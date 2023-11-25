|21:47 Полковник Макгрегор: Лидеры НАТО в кулуарах требуют отставки Зеленского
21:44 ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия
19:45 Боевое крыло ХАМАС решило отложить освобождение второй группы пленных
18:56 Фронт свободы Афганистана атаковал талибов* в разных частях страны,- Андрей Серенко
18:53 Миграционная политика меняется: тенденции, законы, указы, - Андрей Школьников
16:58 Молдавская митрополия отказалась отречься от Русской Православной Церкви
12:20 Иран и его союзники оценили риски и не спешат объявлять войну Израилю, - Иван Мигале
12:18 Обмен "один к трем". Почему перемирие в Газе не приведет к миру, - Геворг Мирзаян
12:17 Афруза Хамдамова стала первой чемпионкой мира U-14 по шахматам в истории Узбекистана
10:15 С Минском по жизни. Как Путина завалило снегом на саммите ОДКБ (репортаж А.Колесникова)
10:12 Бывший рос-премьер Касьянов объявлен "иноагентом" (предателем)
08:10 Губернатор штата Нью-Джерси (США) отказался от антироссийских санкций
08:05 Страны СПЕКА создадут целевой фонд по поддержке крупных "зеленых" проектов в регионе
08:00 Жуть. Призраки и барабашки не дают японскому премьеру Кисиде ночевать в официальной госрезиденции
01:28 Иллиберализм в международных отношениях, - Александр Дугин
00:31 Турецкое эхо на севере Сирии, - Мария Колесникова
00:26 Вашингтон и Токио: "сделка столетия" завершилась буднично и рутинно, - Олег Парамонов
00:25 Миграционная политика в РФ меняется: тенденции, законы, указы, - Андрей Школьников
00:20 США пытаются сорвать проект Китая и России по тоннелю в Крым
00:13 Погромы в Дублине обострили миграционный кризис в Европе
00:11 Если нельзя сформулировать госидеологию, то и хрен с ней, - Игорь Мальцев
|Россия поставила в Таджикистан два дивизиона систем С-300, - Путин (пугать перелетных гусей?)
00:02 27.11.2023
Россия в рамках создания общей системы противовоздушной обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поставила в Таджикистан два дивизиона систем С-300, сообщил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит Кремль.
"Что касается Таджикистана (...), мы уже поставили Таджикистану два дивизиона наших систем ПВО С-300. Это восемь пусковых установок. В целом мы готовы к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом. Но напоминаю, правительство должно до конца года выпустить соответствующее распоряжение", - сказал Путин на совещании с членами кабинета министров.
Путин также рассказал, что вопросы обеспечения безопасности, включая создание системы ПВО ОДКБ, обсуждались в ходе переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 21 ноября в воде официально визита президента РТ в Москву.
Зенитная ракетная система С-300 предназначена для обороны от массированных ударов современных и перспективных самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет и других средств воздушного.
Система оснащается ракетой 40Н6 с дальностью действия до 380 километров. Ракета способна уничтожать малозаметные самолеты на большом расстоянии, а также низколетящие (на высоте до пяти метров) аппараты на загоризонтных дистанциях.
Средняя стоимость ракетного комплекса С-300 160 млн долларов.