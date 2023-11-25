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|Букеровскую премию 2023 по литературе получил ирландский романист Пол Линч. За "Песнь пророка"
07:32 27.11.2023
Назван лауреат Букеровской премии за 2023 год
Назван лауреат Букеровской премии за 2023 год, им стал ирландский писатель Пол Линч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт организаторов премии.
Награды Линч удостоился на свой новый роман "Песнь пророка". В пятый раз в истории премии она вручается автору из Ирландии.
Букеровская премия вручается с 1969 года является одной из самых престижных наград в мире английской литературы. Помимо нее, отдельно вручается Международная букеровская премия, на нее могут претендовать иностранные писатели, чьи книги переведены на английский язык и изданы в Великобритании или Ирландии.
РОМАН КАМАНИН