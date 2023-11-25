 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Между Казахстаном и Узбекистаном начали строить железную дорогу
07:21 27.11.2023

В Туркестанской области началось строительство новой железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал протяженностью 152 км, сообщает Zakon.kz.
Крупный инфраструктурный проект реализуется по поручению президента и направлен на дальнейшее развитие транспортно-транзитного потенциала республики. В рамках него будет открыт новый пункт пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу.

В целом с начала года объем перевозок грузов между Казахстаном и Узбекистаном составил 25,8 млн тонн. Основной грузопоток проходит через межгосударственную стыковую станцию "Сарыагаш", которая сегодня работает на пределе пропускных возможностей.

"Строительство новой ж/д линии позволит переориентировать грузы с существующего участка Сарыагаш – Ташкент на новую ветку, разгрузить станцию "Сарыагаш" и увеличить экспортные перевозки в направлении Узбекистана в целом. Кроме того, проект будет способствовать развитию Туркестанской области за счет ее соединения с основной сетью железных дорог республики", – говорится на сайте правительства РК.
Глава правительства Алихан Смаилов отметил, что сегодня в Казахстане проходит очередное знаковое событие.

"Железные дороги являются стальными артериями, обеспечивающими развитие экономической и социальной сфер нашего государства. В прошлом году был перевезен максимальный за 30 лет независимости Казахстана объем грузов, который составил свыше 245 млрд тонно-километров. Высокие темпы сохраняются и в текущем году".
Алихан Смаилов
Он подчеркнул, что до конца года объем перевозок грузов с Узбекистаном прогнозируется на уровне порядка 31 млн тонн, что на 16% выше уровня прошлого года.

Проект разделен на два этапа. Первый предполагает строительство линии Ердаут – Мактаарал – государственная граница Узбекистана с выходом на станцию "Сырдарья".

строительство ж/д путей
Фото: primeminister.kz

Вторым этапом предусмотрен ввод в эксплуатацию ветки Жетысай – государственная граница Узбекистана с выходом на ту же станцию. Всего будет построено 152 км железнодорожного полотна.

rutube.ru
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строительство ж/д путей
Фото: primeminister.kz

Для проекта планируется закупить 19,7 тыс. тонн рельсов, а также 280 тыс. комплектов железобетонных шпал и рельсовых скреплений.

Строительство новой ж/д магистрали позволит создать 3400 рабочих мест. Доля казахстанского содержания в проекте составит 85%.

Заместитель председателя правления АО "НК "ҚТЖ" Канат Альмагамбетов подчеркнул, что линия Дарбаза – Мактаарал соединит два отдаленных района Туркестанской области – Мактааральский и Жетысайский – с остальной частью Казахстана.

"Будет построено 9 станций. Железная дорога даст прямой выход грузов из Казахстана в эти районы и с данных районов в Казахстан. Потому что сейчас они вынуждены проходить границу с Узбекистаном. Это сказывается на развитии районов. После строительства они получат новый серьезный импульс", - сказал он.
По его словам, также существенно увеличится транзитный потенциал Казахстана.

строительство ж/д путей
Фото: primeminister.kz

Он также сообщил, что в настоящее время обсуждается строительство железной дороги через Пакистан в Индию. И запуск линии Дарбаза – Мактаарал станет значительным вкладом Казахстана в развитие этого стратегического маршрута.

"Мы прогнозируем, что грузопоток дополнительно увеличится на 10-14 млн тонн. А в дальнейшем возможен рост до 20-25 млн тонн. Этот участок, обходя Ташкентский узел, будет гораздо быстрее провозить грузы в обоих направлениях", - заключил Канат Альмагамбетов.
В рамках дальнейшего расширения транспортно-транзитного потенциала Казахстана правительством ведется планомерная работа по развитию ж/д инфраструктуры. В частности, уже идет строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты и новой железной дороги в обход Алматы. В ближайшее время планируется старт работ по новой ж/д линии Бахты – Аягоз с выходом на третий международный стык с Китаем. Всего в течение трех лет в республике планируют построить свыше 1300 км железных дорог.

Мухит Турсынали

Источник - zakon.kz
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