 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Канал "Бен-Гурион" – в фарватере американских прожектов на Ближнем Востоке, - Д.Нефедов
00:10 27.11.2023

26.11.2023 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ

Транзитный коридор между Красным и Средиземным морями интересен некоторым кругам на Ближнем Востоке

Продолжающаяся (несмотря на шаткое перемирие, по окончании которого израильтяне обещают возобновить боевые действия) военная операция ЦАХАЛ в Газе с методичным разрушением гражданской инфраструктуры анклава под спудом военной цензуры нисколько не мешает Израилю продвигать давний проект судоходного канала вблизи этого сектора в качестве альтернативы Суэцкому каналу. Согласно региональным источникам, комплексный транзитный коридор между Красным и Средиземным морями интересен нефтегазовым монархиям Аравии. В более широком контексте этот проект – по всей видимости, составная часть недавней инициативы Дж. Байдена, одобренной в первую очередь Израилем и Индией, по созданию комплексного экономического коридора Южная Азия – Саудовская Аравия – Израиль – Средиземноморье в противовес известному проекту КНР "Один пояс – один путь".

Речь идет о строительстве судоходного канала порт Эйлат (Красное море) – порт Ашдод (Средиземное море) протяженностью примерно в 300 км. Сей проект Тель-Авив выдвинул еще в 1968 г., в период израильской блокады Суэцкого канала, продолжавшейся до 1975 г. включительно. Параллельно предполагаемому каналу проходит действующий с начала 1970-х годов транзитный нефтепровод Эйлат – Ашкелон протяженностью 250 км, которым пользовались Иран (1), а в конце 1970-х – середине 1980-х годов – отчасти СССР и Румыния. Сегодня эта артерия используется для транзита эмиратской нефти в Европу. Примерно в это же время англичане посредничали в установлении контактов между Израилем и Оманом, которые принесли свои плоды в виде экспорта нефти из султаната на Эйлат и далее по нефтепроводу в Ашкелон на побережье Средиземного моря и дальше в Европу. После подписания соглашений в Осло Марокко и Оман оказались среди первых арабских государств, пошедших на нормализацию отношений с "сионистским режимом". (2)

Примечательно, что израильские источники косвенно намекают на периодическое использование трубопровода Эйлат – Ашкелон Саудовской Аравией, намекая на поддержку Эр-Риядом идеи комплексного транзитного коридора через Израиль, о чем свидетельствует, например, израильская карта этого коридора, начинающегося в нефтегазоносной Восточной провинции королевства.

Один из активных популяризаторов израильского дублера Суэца – инженер-экономист из Ашкелона Юрий Дедов-Гольдман. По его мнению, строительство такого рода объекта в Израиле обойдется легче и дешевле Суэцкого канала, так как его прокладка осуществлялась бы в основном через сухую почву. Отмечается, что Ашкелон (2) географически ближе к европейскому побережью Средиземного моря, чем Порт-Саид, расположенный на выходе из Суэцкого канала в Средиземноморье. Преодолевать же территорию Израиля суда смогут, не сбавляя скорости, за 10-14 часов, а ежегодный грузопоток может даже превысить 20 % мировой торговли. Если вести строительство одновременно на нескольких точках, то реализовать проект возможно всего лишь за пять лет. Единственное, по мнению Дедова-Гольдмана, что надлежит сделать, так это создать благоприятные условия для привлечения инвестиций.

"Зачистка" Газы преследует и транзитную цель, дабы избавить предполагаемый энергетический коридор от беспокойного соседства даже с символической палестинской автономией в Газе.

Израильские эксперты утверждают, что Суэцкий канал – это только одна полоса движения, способная обрабатывать не более 50 судов в день. Израильский же канал станет ценным дополнением Суэцу, тем более если он сможет пропускать средне- и крупнотоннажные танкеры, что все чаще проблематично в Большом Горьком озере (то есть в центральной части Суэцкого маршрута). Еще в феврале 2017 г. The Jerusalem Post отмечала, что "габариты нашего канала должны обеспечивать беспрепятственный и ускоренный проход крупнотоннажного флота. В этом случае через канал сможет регулярно проходить наибольшая часть нефти из бассейна Персидского залива в Европу и Америку".

Характерно, что наиболее эффективным и менее затратным вариантом канала ряд экспертов считают его окончание именно на побережье Газы, поскольку это сократит трансизраильский водный маршрут на 15%. Разумеется, Газе потребуются нефтетранзитные порт и хранилища, для чего надо необходимо обеспечить надлежащие военно-политические и этнодемографические условия. Заметим, планы тотального переселения палестинцев куда угодно особым секретом не являются.

По некоторым данным, в конце 1970-х гг. Египет и Израиль неофициально обсуждали возможность ответвления к Ашдоду или к Газе от Суэцкого канала – через египетский Синайский полуостров, однако после убийства А. Садата в 1981 г. о таком варианте вроде бы забыли.

Таким образом, полноценная "зачистка" сектора Газа – едва ли не ключевое условие для создания трансизраильского дублера Суэцкого канала. Не исключено, что создание такой артерии наверняка обострит египетско-израильские отношения, однако международные финансово-кредитные организации могут предложить Каиру смягчение условий выплаты долгов или даже частичное их списание.

Едва ли случайно ренессанс в дискурсе вокруг трансизраильского канала совпал по времени с вышеупомянутой инициативой Белого дома, призванной "вставить палки в колеса" китайской инициативы "Пояса и пути". Напомним, 9 сентября в Нью-Дели в рамках опекаемого Вашингтоном "Партнерства по глобальной инфраструктуре и инвестициям" (PGII) представители Еврокомиссии, США, Индии, Саудовской Аравии и ОАЭ подписали меморандум о создании экономического коридора Индия – Ближний Восток – Европа (4). Участие в этом завиральном проекте Израиля особых возражений со стороны арабских подписантов документа не встречает, а "неистовый Биби" Нетаньяху оценивает его следующим образом: "…Израиль находится в центре беспрецедентного международного проекта, который свяжет инфраструктуру Азии и Европы", "изменит лицо Ближнего Востока, Израиля и повлияет на весь мир. Наша страна станет в этом коридоре центральным узлом: наши железнодорожные пути и морские порты откроют новые врата из Индии через Ближний Восток в Европу, а также обратно – из Европы в Индию". "Несколько месяцев назад США обратились к нам по вопросу реализации этой исторической возможности и начали осуществлять энергичные контакты, чтобы добиться сегодняшнего прорыва, – рассказал далее Ненаньяху. – …Проект будет включать строительство новых железных дорог, прокладку водородного трубопровода, волоконно-оптических коммуникаций, линий электропередач и других систем". Вероятно, в числе "других систем" подразумеваются и проект канала Эйлат / Ашкелон / Ашдод, и восстановление регулярной работы трансаравйиского нефтепровода Саудовская Аравия – Иордания – Сирия – порт Сайда (южный Ливан).

Как вещал в канун подписания меморандума Сонный Джо, США, ЕС, Саудовская Аравия, ОАЭ, Израиль, Индия и Иордания "завершили работу над историческим соглашением о новом экономическом коридоре Индия – Ближний Восток – Европа". Уже сформированы совместные рабочие группы для определения наиболее востребованных проектов в рамках этой инициативы и для создания совместного кредитно-инвестиционного фонда. Первые предложения по этим вопросам планируется представить не позднее декабря 2023 года.

Можно предположить, что канал "Бен-Гурион" может оказаться "флагманским" коммуникационным проектом в фарватере амбициозной макрорегиональной программы, форсируемой Вашингтоном в партнерстве с Израилем, Евросоюзом и лихорадочно набираемыми ситуативными партнерами в Индии и ряде арабских монархий Персидского залива.

Примечания

(1) Накануне падения шахского режима в 1979 году израильский экспорт в Иран превышал 100 млн долларов. Иран экспортировал в Израиль газ и нефть, различное минеральное сырье, продовольствие, предметы ширпотреба. Помимо нефтепровода Эйлат – Ашкелон, для обеспечения логистики нефтяных операций между двумя странами был построен нефтеперерабатывающий комплекс в Ашдоде, и реконструирован Эйлатский порт.

(2) Альфер Й. Одинокая страна. Тайный поиск Израилем союзников в регионе. Тель-Авив: Матар, 2015, на ивр.) Цит. по: Костенко Ю. Региональная стратегия Израиля: поиск союзников // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2017. № 2.

(3) Как и некоторые другие территории на юге Израиля, согласно резолюциям ООН, он должен был стать частью арабского государства в Палестине.

(4) Характерно, что этот путь в основном совпадает с предложенным Португалией во второй половине 1950-х годов маршрутом связи с подконтрольным ей тогда районом Гоа-Даман-Диу (близи Мумбаи).

Источник - fondsk.ru
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