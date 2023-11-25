Как советские "пиппы" (плавающие танки ПТ-76) разгромили пакистанскую армию в Бенгалии (история)

07:29 27.11.2023 Сопротивление России экспансии Запада двигает мировую историю

ПРАВДА И ПОБЕДА

В Индии вышел фильм о судьбоносной роли советского танка



Сопротивление России экспансии Запада двигает мировую историю

Tекст: Александр Тимохин



Вся история человечества в последние столетия пошла бы иным путем, и Запад давно бы добился желаемой им гегемонии на планете – если бы не одно препятствие. Препятствием этим служит Россия и создаваемый нашей страной технический и интеллектуальный прогресс. По крайней мере, на такие мысли наталкивает новая эпическая военная драма, снятая в Индии.

Речь идет о фильме, посвященном Индо-пакистанской войне 1971 года. На YouТube можно увидеть яркий видеоролик с отрывками – трейлер. В этом фильме про СССР или Россию, по сути, ничего нет (кроме короткого момента в начальной части фильма). Но для жителей России он, возможно, не менее интересен, чем для индийцев.



"Пиппа" и рождение нации



Новый фильм называется забавным для русского уха словом "Пиппа" (Pippa). Так на хинди называют консервные банки, и это же слово является прозвищем советского легкого плавающего танка ПТ-76 (строго говоря, ПТ-76Б), которое он получил в индийской армии. Кроме того, буквы ПТ на английском произносятся как "Пи-Ти" (РТ) – и имело место некоторое созвучие.



Для России ПТ-76 – просто один из многих танков, которые производились в нашей стране. Но в Индии "Пиппа" стал элементом событий исторического масштаба.



Когда Британская империя после Второй мировой войны уходила из своих колоний и подмандатных территорий, британцы хотели обеспечить в бывших колониях постоянное напряжение, сохраняя при этом возможности военного вмешательства. Одним из приемов для этого было создание государств, разделенных другим государством. Так, Индию "поместили" между двумя половинами Пакистана – собственно самим Пакистаном и Восточным Пакистаном, бывшей восточной Бенгалией, называемой сейчас Бангладеш.



С весны по конец 1971 года в ходе пакистанской операции "Прожектор" на территории Восточного Пакистана были убиты сотни тысяч сторонников независимости, а миллионы людей вынуждены были бежать в соседнюю Индию. Последняя, желая и ослабить своего противника – Пакистан, и остановить поток беженцев, оказала поддержку повстанцам, известным как "Мукти бахини" (на бенгальском – "Освободительные силы"). При поддержке Индии повстанцы медленно, но верно стали брать верх над пакистанскими войсками.



Рано утром 21 ноября 1971 года границу Индии и Восточного Пакистана пересек отряд 45-го кавалерийского полка индийской армии, вооруженный советскими плавающими танками ПТ-76 и средними танками Т-55. Полк сопровождался пенджабским пехотным батальоном и имел задачу поддержать наступление бенгальских повстанцев.



Пакистанское командование двинуло навстречу пехотную бригаду, усиленную американскими легкими танками М24 "Чаффи". "Чаффи" превосходили ПТ-76 за счет большей толщины брони и имели такое же по силе вооружение. Но индийцы, применяя огонь из засад, уничтожили пакистанские танки и отбросили назад пехоту. Пакистанцы, понимая, что их войска в Восточном Пакистане отрезаны, 3 декабря 1971 года атаковали западную границу Индии. Началась третья Индо-пакистанская война.



Перед индийским командованием встал вопрос о быстром продвижении в Восточный Пакистан и захвате его столицы Дакки быстрее, чем остатки трех пакистанских дивизий соберутся вместе и смогут сопротивляться совместно. Но в Бенгалии почти не было дорог, а местность покрыта джунглями. И вот тут-то на арену и вышел "Пиппа", он же ПТ-76. Не имея дорог для маневра, индийские войска бросили танки в прорыв по рекам.



То, что произошло дальше, стало беспримерным событием – стратегическое наступление танковых войск вплавь. Индийские ПТ-76 за счет плавучести действовали словно речной флот.



Вступали в бои с пакистанскими канонерскими лодками (вооруженные артиллерией речные и прибрежные корабли малого водоизмещения), заходили пакистанцам в тыл вплавь, вторгались в доки и порты с воды. Там, где было нужно, ПТ-76 переходили с реки на реку, преодолевая джунгли и болота за счет своей уникальной проходимости.



К середине декабря индийские войска достигли Дакки. Два индийских полка на ПТ-76 вместе с двумя отдельными эскадронами на этих же танках сыграли в этом успехе решающую роль. 17 декабря 1971 года пакистанские войска в Восточном Пакистане капитулировали, и вскоре в мире появилось новое государство – Бангладеш. Родилась новая нация, как там это называют.



А "Пиппа" – ПТ-76 – вошел и историю этой страны как один из факторов, сделавших ее появление возможным.



А в индийскую – как инструмент дерзкого и молниеносного наступления, заняв в сознании индийцев такое же легендарное место, которое в нашем сознании занимает танк Т-34. Об этом легендарном наступлении и снят новый индийский фильм, показывающий эту войну с точки зрения офицера 45-го кавалерийского полка, воюющего на ПТ-76.



Сделанные в СССР танки написали учебник по истории этой страны своими гусеницами. Ну и водометами, конечно. Водометы оказались даже важнее. Вряд ли рабочие Волгоградского тракторного завода в начале 1960-х, исполняя индийский заказ на танки, догадывались, какую роль в истории Южной Азии сыграют сделанные их руками машины. К сожалению, об этом мало знаем и мы. А ведь наши усилия, ресурсы, техника и наши люди двигали далеко не только историю войны за независимость Бангладеш.



Советский след

Стоит начать с той же войны. За 13 суток до конца войны индийские ВМС провели операцию "Трайдент" – набег индийского флота на Карачи. Эскадра из трех ракетных катеров проекта 205 советской постройки, двух сторожевиков проекта 159 советской же постройки и танкера снабжения атаковала порт Карачи. В результате индийские катера потопили ракетами эсминец, тральщик и транспорт с американскими боеприпасами, еще один эсминец повредили, а оставшимися ракетами полностью уничтожили нефтебазу в порту. После чего индийский отряд успел до рассвета уйти за пределы боевого радиуса пакистанской авиации.



А теперь пара интересных подробностей. Прежде всего, шифрованной скрытной связи у индийцев не было. Хинди и урду, на которых говорят в Пакистане, это почти один язык, разница в основном в письменности. Английский в ходу и в Индии, и в Пакистане. На каком языке индийские командиры вели радиообмен, чтобы скрыть свои намерения от пакистанской радиоразведки? На русском. У нас не знают об этом, но именно такой трюк проделали тогда те, кто осваивал новые корабли в СССР.



А еще именно в СССР индийские военные постигали премудрости ракетной войны, ставшие основой нашей доктрины применения надводных сил флота при главкоме ВМФ СССР адмирале Сергее Горшкове.



И как написал однажды в своей статье коммодор ВМС Индии в отставке Ранджит Раи: "Старожилы индийского флота до сих пор признают его (Горшкова) архитектором, заложившим основы сегодняшнего мощного индийского флота".



Под самый конец войны, 15 декабря 1971 года, в Бенгальский залив вошло соединение ВМС США в составе атомного авианосца "Энтерпрайз" и десяти других кораблей. Как заявляли американцы, для помощи Пакистану в эвакуации своих войск. При этом у них было все готово для удара по индийским войскам – и такой удар был вполне возможен.



Индийские ВВС не смогли бы ничего противопоставить авианосной группе ВМС США, но на всякий случай подготовили отряд из 40 опытных пилотов с задачей атаковать "Энтерпрайз", если бы американцы вмешались в войну. Но американцы не стали атаковать. Если верить индийским источникам, американскую авианосную группу держала на прицеле советская атомная подлодка проекта 675 с противокорабельными крылатыми ракетами в ядерном оснащении.



Вероятно этим были обусловлены слова индийского премьера Индиры Ганди своим военным о том, что "насчет США можно не беспокоиться".



Прямых подтверждений этому нет, но косвенно на подобный вариант указывает то, что СССР только с 6 по 16 декабря запустил в космос три спутника морской разведки с коротким сроком службы (меньше двух недель) для наблюдения за обстановкой в Индийском океане, в зоне конфликта. А это явный признак стремления иметь целеуказание для ракетной стрельбы на большую дальность – как раз так, как и должны были применяться подлодки с противокорабельными крылатыми ракетами.



И американцы ушли. Индия победила, а на карте Южной Азии появилась новая страна – Бангладеш. Таким образом, не только гусеницы советских танков писали новейшую историю Южной Азии, но и советские корабли с советскими моряками, и наша космическая программа.



Мотор истории

Если бы не Россия, от Российской империи до Российской Федерации, вся мировая история пошла бы иначе. При отсутствии России (или СССР) Запад под властью США, у которого имелась монополия на технологию и науку, после Второй мировой войны установил бы ничем не ограниченное мировое господство. Это господство опиралось бы на сотни авианосцев и ядерное оружие.



Без альтернативного центра научно-технического прогресса никто не смог бы помочь ни Китаю (строить реактивные самолеты), ни Индии (создавать крылатые ракеты). Не началась бы и космическая гонка, так как СССР со "Спутником" нет, США не нужны баллистические ракеты с ядерными боезарядами, для них нет целей. Не возникло бы и интернета, ведь он родился как распределенная система управления ядерным оружием, способная пережить советский ракетно-ядерный удар.



Постепенно мир был бы перестроен по планам и проектам Запада с полной американизацией всех сфер жизни и подчинением единственному центру власти в мире. А для недовольных таким положением вещей имелись бы американские бомбардировщики – СССР с его зенитными ракетами нет, помощи просить не у кого. Нет прогресса, нет развития, которое порождалось борьбой между сверхдержавами. История остановилась бы на сотни лет.



Именно наличие нашей страны и тех конфликтов с Западом, которые порождал сам факт ее существования со времен попытки Ивана Грозного выйти к Балтике, и стал причиной того, что история не останавливается. Россия двигает человечество, самим фактом своего существования заставляя его развиваться. Это наша роль в мире, наша миссия.



Примером такой миссии и является передача в далекую страну полутора сотен легких танков, которые принесли в итоге свободу 60 млн человек и поменяли ход истории. А теперь об этом в без пяти минут сверхдержаве создали эпическую военную драму, в центре которой советский танк ПТ-76, про который мы сами давно забыли. Источник - взгляд

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