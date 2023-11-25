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Названы последствия скандального срыва заседания ОПЕК+: баррель может упасть до 40 долларов, - МК
09:42 27.11.2023

Аналитик Кричевский: "Механизм регулирования нефтяных котировок рискует сломаться"

Перенос переговоров основных нефтедобывающих стран в рамках альянсов ОПЕК и ОПЕК+ привели к падению котировок "черного золота" ниже $82 за баррель. Причиной срыва саммита стали разногласия Саудовской Аравии и других ближневосточных стран относительно снижения добычи. В Эр-Рияде полагают, что продажи сырья стоит снова урезать, так как лишь такая политика позволит укрепить топливные цены; остальные производители, напротив, собираются увеличить экспорт для повышения текущей прибыли. России, против которой продолжают действовать энергетические санкции Запада, приходится варьировать между позициями партнеров по нефтедобывающему альянсу.

Срыв переговоров стран ОПЕК, а также заседаний мониторингового комитета и глав делегаций ОПЕК+, которые должны были произойти в очном формате в Вене 25-26 ноября, пока не выглядит драматично: встречу отложили на 5 дней. Но чувство тревоги витает над нефтяным рынком.

Сесть за круглый стол руководителям крупнейших добывающих государств не позволили серьезные противоречия, возникшие между Саудовской Аравией и ее ближневосточными соседями. "Эр-Рияд намерен пролонгировать сокращение добычи углеводородов, чтобы поддержать биржевые котировки нефти на нынешнем уровне (выше $80 за "бочку"), но для этого необходимо заручиться поддержкой других делегатов ОПЕК+", - объясняет финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Между тем. По словам эксперта. С позицией саудитов не согласны другие, участвующие в альянсе страны, в частности, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак, за последние месяцы существенно нарастивший экспорт своих углеводородов. "В 2024 году Багдад планирует увеличить зарубежные поставки нефти на 250 тыс баррелей в сутки, - сообщает национальная иракская компания Somo. - ОПЕК+ не имеет отношения к вопросу экспорта, поэтому мы можем продавать любой объем сырья, исходя из допустимого уровня добычи".

Очевидно, что в альянсе ОПЕК+, ранее выступавшим сплоченным коллективом, наметился раскол. С ноября 2022 года члены объединения сократили добычу на 2 млн баррелей. Это решение действует до конца этого года. Потом, по итогам июньского заседания картеля, нефтяные поставщики объявили о продлении этой сделки на 2024 год. Больше всего нефти убрали с рынка Россия и Саудовская Аравия, сократившие свои ежесуточные производственные мощности суммарно на 1,66 млн баррелей в сутки (сверх ранее обозначенных экспортных квот). "Пока у Москвы и Эр-Рияда существуют дополнительные добровольные сокращения. Мнения остальных сырьевых государств, конечно, принимаются во внимание, но не ставятся на голосование", - говорит инвестстратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов. При этом, по его словам, в настоящее время ситуация на глобальном рынке энергоресурсов складывается не в пользу поставщиков. Как европейские, так и азиатские покупатели энергоресурсов пытаются сэкономить на энергопотреблении в будущую зиму: одни уже сумели запастись углеводородами впрок, а другие снижают импортные закупки в надежде приобрести сырье по летним, бросовым котировкам".

Кроме того, по данным Bloomberg, в ОПЕК+ возникли сложности в переговорах с африканскими странами, чьи поставки "черного золота" на мировой рынок невелики. "Вероятнее всего, на предстоящем заседании ОПЕК+ Саудовская Аравия хочет дополнительно сократить квоты на добычу нефти для стабилизации цен на углеводороды", - предполагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Только сам Эр-Рияд не планирует новые ограничения своих объемов добычи, а настаивает на сокращении экспорта другими участниками альянса, возможно, чтобы перераспределить квоты с остальными членами ОПЕК+ в свою пользу.

"Для покрытия дефицита собственного бюджета саудитам нужна цена барреля как минимум в $86-90 за "бочку", то есть, по крайней мере, на $5-7 выше текущего уровня, утверждает финансовый аналитик, автор экономического телеграм-канала Алексей Кричевский. В первый раз со времен пандемии дефицит бюджета королевства в III квартале 2023 года повысится до рекордных значений в $9,5 млрд. Эр-Рияд вкладывает огромные деньги в отрасли "несырьевого" сектора. Саудиты намерены отказаться от углеводородной зависимости, но для этого поворота требуются существенные инвестиции. "Поэтому суть претензий Эр-Рияда к остальным участникам ОПЕК вполне очевидна: королевство сокращает свою добычу, но другие добывающие страны, главным образом, США, не участвующие в торговом диалоге альянса, пользуются моментом и наращивают собственное производство и экспорт энергоресурсов", - поясняет эксперт.

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Для продолжения уговоров свои партнеров по нефтедобывающему альянсу, саудиты получили пока что 5 дополнительных дней.

России же в создавшихся условиях лучше всего занять выжидательную позицию. Обоюдные претензии участников ОПЕК и ОПЕК+ рискуют в конец рассорить добывающие государства. Тогда механизм регулирования нефтяных котировок, достаточно эффективно действующий уже несколько лет, может сломаться, предупреждает Кричевский. В этом случае, ценам на "черное золото" грозит провал в 1,5-2 раза ниже существующих отметок: до $40 за баррель.

Николай МАКЕЕВ

Источник - МК
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