Неужели это конец ханжеской идеологии Америки? - Алекс Ло

07:35 27.11.2023 South China Morning Post

Гонконг

26 ноября 2023



Придуманные Западом правила работают лишь в его интересах, пишет SCMP. Остальному миру стоит задуматься, зачем и почему он должен им подчиняться. Китайский лидер на своем примере показал, как отказать американцам, чтобы они еще и похлопали.

Алекс Ло

Последняя встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена освещалась во всем мире. И все же западные СМИ загадочно умолчали о ключевой речи Си перед аудиторией из примерно 300 лидеров американского бизнеса в Сан-Франциско, которая завершилась бурными аплодисментами.



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Если бы он сказал что-то провокационное, например, восхвалял превосходство китайской политической системы или экономической модели над американской, это стало бы новостью на первых полосах газет. Но он этого не сделал.



Вместо этого Си сказал нечто совершенно иное: "Взаимное уважение является как ключевым кодексом поведения между людьми, так и основополагающим принципом отношений между Китаем и США… Мы гордимся своим выбором, так же как и вы гордитесь своим. Наши пути различны, но оба они - выбор наших народов, и оба ведут к реализации общих ценностей человечества. Их следует уважать".



Кто мог бы с этим поспорить? Конечно, в словах председателя Си нет ничего нового: Пекин неоднократно заявлял, что не заинтересован ни в новой холодной войне, ни в вытеснении США с доминирующего положения в международной системе.



"Китай никогда не делает ставку против Соединенных Штатов и не вмешивается в их внутренние дела, - продолжил Си в той же речи. - У Китая нет намерения бросать вызов США или смещать их. Напротив, мы будем рады видеть уверенную в себе, открытую, постоянно растущую и процветающую Америку. Точно так же и она не должна делать ставку против Китая или вмешиваться в его внутренние дела. Вместо этого ей следует приветствовать мирный, стабильный и процветающий Китай".



Прежде чем отвергать все это как коммунистическую пропаганду, давайте сделаем несколько выводов. Наши и ваши ценности могут быть разными, но они не должны приводить к конфликтам. Между Китаем и США не должно быть идеологической борьбы не на жизнь, а на смерть.



Необязательно также вести смертельную борьбу за власть - пока вы не лезете в мой двор, я не лезу в ваш. Вы занимаетесь своими делами, хорошими или плохими, а я своими, но давайте не будем лезть на рожон.



Это элементарный прагматизм или политический реализм. Для многих, если не для большинства китайцев, и для вас наверняка тоже, этот тезис должен звучать вполне разумно. И именно поэтому он мало что значит для американской правящей элиты.



С самого начала своего существования Соединенные Штаты всегда смешивали идеологию с борьбой за власть, маскируя тем самым свои принципиально узкие национальные интересы, скажем, интересы Уолл-стрит, универсалистскими утверждениями о добре и зле, о борьбе демократии с коммунизмом, фашизмом, исламским экстремизмом или китайским авторитаризмом.



Другими словами, Америка настолько привыкла вести и выигрывать большие идеологические войны на протяжении столетий, что, похоже, конституционально не способна признать гораздо более простую борьбу между великими державами. Действительно, исторически она отвергала политику великих держав и отказывалась мириться с такими традиционными категориями, как "баланс сил" и "сфера влияния". Но это не значит, что она не исповедовала их с самого начала своего существования.



Многовековая доктрина Монро, пожалуй, и сегодня применима к Западному полушарию. И все же Соединенные Штаты отказываются признавать сферу влияния России в Восточной Европе и Центральной Азии (что стало первопричиной конфликта на Украине), а также Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, что приводит к постоянной эскалации напряженности. На задворках других стран Америка реализует такое провокационное поведение, которое она никогда бы не допустила в своем регионе. Как однажды сказал Генри Киссинджер, у других стран есть национальные интересы, и только у Америки - глобальные.



Более того, начиная с борьбы с коррумпированными монархическими империями старой Европы - от колониальной Британской до Испанской империи - и заканчивая победой над европейским фашизмом и коммунизмом в прошлом веке и исламским экстремизмом в нынешнем, США всегда позиционировали себя как универсального защитника свободы и демократии.



Поэтому, когда дело доходит до Китая, Вашингтон, вместо того чтобы признать их противостояние как старое доброе состязание великих держав, настаивает на идеологическом прикрытии - на универсалистской войне за демократию против авторитаризма. И уже не так важно, что США всегда поддерживали и дружили с огромным количеством диктатур и авторитарных режимов на протяжении всей своей истории вплоть до сегодняшнего дня.



Но на этот раз Китай может выиграть идеологическую войну, а возможно, даже геополитическую и экономическую борьбу за власть. Почему? Потому что он не придерживается идеологии завоевания мира и у него даже нет таких амбиций. Что еще более важно, в остальном мире - и на Глобальном Юге в частности - уже мало кто верит в ханжескую идеологию Америки. Украина и Газа лишь ускорили это идеологическое разоблачение.



Ужасы в Газе показали крайнюю терпимость Вашингтона к массовым убийствам мирного населения, граничащим с геноцидом и этническими чистками, если они совершаются близким и дружественным режимом. Права человека и святость человеческой жизни, как выясняется, совершенно относительны.



Стюарт Селдовиц (Stuart Seldowitz), который в 1999-2003 годах помогал руководить политикой США в отношении Израиля и Палестины, а затем работал в Совете национальной безопасности администрации Барака Обамы, однажды вышел из себя и разразился гнусной тирадой в адрес нью-йоркского уличного торговца-мусульманина, продававшего халяльную пищу.

"Вы тоже изнасиловали свою дочь, как это сделал Мухаммед? - кричал он в видеоролике, который завирусился в интернете. - Если мы убили 4000 палестинских детей, то этого недостаточно".

При всех крокодиловых слезах администрации Джо Байдена по поводу большого числа погибших мирных палестинцев, особенно маленьких детей, теперь мы знаем, кто из американских чиновников спешит предоставить Израилю оружие и финансовую помощь, чтобы "поскорее закончить работу".



Разговоры о мировых нормах и глобальной системе, основанной на правилах, все чаще оказываются замаскированным вызовом реальному международному праву и институтам. США, часто при поддержке союзников, свободно нападают на другие страны, вторгаются в них, свергают их правительства и разрушают их экономику. Они нарушают международное право и подрывают международные институты, при этом порицая других за то, что те поступают аналогичным образом.



Будь то решения международных судов или инстанций, голосования в Совете Безопасности или Генеральной Ассамблее ООН или деятельность Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации, Вашингтон порицает других за то, что кто-то выступает против него, и в то же время свободно высказывается против них и подрывает их авторитет по своему желанию.

Он может это делать не потому, что имеет право, а потому, что у него есть сила. Общие международные блага, такие как глобальная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT, используются США для введения санкций и в качестве инструмента внешней политики. Международные подводные кабели для передачи интернет-трафика все чаще контролируются и прослушиваются государственными структурами США, особенно спецслужбами.



Если все эти "системы, основанные на правилах", каким-то образом работают на благо США и их союзников, то остальной мир может задаться вопросом, почему они должны им следовать. Это одна из главных причин, почему, хотя весь мир осудил начало специальной военной операции России на Украине, подавляющее большинство отказалось присоединиться к западным санкциям, - потому что санкции не в их интересах, а в интересах Америки.

Вашингтонские "ястребы" называют ложью, дезинформацией и пропагандой исходящие от России и Китая сообщения, и все потому, что они пытаются бросить вызов американским глобальным нарративам. Да, их много, но, как я подозреваю, они гораздо менее эффективны, чем многие предполагают.



Остальной мир наконец просыпается от ханжеской идеологии Запада, особенно Соединенных Штатов. Если вы и ваши союзники хотите уничтожить всю мою семью бомбами стоимостью в миллионы долларов, я ничего не могу с этим поделать. Но избавьте меня от лжи о том, что вы боретесь с терроризмом или сражаетесь за свободу. Источник - inosmi.ru

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