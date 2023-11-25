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Узбекистан переходит на смешанную избирательную систему
00:34 27.11.2023

Сенат одобрил переход на смешанную избирательную систему в Узбекистане
Сенаторы Узбекистана одобрили конституционный закон о переходе на смешанную систему выборов депутатов. Кроме того, депутатам для избрания больше не требуется набирать больше половины голосов избирателей. Ранее только один депутат выступил против законопроекта из-за отсутствия независимых кандидатов.

Сенат Олий Мажлиса на заседании 24 ноября одобрили конституционный закон о поправках в порядок проведения выборов и референдума в Узбекистане. Документ направил на подписание президенту.

В Избирательный кодекс включается порядок проведения выборов в Законодательную палату на основе мажоритарно-пропорциональной (смешанной) системы. В этой системе избирательные округа делятся на одномандатные и единый избирательный округ. 75 депутатов Законодательной палаты будут избраны от одномандатных округов по мажоритарной системе (голосование за кандидата), остальные 75 - по пропорциональной, то есть на основе голосов, отданных политическим партиям (по партийным спискам).

Устанавливается, что в смешанной избирательной системе на основе пропорциональной системы политические партии получат не менее 7% голосов избирателей, принявших участие в выборах (пять депутатских мест).

В связи с этим и исходя из условия государственного финансирования деятельности этих партий, предлагается установить, что количество депутатов, необходимого для создания фракции политической партии, снижается с 9 до 5 депутатов.

Сейчас на выборах депутатов избранным считается кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. После утверждения поправок на выборах избранным будет считаться кандидат, получивший по отношению к другим кандидатам наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по одномандатным избирательным округам.

Политические партии, получившие не менее 7% голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу на выборах в Законодательную палату обретают мандат в установленном порядке.

Кроме того, планируется создать систему избирательных комиссий ЦИК, областных, районных и городских избирательных комиссий при проведении выборов в кенгаши народных депутатов областей и Ташкента.

Поправками предусматривается сократить количество членов Центральной избирательной комиссии с минимум 15 до 9, и как минимум один из ее членов будет представлять Каракалпакстан.

Устанавливается, что одно и то же лицо не может быть избрано председателем Центральной избирательной комиссии более двух сроков подряд.

Кроме того, вносятся изменения по увеличению минимального количества женщин с 30% до 40% от общего числа кандидатов при выдвижении в депутаты от политических партий.

Число сенаторов сокращается с нынешних 100 до 65, то есть из регионов будут избираться не по 6, а по 4 сенатора, а президент будет назначать 9 сенаторов вместо 16.

Вводятся также новые нормы, определяющие полномочия районных и городских избирательных комиссий.

Сенаторы отметил, что принятие этого закона "служит дальнейшему расширению роли политических партий в деятельности парламента и местных представительных органов, созданию правовой основы для внедрения мажоритарно-пропорциональной избирательной системы формирования депутатского корпуса Законодательной палаты".

31 октября Законодательная палата приняла конституционный закон, однако депутат Дониер Ганиев стал единственным, кто проголосовал против. Он заявил, что одобряет преимущества смешанной системы на выборах, но проголосовал против, поскольку его предложения относительно разрешения участия независимых кандидатов в мажоритарной системе и уточнения сроков выборов на вакантные места в парламенте не нашли отражения в проекте.

По его словам, когда вносили законопроект, он ожидал, что будет учтен опыт Казахстана и Кыргызстана, где разрешено участие самовыдвиженцев. "Но позже выяснилось, что независимых кандидатов не допустили. Поэтому переход на смешанную избирательную систему теряет некоторый смысл, поскольку и там, и там будут бороться те же 5 партий, хоть и в разных форматах. Я согласен, что это вызывает опасения, что в будущем не произойдет больших изменений", - сказал он, выразив надежду, что в будущем появится такая возможность.

Перейти к смешанной избирательной системе для повышения роли политических партий в марте предложил президент Узбекистана, встречаясь с депутатами. После референдума о Конституции в новой редакции Шавкат Мирзиеев 8 мая подписал указ о введении мажоритарно-пропорциональной избирательной системы.

До этого парламентские выборы в Узбекистане проводились по мажоритарной системе, при которой избранными считались кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своем избирательном округе.

Политолог Фарход Толипов ранее объяснял, как работает новая система. Он также отмечал, что в условиях политической стагнации переход к новой избирательной системе не принесет ожидаемого результата.

Источник - gazeta.uz
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