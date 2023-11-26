Есть ли будущее у Палестины, - Николай Плотников

00:45 27.11.2023 26.11.2023

Если Америка не остановит Израиль, Газа может сжечь весь регион



Об авторе: Николай Дмитриевич Плотников – заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук.



Палестинский вопрос буквально ворвался в международную повестку. После 7 октября все вдруг вспомнили, что вопреки решениям ООН по созданию двух государств на территории Палестины существует только одно – еврейское.



Еще в 1947 году Генеральная Ассамблея ООН решила разделить Палестину на два государства – еврейское и арабское. Иерусалиму придали статус международного города, чтобы из-за него не было конфликтов. 14 мая 1948 года была подписана Декларация независимости Израиля, и на карте мира появилось еврейское государство.



На следующий день началась первая арабо-израильская война. Ее итогом стало массовое бегство палестинцев (накба) и увеличение территории Израиля. В тот период из 1,4 млн палестинцев 800 тыс. насильственно изгнали со своих земель. По результатам войны 1967 года территория Израиля увеличилась еще больше.



В 1964 году по решению Лиги арабских государств появилась Организация освобождения Палестины (ООП). В ноябре 1988-го Нацсовет ООП провозгласил независимое государство Палестина, но это был чисто символический шаг, так как никакой территории оно не контролировало.



В начале 1990-х Израиль позволил Палестинской администрации (ПА) управлять некоторыми подконтрольными еврейскому государству территориями. ООП и Израиль заключили соглашения "Осло-1" (о временных мерах по палестинскому самоуправлению) и "Осло-2" (временные соглашения между палестинцами и Государством Израиль по Западному берегу реки Иордан и сектору Газа). Однако мира это не принесло. ПА ничего не контролирует. Сектором Газа после гражданской войны между палестинцами управляет с 2007 года исламистское движение "Харакат аль-мукаута аль-исламийя" (ХАМАС), исповедующее идеологию "Братьев-мусульман" (запрещены в России), а 60% территории Западного берега и Восточный Иерусалим контролирует Израиль.



ХАМАС формальным оправданием начала 7 октября операции "Потоп Аль-Акса" назвал осквернение израильтянами мечети Аль-Акса в Иеруалиме, третьей по значимости святыни ислама, и рост насилия со стороны еврейских поселенцев на Западном берегу. Многое связанное с планированием и подготовкой этой операции неизвестно. Но любое тайное со временем становится явным. Уже можно сделать некоторые выводы.



К нынешнему обострению целенаправленно вело самое ультраправое за всю историю Израиля правительство Биньямина Нетаньяху. Он сам и его партнеры по правящей коалиции – министр финансов Бецалель Смотрич, лидер ультраортодоксальной партии "Религиозный сионизм", и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир, лидер крайне правой партии "Еврейская сила", несут ответственность за погромы на Западном берегу и провокации в мечети Аль-Акса. Они неоднократно заявляли, что Израилю необходимо подавить палестинские амбиции в отношении независимого государства. С весны 2023 года насилие в отношении палестинцев приобрело форму этнических чисток. Со своих земель на Западном берегу насильственно согнаны десятки тысяч семей палестинцев.



ХАМАС решил это использовать, чтобы заявить об организации как о главной движущей силе палестинского освободительного движения, способной не только отомстить Израилю, но и унизить его, тем самым укрепив свой авторитет в арабском мире, особенно в палестинской диаспоре. Одновременно предусматривалось выставить в невыгодном свете своего соперника – "Движение за национальное освобождение Палестины", известное как ФАТХ, а также президента Махмуда Аббаса и ПА. ХАМАС надеялся и на то, что его поддержат на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, а ливанская "Хезболла" откроет второй антиизраильский фронт.



Важной целью ХАМАС был также срыв переговоров по нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля. Политический руководитель ХАМАС Исмаил Хания всегда был их открытым противником. Ведь с помощью этих соглашений Израилю удается свести к минимуму свои уступки ПА и снять с повестки реализацию решения о двух государствах.



Развитие событий показывает, что во властных кругах Израиля нет единства. Идет выяснение отношений между кабмином и военными, кто виноват в трагедии 7 октября. Заявления политиков, негативно влияющих на образ Израиля, вынудили генпрокурора страны Гали Бахарав-Миару провести слушания. Она предупредила чиновников о недопустимости "опрометчивых заявлений", интерпретируемых "врагами" Израиля как "военные преступления".



Речь идет об Ави Дихтере, министре сельского хозяйства, члене кабинета по безопасности (он был директором общей службы безопасности ШАБАК, министром внутренней безопасности), о министре наследия Амихае Элияху, вице-спикере Кнессета Ниссиме Ватори. Дихтер заявил, что "в Газе происходит накба 2023", приветствовав таким образом новый массовый исход палестинцев: из 2,2 млн человек 1,7 млн вынуждены были покинуть места своего проживания. Элияху считает сброс на Газу атомной бомбы решением всех проблем, а Ватори призывает сжечь Газу.



По мнению генпрокурора, подобного рода высказывания противоречат нормам международного права. Ее вынужден был поддержать Нетаньяху. Премьер посоветовал членам своего кабинета научиться "затыкаться и не говорить того", о чем они "через день пожалеют".



По мере роста потерь среди военнослужащих и затягивания операции в Газе противоречия во властных кругах Израиля и недовольство в обществе политикой Нетаньяху будут нарастать. По официальным данным, начиная с 7 октября погиб 391 военнослужащий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Какие потери на самом деле – неизвестно.



Болевой вопрос для властей Израиля – освобождение заложников. Большинство из них вывезено ХАМАС на юг сектора. Чтобы их освободить, придется или оккупировать весь сектор Газа, или идти на переговоры с ХАМАС. Нетаньяху долго сопротивлялся, так как для него это означает провал политики на палестинском направлении. Под давлением израильской общественности он вынужден был пойти на договоренности с ХАМАС об обмене. Договоренности предполагали освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков и женщин. Перемирие вступило в силу утром 24 ноября. ХАМАС расценивал это как свою победу.



Лидер оппозиции Яир Лапид призвал к смещению Нетаньяху с поста премьера. По его мнению, при нынешнем правительстве страна "скатилась к худшему". Лапид убежден в том, что Нетаньяху больше не может возглавлять кабинет министров, а стране нужны существенные перемены.



Среди бывших военных и оппозиционных израильских политиков есть опасения, что ситуацию вокруг больниц в Газе мировое сообщество может использовать против Израиля. Из 51 медучреждения сектора могут оказывать помощь только 9. Есть также мнение, что ради сохранения жизней заложников следовало пойти на обмен по принципу "всех на всех". Если освобожденные палестинцы вольются в ряды ХАМАС, то у ЦАХАЛ будет возможность разобраться с каждым из бывших заключенных на поле боя.



Если бы США заняли по разрешению палестино-израильского конфликта конструктивную позицию, не было бы сейчас череды похорон в Палестине и Израиле. Как считает экс-советник правительства Израиля Дэниел Леви, поддержка американцами безнаказанности Израиля дестабилизирует весь Ближний Восток.



Арабский мир не хочет войны. Причем многие арабские страны не поддерживают ХАМАС из-за его идеологии, а монархии Персидского залива не желают разрушать свое благополучие.



Риск эскалации, безусловно, есть. Нетаньяху пытается втянуть в войну ливанскую "Хезболлу" и Иран, задействовав для этого США. Руководители "Хезболлы" и Ирана понимают: если это произойдет, то о бойне ЦАХАЛ в Газе перестанут говорить и вся пропагандистская машина Запада переключится на них. Пока все ограничивается взаимными обстрелами "Хезболлы" и ЦАХАЛ, пусками ракет и беспилотников йеменских хуситов по Эйлату, а также ударами иракских сил сопротивления по американским военным базам на северо-востоке Сирии и в Ираке. Все удары наносят негосударственные формирования, но военная армада США бессильна что-либо с ними сделать.



Увеличение жертв среди гражданского населения в Газе вызывает рост недовольства в мире, особенно в мусульманской среде, политикой Запада. Потворствование военной операции Израиля в анклаве расценивается как цивилизационная война "Запад против исламского мира". Если политкруги Израиля и их американские покровители не поймут этого, то победа ЦАХАЛ в Газе может стать пирровой. Она не устранит фундаментальных причин, вызвавших войну с ХАМАС. Как заметил профессор Кувейтского университета Бадр аль-Саиф, эта война напомнила о том, что мир в регионе возможен только после урегулирования конфликта и решения палестинского вопроса. И никакие дипломатические увещевания Израиля не могут стереть из памяти решение мирового сообщества о создании на земле Палестины "двух государств для двух народов". Источник - НГ

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