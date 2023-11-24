 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Отважные хуситы захватили еще один "израильский" танкер с фосфором - Zodiac Maritime
21:29 26.11.2023

У берегов Йемена захватили связанный с Израилем танкер
У берегов Йемена в Аденском заливе захватили связанный с Израилем танкер
Судно Central Park компании Zodiac Maritime захвачено 26 ноября в Аденском заливе. На борту находятся 22 члена экипажа - граждане Турции, России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Танкер перевозит фосфорную кислоту

Речь идет о судне Central Park, оператором которого является Zodiac Maritime, уточнили в компании. Оно было захвачено в воскресенье, 26 ноября, в Аденском заливе. В Zodiac связали атаку с пиратством. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение, отмечает агентство.

В компании сообщили, что на борту танкера находятся 22 члена экипажа - граждане Турции, России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Судно перевозит фосфорную кислоту.

Танкер принадлежит компании Clumvez Shipping Inc., сказали в Zodiac. По данным AP, владельцем судна является Zodiac Maritime. Лондонская компания входит в Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера. Согласно корпоративной информации, два человека по фамилии Офер числятся нынешним и бывшим директором Clumvez Shipping, в том числе Дэниел Гай Офер, который также является директором Zodiac Maritime, сообщает агентство.

AP отмечает, что Аден контролируют силы международно признанного правительства Йемена и возглавляемой Саудовской Аравией международной коалиции арабских стран, воюющей в Йемене с повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран. Эта часть Аденского залива находится довольно далеко от подконтрольной хуситам территории. Сомалийские пираты также не действуют в этом районе, пишет агентство.

По словам представителя американского Минобороны, в захвате танкера участвовало "неизвестное количество неопознанных вооруженных лиц". "Силы США и коалиции находятся поблизости, и мы внимательно следим за ситуацией", - сказал собеседник.

Источник - rbc.ru
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