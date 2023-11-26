Таджикам включили зеленый свет в России..., - С. Гамова

00:03 27.11.2023

26.11.2023



В Молдавии продолжили обрывать связи с Москвой

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



На минувшей неделе в Минске прошел саммит стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В мероприятии не участвовал премьер-министр Армении Никол Пашинян. 24 ноября, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан Армении и соотечественников из диаспоры, он объяснил, что действия ОДКБ не соответствуют интересам его страны.



"Мы исходим из государственных интересов Армении. Фактические действия или бездействие ОДКБ не отражают обязательства перед Арменией. То есть действия ОДКБ не соответствуют интересам Армении, и мы этот вопрос поднимаем", – сказал Пашинян.



Он отметил, что Армения хочет до последнего сделать все, чтобы понять ОДКБ и донести до организации свою позицию. По его словам, если этого не удастся добиться, то у общественности будет еще больше вопросов относительно членства в этой организации: "Если эта организация не дает Армении ничего или не дает тот минимум, который сохранял бы интерес по продолжению членства, но вызывает дополнительные риски для нашей системы безопасности".



Он также подтвердил информацию о том, что Армения заплатила России "за вооружение, но не получила его, как и не получила обратно деньги". По словам Пашиняна, ведутся обсуждения того, какими механизмами можно решить эту проблему. "Например, одним из вариантов может быть сокращение долга Армении в размере этой суммы. Это не единственный вариант. Но РФ сама нуждается в вооружении, и мы здесь настроены на работу, и эти обсуждения, надеюсь, приведут к конкретным результатам", – подчеркнул премьер-министр. Пашинян напомнил, что Армения пыталась диверсифицировать поставки вооружения, но не могла этого сделать, потому что ей отказывали из-за членства в ОДКБ. При этом он отметил, что в Армении продолжат считать Россию дружественной страной.



В то же время Александр Лукашенко, выступая на заседании Совета глав государств ОБСЕ, заметил: "Если есть претензии, то надо озвучивать их, глядя в глаза друг другу, а не разговаривать через вбросы в средства массовой информации".



На минувшей неделе Москву с визитом посетил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он подписал ряд соглашений с президентом РФ, но резонансным стало заявление Владимира Путина о таджикских трудовых мигрантах. Он отметил: "Наши власти стремятся сделать так, чтобы обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты". Соцсети отозвались на это выводом: "Таджикам дают зеленый свет в РФ". В подтверждение приводилась информация о том, что в будущем году для таджикских студентов будет увеличена квота в российских вузах с 900 до 1000 мест, что больше, чем для представителей других стран объединения.



На встрече Путина и Рахмона было отмечено, что в России живут и работают более 1 млн граждан Таджикистана. Для сравнения: в самой республике проживает порядка 10 млн человек.



В Молдавии в это время предприняли очередные шаги по выходу страны из СНГ. Парламент республики денонсировал ряд соглашений с Содружеством. Они касаются сотрудничества со странами СНГ в области охраны здоровья населения, информационной деятельности, взаимопомощи при авариях и других чрезвычайных ситуациях на электростанциях, обеспечения пограничников оружием и военной техникой, а также вопросов научных и ядерных исследований.



Молдавское правительство объяснило гражданам, что положения этих соглашений неактуальны и не несут никакой пользы для граждан. А денонсация этих документов не будет иметь никаких негативных стратегических или операционных последствий.



В то же время, отметили в пресс-службе парламента республики, "подписав соглашение об ассоциации с ЕС, наша страна обязалась перенести в национальное законодательство ряд директив ЕС, охватывающих различные сферы". Ранее Молдавия вышла из соглашения о парламентских связях и с 8 февраля перестает быть членом Межпарламентской ассамблеи СНГ.