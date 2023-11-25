 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 27.11.2023
01:20  Москва хочет возглавить Глобальный Юг, - Мира Милошевич
01:19  Как происходит обмен заложниками между Израилем и ХАМАС
01:00  Болгария объявила России нефтегазовую войну
00:45  Есть ли будущее у Палестины, - Николай Плотников
00:40  Новый геопорядок: о нарождающихся макрорегионах, - Николай Сорокин
00:34  Узбекистан переходит на смешанную избирательную систему
00:10  Канал "Бен-Гурион" – в фарватере американских прожектов на Ближнем Востоке, - Д.Нефедов

00:08  Израиль – Иран: история дружбы, продолжение вражды, - В.Бурт
00:03  Таджикам включили зеленый свет в России..., - С. Гамова
00:02  Россия поставила в Таджикистан два дивизиона систем С-300, - Путин (пугать перелетных гусей?)
Воскресенье, 26.11.2023
21:29  Отважные хуситы захватили еще один "израильский" танкер с фосфором - Zodiac Maritime
18:54  Умер солист легендарной казахстанской группы "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков
14:39  Мигрантам запрещают работать в общепите и на транспорте: В каких регионах России установлены ограничения
14:33  История Дейла Карнеги. Как родиться на ферме и написать одну из самых популярных книг в мире
14:32  Профессор Катасонов о том, как в России национальную валюту под откос пустили
14:30  Туркменские ученые разработали мазь из маклюры и крем из масла коконов шелкопряда
14:27  Россия и Китай отбирают у Запада союзников на Глобальном Юге, - Вольфганг Мюнхау
14:25  Китай отменяет визы и открывает границы. Си Цзиньпин решился на исторический шаг
14:22  Сумах - это был незаменимый напиток османских султанов! - "Sabah"
12:09  Выборы в Голландии: еще один гвоздь в гроб западной "демократии"
11:02  РосВойска выбили бандер из Авдеевской промзоны
10:23  Французская школота массово режет друг дружку по расовому признаку. Погром в Креполе
09:53  После импичмента: получится ли у Зурабишвили свергнуть правительство "Грузинской мечты", - МК
09:25  "Поддерживаем идею о создании Целевого Фонда...", - речь Рахмона на саммите СПЕКА
09:22  Туркменскую правозащитницу Таджигуль Бегмедову депортировали из Турции и запретили въезд на 5 лет
01:33  ЧМ по футболу U-17: Узбекистан уступил Франции в 1/4 финала
00:55  России незачем относиться к мигрантам по-арабски, - Г.Мирзаян
00:48  Пашинян загнал себя в ловушку новых территориальных потерь
00:28  Ученые выявили мощный космический луч неизвестной природы
00:24  Робкое ЕС: почему в Европе заговорили о независимой Палестине, - С.Бойков
00:18  Украина - только начало. Запад готовится масштабировать войну, - В.Авва
00:15  Почему Запад бросил Зеленского, - Роджер Кеппель
00:01  Россия поможет Таджикистану восстановить ядерный реактор "Аргус": для лечения онкологии
Суббота, 25.11.2023
21:47  Полковник Макгрегор: Лидеры НАТО в кулуарах требуют отставки Зеленского
21:44  ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия
19:45  Боевое крыло ХАМАС решило отложить освобождение второй группы пленных
18:56  Фронт свободы Афганистана атаковал талибов* в разных частях страны,- Андрей Серенко
18:53  Миграционная политика меняется: тенденции, законы, указы, - Андрей Школьников
16:58  Молдавская митрополия отказалась отречься от Русской Православной Церкви
12:20  Иран и его союзники оценили риски и не спешат объявлять войну Израилю, - Иван Мигале
12:18  Обмен "один к трем". Почему перемирие в Газе не приведет к миру, - Геворг Мирзаян
12:17  Афруза Хамдамова стала первой чемпионкой мира U-14 по шахматам в истории Узбекистана
10:15  С Минском по жизни. Как Путина завалило снегом на саммите ОДКБ (репортаж А.Колесникова)
10:12  Бывший рос-премьер Касьянов объявлен "иноагентом" (предателем)
08:10  Губернатор штата Нью-Джерси (США) отказался от антироссийских санкций
08:05  Страны СПЕКА создадут целевой фонд по поддержке крупных "зеленых" проектов в регионе
08:00  Жуть. Призраки и барабашки не дают японскому премьеру Кисиде ночевать в официальной госрезиденции
01:28  Иллиберализм в международных отношениях, - Александр Дугин
00:31  Турецкое эхо на севере Сирии, - Мария Колесникова
00:26  Вашингтон и Токио: "сделка столетия" завершилась буднично и рутинно, - Олег Парамонов
00:25  Миграционная политика в РФ меняется: тенденции, законы, указы, - Андрей Школьников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Болгария объявила России нефтегазовую войну
01:00 27.11.2023

Елена Острякова

Компания "Булгартрансгаз" намерена получить около 130 млн евро от налога, введенного Болгарией два месяца назад на импорт российского газа. Об этом заявил генеральный директор компании Владимир Малинов, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

За год Болгария хочет отобрать у Газпрома 1,3 миллиард долларов. В бюджет страны уже внесли эти доходы. Министр финансов Болгарии Асен Василев пригрозил, что, если "Газпром" откажется платить, то болгарские власти арестуют его активы в стране.

Таким образом "братушики" борются за присоединение к Шенгенской зоне. Без энерговзноса дефицит бюджета увеличится на 1,2−1,5% и окажется выше лимита в 3%, который необходимо соблюдать для приема в Шенген

"Газпром" не отреагировал на эти заявления, и не ясно, намерена ли российская компания платить. Против доплаты выступили Венгрия, Сербия и Северная Македония. При этом Будапешт пригрозил судом ЕС и направил жалобу в Еврокомиссию.

Сенатор РФ Андрей Климов полагает, что Болгария ввела нало на российский газ, чтобы снизить его конкурентоспособность по отношению к СПГ.

"Это та самая Болгария (точнее ее провашингтонские власти), которая сама отказалась от выгод российского газового транзита (теперь такие выгоды получила соседняя ей Турция) ради того, чтобы поиметь морем дорогой американский газ, разоряя болгарский народ в пользу барышей Дяди Сэма. Да, тяжко быть холопами вашингтонских неоколонизаторов", – возмущается Климов в своем тг-канале.

Газовый фронт – не единственный, на котором Болгария ведет борьбу с Россией. Партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Движение за права и свободы" потребовали запретить использовать российское сырье заводу корпорации "Лукойл" в Бургасе. Депутаты призвали болгарское таможенное агентство проверить сделки НПЗ.

Однако парламент Болгарии не принял это предложение. За проголосовало 94 депутата, против были 55, а 61 депутат воздержался.

Ранее Болгария добилась исключения до конца 2024 года этого завода из нефтяного эмбарго против России, введенного ЕС. Сейчас Совет безопасности при правительстве Болгарии считает, что оптимальный срок отказа от российской нефти – октябрь 2024 года, а минимально возможный – первого марта.

Однако "Лукойл нефтохим" Бургас сообщил о возможном прекращении работы из-за запрета на экспорт ГСМ с начала 2024 года. Без экспортных возможностей склады НПЗ быстро затоварятся.

Сенатор Климов напоминает, что в 1944 году болгары, осознав проигрыш своего союзника – гитлеровской Германии, свергли тогдашнюю власть.

"А потом болгары в память об очередном освобождении их родины поставили памятники русским воинам. Интересно, когда там будут возводить новые – в честь русских освободителей 21 века от нынешнего вашингтонского ига: еще до окончательного падения заокеанской неоколониальной империи или сразу после?" – написал Климов.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701036000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон о республиканском бюджете рассмотрели сенаторы
- Правительство продолжит работу по усилению ответственности за бытовое насилие - Алихан Смаилов
- Меры по вовлечению граждан в систему ОСМС обсудили в Правительстве
- Кадровые перестановки
- АФМ выявлено завышение цен при строительстве крупных объектов
- Подозреваемый в совершении мошенничества экстрадирован из Латвии
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил в первом чтении законопроект по реформированию жилищной политики
- Председатель Мажилиса от имени Главы государства поздравил Объединенные Арабские Эмираты с Национальным днем
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  