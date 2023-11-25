Москва хочет возглавить Глобальный Юг, - Мира Милошевич

01:20 27.11.2023 La Vanguardia

Испания



Москва хочет возглавить Глобальный Юг



Российская спецоперация на Украине выявила новую международную реальность - усиление Глобального Юга, пишет La Vanguardia. Россия может возглавить этот процесс и использовать его в своих интересах. Для Запада это будет иметь необратимые последствия.



Конфликт, наступивший после начала российской спецоперации на Украине, подчеркнул противостояние между более богатым северным полушарием и Глобальным Югом, который Россия называет "мировым большинством".



Чтобы понять цели, стратегии и инструменты, используемые Россией в попытке возглавить новый антиколониальный или, точнее, антинеоколониальный путь на Глобальном Юге, необходимо объяснить само понятие Глобального Юга и его растущее значение в процессе перестройки международного порядка, подстегиваемой конфликтом на Украине и возобновлением противостояния великих держав.



Глобальный Юг как географическое понятие



Глобальный Юг - это развивающиеся страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии, которые пострадали от истории колониализма и неоколониализма. Впервые этот термин употребил американский политический активист Карл Престон Оглсби (Carl Preston Oglesby) в статье о войне во Вьетнаме, опубликованной в журнале Commonwealthв 1969 году. С тех пор термин "Глобальный Юг" в более изящной форме имеет смысл, аналогичный тому, который ранее придавался таким понятиям, как "третий мир" или "слаборазвитые страны". Однако оно всегда означало разделение между южным и северным полушариями, между богатыми и бедными странами. С 1969 года оно используется в научных и политических кругах. С 2011 года его использование усилилось благодаря книге Нила Фергюсона "Цивилизация: Запад и остальные".



Конфликт на Украине подчеркнул противостояние между Глобальным Югом и Северным полушарием. В марте 2022 года за осуждение российской спецоперации на Генеральной Ассамблее ООН проголосовало подавляющее большинство стран: 141 делегация против всего 5 (Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея и Эритрея) и 35 воздержавшихся. Однако правда и то, что более двух третей населения мира проживает в странах, которые не осудили Россию за нарушение территориальной целостности Украины и международного порядка, сложившегося после окончания холодной войны: только 16% населения мира (производящего 62% ВВП) ввели экономические санкции против России.



Страны, которые Запад называет Глобальным Югом, а россияне - глобальным большинством (при этом сами они называют себя "неприсоединившимися"), становятся ключевыми фигурами в будущем международном порядке. Сегодня, в отличие от XX века, неприсоединившиеся страны определяются не принадлежностью к той или иной организации или структуре (как это было с Движением неприсоединения, основанным в 1960-х годах), а своими собственными чертами и поведением. За последние два десятилетия многие из них смогли одновременно выстроить отношения с Западом, Китаем и Россией.



Группа "25 стран, участвующих в сделке"



По меньшей мере 25 стран, географически относящихся к Глобальному Югу, которые Economist Intelligence Unit назвал "транзакционные 25" (Т25), представляют собой крупные национальные экономики, отказывающиеся принимать чью-либо сторону в китайско-американском противостоянии или в конфликте на Украине. Страны Т25 очень разнообразны по уровню достатка и политическим системам: от гигантской Индии до крошечного Катара. Однако у них есть одна общая черта. Они отличаются прагматизмом и оппортунизмом и в совокупности стали очень влиятельными. Сегодня они составляют 45% населения Земли, а их доля в мировом ВВП выросла с 11% в 1992 году до 18% в 2023 году (больше, чем у ЕС). Страны Т25 стремятся не к созданию прочных и долговременных союзов, а к "минилатерализму", который, в отличие от "мультилатерализма", будет характеризоваться созданием небольших союзов или блоков, а не политической игрой в рамках одного большого блока.



Глобальный Юг, к которому относится Т25, стал театром соперничества великих держав и символом раскола между Западом и остальными странами. В этих условиях Россия и Китай стремятся к лидерству на Глобальном Юге. Амбиции России подогреваются отсутствием колониального прошлого и, соответственно, обидой на то, что колониализм породил и продолжает порождать сегодня неоколониалистскую позицию Запада, которая воспринимается как высокомерная. Европейские державы, такие как Франция, Бельгия или Великобритания, без особой самокритики считают, что их бывшие колонии только выиграли от их правления, поскольку это также привело к экономическому развитию колонизированных народов.



Более того, на фоне конфликта на Украине многие страны Юга считают западных лидеров лицемерами. Комитет содействия развитию ОЭСР, в состав которого входит 31 западная страна-донор, пообещал выделить Украине в первый год войны около 170 миллиардов долларов помощи, что составляет около 90% всех мировых расходов на помощь в 2021 году. Для Запада такая щедрость - проявление солидарности с демократическим государством-единомышленником, для других - доказательство того, что богатые страны помогают только тем, кто служит их интересам. "Европа должна отказаться от мысли, что ее проблемы - это проблемы всего мира, а проблемы мира - это не проблемы Европы", - заявил в прошлом году министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар (Subrahmanyam Jaishankar).



Доктрина Примакова



Конфликт на Украине подстегнул активность России в странах Глобального Юга, но этот процесс не нов, хотя эти страны никогда не были приоритетными в российской внешней политике. В основе нынешней политики России на Юге в самом широком смысле лежит "доктрина Примакова", сформулированная Евгением Примаковым, министром иностранных дел и премьер-министром России (1996-1999 годы). Он подверг резкой критике отказ Кремля от традиционных союзников во всех частях света, но особенно в Латинской Америке, Северной Африке и на Ближнем Востоке, с целью более быстрой интеграции с Западом. Согласно доктрине Примакова, главный национальный интерес России заключается в том, чтобы стать великой державой в многополярном мире. В этом смысле политическая ориентация России должна быть многосторонней, или многовекторной, с целью развития гармоничных отношений с западными и незападными странами. Первый значительный сдвиг во внешней политике посткоммунистической России произошел в конце 1997 года с визитом Е. М. Примакова в ряд стран Латинской Америки. Он имел две цели: (1) продемонстрировать, что главный интерес России не заключается в присоединении к международным институтам, созданным и возглавляемым Соединенными Штатами после окончания Второй мировой войны, и (2) восстановить старые союзы СССР в соответствии со стремлением России вновь стать великой державой.



Последующие визиты Владимира Путина в Южно-Африканскую Республику в 2006 году, Дмитрия Медведева в ряд африканских стран в 2009 году, многочисленные поездки нынешнего министра иностранных дел Сергея Лаврова на оба континента, а также поддержка и военное вмешательство Москвы в сирийскую войну (2015 год), которые восстановили роль Москвы как стратегического игрока на Ближнем Востоке, дали серьезный толчок развитию двусторонних отношений между Москвой и странами Глобального Юга.



Лидерство в антиколониализме на Глобальном Юге - не только цель Москвы, но и инструмент для решения других стратегических задач, таких как завоевание влияния, расширение геостратегического присутствия для конкуренции с Западом, контроль над источниками природных ресурсов и продвижение многополярного незападного международного порядка. Россия так и не находится в международной изоляции, даже после введения экономических санкций со стороны ЕС и США), она может создавать и защищать рынки сбыта своих товаров (в первую очередь вооружений, а также алмазов, золота, зерна) и сохранять свое присутствие в ключевых институтах для осуществления глобальных экономических операций.



Политическая нестабильность и отсутствие интереса западных стран к странам Глобального Юга дают России возможность укреплять связи с лидерами этих государств путем предложения краткосрочного и кардинального решения глубоких и сложных системных проблем, как показали примеры Сирии, Венесуэлы, Мали, Буркина-Фасо или Судана. В этих странах Кремль поддерживает политику с целью распространения собственной авторитарной и "клептократической" модели управления. Она вынуждает полагаться на помощь от российского правительства и не предлагает долгосрочных политических решений. Эта российская стратегия предполагает ослабление международной системы, основанной на правилах и принципах демократических реформ, в пользу применения насилия в борьбе за контроль над ресурсами и безответственного руководства.



Российские методы



Современная российская деятельность - в отличие от деятельности СССР в период "холодной войны" - не связана с большими государственными расходами. Напротив, оно часто является источником прибыли для российских компаний (будь то экспортеры оружия, государственные концерны, горнодобывающие или военные компании), а также полезным инструментом для политических элит, позволяющим им поддерживать свои отношения с клиентурой и одновременно расширять влияние Москвы за рубежом. Хотя Россия не обладает достаточными экономическими ресурсами, чтобы сравниться с Китаем в качестве экономического игрока на Глобальном Юге, она сумела использовать свои методы для завоевания, поддержания и расширения своего присутствия.



Содержание этого блока можно разделить на четыре группы: (1) исторические связи, созданные СССР в ходе поддержки антиколониальных движений; (2) военное сотрудничество (через государственные и негосударственные структуры, такие как ЧВК "Вагнер"); (3) СМИ (RT, Sputnik и многие местные СМИ, распространяющие информацию, созданную российскими государственными СМИ); (4) многосторонние организации.



Если говорить о политических средствах, то наиболее важным в распоряжении российского правительства, несомненно, является его дипломатическая проекция на международной арене. Являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, Россия может использовать свое право вета для защиты союзных государств от международного осуждения и, что еще важнее, санкций. Использование этой возможности стало характерной чертой взаимодействия России со странами Юга с конца 2000-х годов, когда она защищала, в частности, правительства Кубы, Никарагуа, Венесуэлы, Судана, Сирии.



Помимо ООН, Россия имеет в своем распоряжении еще два дипломатических инструмента для оказания влияния на страны Глобального Юга: она входит в группу БРИКС вместе с Бразилией (ее крупнейшим торговым партнером в Латинской Америке), Индией, Китаем (двумя странами, которые выигрывают от низких цен на российские углеводороды из-за экономических санкций) и ЮАР (ее крупнейшим торговым партнером в Африке), а также в G20, в которой она состоит вместе с БРИКС и рядом других стран Глобального Юга. Проверкой влияния России в этих многосторонних организациях стал последний саммит G20, состоявшийся в ноябре 2022 года на Бали, где министр иностранных дел России Сергей Лавров был в значительной степени обособлен. Но в результате итоговое решение, в котором осуждалась российская спецоперация на Украине, не было принято из-за вето Китая и России. Лидеры Индии, ЮАР и Бразилии призвали не позволять конфликту в Европе, который они считают простым "кризисом на Украине", полностью блокировать работу G20.



Россия, по-видимому, восприняла голосование на Генеральной Ассамблее ООН по вопросу конфликта на Украине как настрой правительств стран Глобального Юга в свою пользу. Однако есть серьезные основания полагать, что, хотя лидеры этих стран и не хотят открыто вставать на чью-либо сторону, они не ближе к России, чем к позиции ЕС и его союзников. Тем не менее реакция на российскую спецоперацию выявила новую международную реальность, которая не только не изменится, но, скорее всего, будет усиливаться в ближайшие годы по мере того, как страны Глобального Юга будут объединять усилия для изменения все еще преобладающего международного порядка. В этом смысле Россия постарается воспользоваться сложившейся ситуацией, возглавив антинеоколониальную борьбу, для достижения своих стратегических целей.



Автор статьи: Мира Милошевич (Mira Milosevich) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701037200





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