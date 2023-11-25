 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 27.11.2023
00:45  Есть ли будущее у Палестины, - Николай Плотников
00:40  Новый геопорядок: о нарождающихся макрорегионах, - Николай Сорокин
00:34  Узбекистан переходит на смешанную избирательную систему
00:10  Канал "Бен-Гурион" – в фарватере американских прожектов на Ближнем Востоке, - Д.Нефедов
00:08  Израиль – Иран: история дружбы, продолжение вражды, - В.Бурт
00:03  Таджикам включили зеленый свет в России..., - С. Гамова
00:02  Россия поставила в Таджикистан два дивизиона систем С-300, - Путин (пугать перелетных гусей?)

Воскресенье, 26.11.2023
21:29  Отважные хуситы захватили еще один "израильский" танкер с фосфором - Zodiac Maritime
18:54  Умер солист легендарной казахстанской группы "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков
14:39  Мигрантам запрещают работать в общепите и на транспорте: В каких регионах России установлены ограничения
14:33  История Дейла Карнеги. Как родиться на ферме и написать одну из самых популярных книг в мире
14:32  Профессор Катасонов о том, как в России национальную валюту под откос пустили
14:30  Туркменские ученые разработали мазь из маклюры и крем из масла коконов шелкопряда
14:27  Россия и Китай отбирают у Запада союзников на Глобальном Юге, - Вольфганг Мюнхау
14:25  Китай отменяет визы и открывает границы. Си Цзиньпин решился на исторический шаг
14:22  Сумах - это был незаменимый напиток османских султанов! - "Sabah"
12:09  Выборы в Голландии: еще один гвоздь в гроб западной "демократии"
11:02  РосВойска выбили бандер из Авдеевской промзоны
10:23  Французская школота массово режет друг дружку по расовому признаку. Погром в Креполе
09:53  После импичмента: получится ли у Зурабишвили свергнуть правительство "Грузинской мечты", - МК
09:25  "Поддерживаем идею о создании Целевого Фонда...", - речь Рахмона на саммите СПЕКА
09:22  Туркменскую правозащитницу Таджигуль Бегмедову депортировали из Турции и запретили въезд на 5 лет
01:33  ЧМ по футболу U-17: Узбекистан уступил Франции в 1/4 финала
00:55  России незачем относиться к мигрантам по-арабски, - Г.Мирзаян
00:48  Пашинян загнал себя в ловушку новых территориальных потерь
00:28  Ученые выявили мощный космический луч неизвестной природы
00:24  Робкое ЕС: почему в Европе заговорили о независимой Палестине, - С.Бойков
00:18  Украина - только начало. Запад готовится масштабировать войну, - В.Авва
00:15  Почему Запад бросил Зеленского, - Роджер Кеппель
00:01  Россия поможет Таджикистану восстановить ядерный реактор "Аргус": для лечения онкологии
Суббота, 25.11.2023
21:47  Полковник Макгрегор: Лидеры НАТО в кулуарах требуют отставки Зеленского
21:44  ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия
19:45  Боевое крыло ХАМАС решило отложить освобождение второй группы пленных
18:56  Фронт свободы Афганистана атаковал талибов* в разных частях страны,- Андрей Серенко
18:53  Миграционная политика меняется: тенденции, законы, указы, - Андрей Школьников
16:58  Молдавская митрополия отказалась отречься от Русской Православной Церкви
12:20  Иран и его союзники оценили риски и не спешат объявлять войну Израилю, - Иван Мигале
12:18  Обмен "один к трем". Почему перемирие в Газе не приведет к миру, - Геворг Мирзаян
12:17  Афруза Хамдамова стала первой чемпионкой мира U-14 по шахматам в истории Узбекистана
10:15  С Минском по жизни. Как Путина завалило снегом на саммите ОДКБ (репортаж А.Колесникова)
10:12  Бывший рос-премьер Касьянов объявлен "иноагентом" (предателем)
08:10  Губернатор штата Нью-Джерси (США) отказался от антироссийских санкций
08:05  Страны СПЕКА создадут целевой фонд по поддержке крупных "зеленых" проектов в регионе
08:00  Жуть. Призраки и барабашки не дают японскому премьеру Кисиде ночевать в официальной госрезиденции
01:28  Иллиберализм в международных отношениях, - Александр Дугин
00:31  Турецкое эхо на севере Сирии, - Мария Колесникова
00:26  Вашингтон и Токио: "сделка столетия" завершилась буднично и рутинно, - Олег Парамонов
00:25  Миграционная политика в РФ меняется: тенденции, законы, указы, - Андрей Школьников
00:20  США пытаются сорвать проект Китая и России по тоннелю в Крым
00:13  Погромы в Дублине обострили миграционный кризис в Европе
00:11  Если нельзя сформулировать госидеологию, то и хрен с ней, - Игорь Мальцев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Россия поставила в Таджикистан два дивизиона систем С-300, - Путин (пугать перелетных гусей?)
00:02 27.11.2023

Россия в рамках создания общей системы противовоздушной обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поставила в Таджикистан два дивизиона систем С-300, сообщил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит Кремль.

"Что касается Таджикистана (...), мы уже поставили Таджикистану два дивизиона наших систем ПВО С-300. Это восемь пусковых установок. В целом мы готовы к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом. Но напоминаю, правительство должно до конца года выпустить соответствующее распоряжение", - сказал Путин на совещании с членами кабинета министров.

Путин также рассказал, что вопросы обеспечения безопасности, включая создание системы ПВО ОДКБ, обсуждались в ходе переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 21 ноября в воде официально визита президента РТ в Москву.

Зенитная ракетная система С-300 предназначена для обороны от массированных ударов современных и перспективных самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет и других средств воздушного.

Система оснащается ракетой 40Н6 с дальностью действия до 380 километров. Ракета способна уничтожать малозаметные самолеты на большом расстоянии, а также низколетящие (на высоте до пяти метров) аппараты на загоризонтных дистанциях.

Средняя стоимость ракетного комплекса С-300 160 млн долларов.

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701032520


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон о республиканском бюджете рассмотрели сенаторы
- Правительство продолжит работу по усилению ответственности за бытовое насилие - Алихан Смаилов
- Меры по вовлечению граждан в систему ОСМС обсудили в Правительстве
- Кадровые перестановки
- АФМ выявлено завышение цен при строительстве крупных объектов
- Подозреваемый в совершении мошенничества экстрадирован из Латвии
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил в первом чтении законопроект по реформированию жилищной политики
- Председатель Мажилиса от имени Главы государства поздравил Объединенные Арабские Эмираты с Национальным днем
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  