Израиль – Иран: история дружбы, продолжение вражды, - В.Бурт

00:08 27.11.2023 Забытые страницы сотрудничества двух государств могут ожить?



Самые яростные, непримиримые враги на Ближнем Востоке – это Иран и Израиль. Они постоянно обмениваются угрозами и сулят друг другу страшные кары. Но так было не всегда. В ХХ веке эти две страны поддерживали вполне благополучные отношения и активно сотрудничали в различных областях.



В течение полутора десятка лет послом Израиля в Тегеране был Меир Эзри, выходец из Ирана. Именно с этим человеком связывают развитие отношений между двумя странами. Он родился и вырос в Исфахане, где находилась большая еврейская община. Впрочем, такие общины процветали и в других городах еще со времен царя Кира II Великого. Он освободил евреев из валлонского плена и позволил им вернуться в Израиль. Тем не менее многие предпочли остаться в Персии.



В конце 40-х годов, после создания еврейского государства, туда началась эмиграция из разных стран, в том числе из Ирана. Последовал примеру своих соотечественников и Меир, быстро став известным политическим деятелем. Эзри вспоминал, что однажды на встрече с премьер-министром Израиля Давидом Бен-Гурионом тот обратился к нему: "Ты хорошо знаешь Иран. Мне говорили, что твое имя часто мелькает в местных газетах и даже шах о тебе тепло отзывается. В общем, ты тот человек, который может представлять интересы Израиля в Иране".



Эзри был назначен послом Израиля в персидской стране. Ему помогло то, что он вырос в Иране, где у него было много друзей, которые заняли высокие посты: "Я не остался у них долгу - когда у меня сложились прекрасные отношения с шахом, я помог многим из них в дальнейшем продвижении, ибо монарх откликался на все мои просьбы".



Моххамед Реза Пехлеви



Самолюбивый и властолюбивый шах Моххамед Реза Пехлеви сравнивал себя с Киром II Великим и мечтал возродить былую славу страны. К тому же интересы Ирана и Израиля во многом совпадали. С арабскими странами Тегеран не сближался, Советскому Союзу не доверял, при том что шах не раз бывал в Москве и награждал ослепительными улыбками кремлевских правителей.



В общем, Иран, который был тогда отнюдь не яростным исламским государством, а вполне мирным, светским, искал союзника в регионе и нашел в его лице Израиля.



Впрочем, союз был выгоден и еврейскому государству, которое, хотя и доминировало в военном и экономическом отношении, находилось в кольце врагов. Но главное – союз Израиля и Ирана поддерживал Вашингтон, ибо американский форпост на Ближнем Востоке становился сильнее. Обе страны усиленно накачивались вооружением из США.



В 1958 году в Тель-Авив прибыла иранская делегация во главе с руководителем военной разведки страны генералом Хадж-Али Кия. Шах уделял особое внимание вопросам обороны и укреплению силовых структур. Израильский "Моссад" стоял у истоков создания министерства госбезопасности Ирана SAVAK – жестокой структуры, беспощадно подавлявшей инакомыслие. Обе службы успешно сотрудничали долгие годы.



В Иран начались поставки израильских минометов, пистолетов-автоматов "Узи", недавно созданных конструктором Узиэлем Галем. Позже Израиль стал снабжать партнера авиационными и танковыми двигателями, парашютами, противогазами, полевыми госпиталями. Обе страны работали в области создания ракет "земля-земля". В 1973 году Иран занимал первое место в мире по импорту израильского вооружения!



Иран поддержал Израиль в войне 1967 года, а в другой войне – Судного дня не ограничился словами, а передал Тель-Авиву, когда на него стеной надвигались недруги, 25 истребителей Phantom.



Обозревая события прошлого, становится понятно, что Ближний Восток во второй половине ХХ столетия был совсем другим. Тель-Авив, враждуя с арабскими странами, планировал создание коалиции, в которую бы вошли Иран, Турция и Эфиопия, названные "государствами периферии". Глава Израиля Бен-Гурион, совершивший в 1961 году официальный визит в Тегеран – и это сегодня кажется фантастикой! – рассчитывал, что другие государства, увидев выгоду сотрудничества, примкнут к союзу.



Тот план провалился: руководители Турции и Эфиопии опасались общественного мнения в своих странах и резкой критики исламских государств.



Сегодня мы видим попытки реанимации подобных союзов. Центры силы смещаются, и Израиль активно сотрудничает с Индией, пытается наладить связи с другими "государствами периферии" – бывшими советскими республиками – Казахстаном, Узбекистаном. С Азербайджаном Тель-Авив уже установил неплохие отношения.



Замаячили перспективы Израиля и на Ближнем Востоке: подписаны мирные договоры с ОАЭ, Бахрейном, начал таять лед в отношениях с Саудовской Аравией. Однако война, которую Израиль ведет в Палестине, заметно омрачил его дипломатические перспективы. Целый ряд стран требует от Тель-Авива остановить военные действия, угрожая в противном случае разрывом всех связей.



Вернемся к временам ирано-израильского сотрудничества, которое не ограничилось военной сферой. Тегеран поставлял Тель-Авиву нефть, газ, минералы, продовольствие, изделия легкой промышленности. Израиль делился опытом в области сельского хозяйства, медицины, построил большой стоматологический центр в Ширазе. Еще один центр – центр израильских достижений в области медицины и фармакологии – появился в Тегеране. И, наконец, была открыта регулярная и весьма оживленная авиалиния между двумя странами.



Характерно, что Иран старался не афишировать свои связи с Израилем, чтобы окончательно не испортить отношения с арабским миром. Это сотрудничество один из чиновников в Тегеране остроумно назвал "любовной связью без брачного контракта".



Ученые Израиля начали создание атомного реактора в Бушере и разработали технико-экономическое обоснование другого реактора - в Исфахане. Больше ничего не успели, поскольку в январе 1979 года вспыхнула революция, и шах бежал из Ирана. Вместе с ним унесли ноги и его ближайшие соратники. Те, кто не успел скрыться, были подвергнуты истязаниям и казням.



О том, что режим Моххамеда Реза Пехлеви находится в опасности, предупреждали и американцы, и израильтяне. Впрочем, шах и его окружение были всегда, мягко говоря, непопулярны в народе. Но однажды терпение дошло до точки кипения. Подобно Ленину, вернувшемуся в Россию из эмиграции, в охваченный митингами и демонстрациями Иран прибыл из-за границы давний враг шаха и ненавистник Израиля и США аятолла Рухолла Хомейни. Он воодушевил восставших, а придя к власти, сформировал правительство, которое провозгласило создание Исламской Республики Иран.



Израильтяне начали сворачивать сотрудничество и покидать Иран еще в 1978 году, после жестокого подавления антиправительственных выступлений в Куме и Тебризе, когда напряжение стало нарастать. К моменту падения монархии в стране оставалось чуть больше трех десятков дипломатов, сотрудников службы безопасности и авиакомпании "Эль Аль". Их могла бы ждать бы мучительная смерть, если бы их настигли обезумевшие экстремисты.



Израильтян спасла предусмотрительность. Они заранее сняли несколько конспиративных квартир в Тегеране, загрузили их водой и продовольствием. И, когда волнения в столице достигли апогея, укрылись там. Спустя несколько дней, пережив массу опасных приключений, беглецы сумели вылететь из Ирана.



Дипломатические отношения двух стран были разорваны, Израиль из верного друга превратился в заклятого врага - его называли "малым дьяволом". Однако из еврейского государства по-прежнему шли некоторые товары. Во время ирано-иракской войны Тель-Авив продолжал обильно снабжать Иран вооружением. Здесь сыграли свою роль не только большие деньги, но и возможность для Тель-Авива ослабить режим Саддама Хусейна.



Но это были последние "игры". Риторика Тегерана становилась все более радикальной. Тель-Авив отвечал той же монетой: местные политики часто говорили об опасности со стороны исламизма. Во многом это было верно – Иран начал вооружать ХАМАС и "Хезбаллу". В итоге эта страна стала основной угрозой для Израиля, но основную роль сыграли не громкие заявления из Тегерана, а развитие его ядерной программы. Поэтому обсуждалась возможность нанесения превентивного ядерного удара по атомным объектам своего бывшего партнера.



Этого не произошло, но ряд покушений на иранских ученых дал основание руководителям Исламской Республики утверждать, что кровавые следы ведут в Израиль. К тому же об этом писали американские издания New York Times и Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей администрации США. В общем, отношения двух стран сейчас можно назвать стабильно взрывоопасными – для всего Ближнего Востока.



Многие ждали, что Иран вмешается в войну Израиля против ХАМАС. Из Тегерана в очередной раз прозвучали угрозы в адрес еврейского государства и заявления о "красных линиях", которые пересек ЦАХАЛ. В Иране была проведена мобилизация, прошли массовые митинги и… пока на этом все.



Можно предположить, что Иран не готов вступить в конфликт с Израилем, опасаясь не только его военных возможностей, но и атаки со стороны мощнейших авианосных ударных групп США. Но есть и другая, скрытая причина инертности Тегерана. В последнее время стали распространяться слухи о тайных контактах между Израилем и Ираном при посредничестве Китая. Они якобы проходили в КНР и Гонконге.



Обе страны являются безусловными, непримиримыми антагонистами. Но в истории было немало случаев, когда вчерашние враги, умерившие свой воинственный пыл и осознавшие, что могут оказаться на краю пропасти, садились за стол переговоров. Неужели и сейчас отрезвление настигло руководителей Ирана и Израиля?



Впрочем, это может быть и очередная иллюзия, на которые так богат Ближний Восток.



Валерия БУРТ

26.11.23 Источник - fondsk.ru

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