известно, что музыкант скончался после продолжительной болезни.



