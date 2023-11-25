Хуситы пытались всадить 2 ракеты в американский эсминец USS Mason. Не попали...

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09:47 27.11.2023
Американский эсминец подвергся атаке в Аравийском море
Центральное командование США (CENTCOM) в публикации в социальной сети X (ранее Twitter) сообщило, что с территории Йемена в направлении корабля американских ВМС USS Mason после его прибытия на помощь захваченному танкеру Central Park были запущены две баллистические ракеты.
Публикация американского ведомства гласит, что 27 ноября две баллистические ракеты были выпущены из подконтрольных хуситам районов Йемена в направлении общего расположения военного корабля США Mason, а также теплохода Central Park.
В CENTCOM уточнили, что ракеты упали в Аденском заливе на расстоянии примерно в десять морских кораблей в тот момент, когда американский эсминец уже завершал ответ на сигнал танкера о бедствии. Как заметили в ведомстве, ни одно из судов не получило повреждений в результате атаки.
Авторы: АЛЕКСАНДР ЛУЧКИН