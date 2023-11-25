Болгария объявила России нефтегазовую войну

01:00 27.11.2023

Елена Острякова



Компания "Булгартрансгаз" намерена получить около 130 млн евро от налога, введенного Болгарией два месяца назад на импорт российского газа. Об этом заявил генеральный директор компании Владимир Малинов, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



За год Болгария хочет отобрать у Газпрома 1,3 миллиард долларов. В бюджет страны уже внесли эти доходы. Министр финансов Болгарии Асен Василев пригрозил, что, если "Газпром" откажется платить, то болгарские власти арестуют его активы в стране.



Таким образом "братушики" борются за присоединение к Шенгенской зоне. Без энерговзноса дефицит бюджета увеличится на 1,2−1,5% и окажется выше лимита в 3%, который необходимо соблюдать для приема в Шенген



"Газпром" не отреагировал на эти заявления, и не ясно, намерена ли российская компания платить. Против доплаты выступили Венгрия, Сербия и Северная Македония. При этом Будапешт пригрозил судом ЕС и направил жалобу в Еврокомиссию.



Сенатор РФ Андрей Климов полагает, что Болгария ввела нало на российский газ, чтобы снизить его конкурентоспособность по отношению к СПГ.



"Это та самая Болгария (точнее ее провашингтонские власти), которая сама отказалась от выгод российского газового транзита (теперь такие выгоды получила соседняя ей Турция) ради того, чтобы поиметь морем дорогой американский газ, разоряя болгарский народ в пользу барышей Дяди Сэма. Да, тяжко быть холопами вашингтонских неоколонизаторов", – возмущается Климов в своем тг-канале.



Газовый фронт – не единственный, на котором Болгария ведет борьбу с Россией. Партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Движение за права и свободы" потребовали запретить использовать российское сырье заводу корпорации "Лукойл" в Бургасе. Депутаты призвали болгарское таможенное агентство проверить сделки НПЗ.



Однако парламент Болгарии не принял это предложение. За проголосовало 94 депутата, против были 55, а 61 депутат воздержался.



Ранее Болгария добилась исключения до конца 2024 года этого завода из нефтяного эмбарго против России, введенного ЕС. Сейчас Совет безопасности при правительстве Болгарии считает, что оптимальный срок отказа от российской нефти – октябрь 2024 года, а минимально возможный – первого марта.



Однако "Лукойл нефтохим" Бургас сообщил о возможном прекращении работы из-за запрета на экспорт ГСМ с начала 2024 года. Без экспортных возможностей склады НПЗ быстро затоварятся.



Сенатор Климов напоминает, что в 1944 году болгары, осознав проигрыш своего союзника – гитлеровской Германии, свергли тогдашнюю власть.



"А потом болгары в память об очередном освобождении их родины поставили памятники русским воинам. Интересно, когда там будут возводить новые – в честь русских освободителей 21 века от нынешнего вашингтонского ига: еще до окончательного падения заокеанской неоколониальной империи или сразу после?" – написал Климов.