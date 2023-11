Швеция созрела для бунта против мигрантов

09:54 27.11.2023

27 НОЯБРЯ 2023,

Еще одна страна Европы, вслед за Ирландией, находится на грани бунта против мигрантов. С одной стороны, Швеция подвержена крайним формам принятой на Западе толерантности, в том числе к секс-меньшинствам, с другой – она переполнена выходцами из консервативных мусульманских сообществ. Это создало в стране крайне взрывоопасную смесь.



Недавно в шведском медиапространстве появилась знаменательная новость – собраны первые 100 млн крон в рамках проекта Vi Mår Bra ("У нас все хорошо"), стартовавшего в начале этого года. Цель проекта – ежемесячное строительство в Швеции новой мечети. Авторы этой инициативы желают, чтобы в каждом шведском городе присутствовала хотя бы одна мечеть.



Изначально инициаторы Vi Mår Bra предлагали строить мечети в качестве ответа за каждый сожженный в Швеции Коран. Теперь же они призывают жертвовать на мечети в качестве ответа на зверства израильтян в секторе Газа. Как следует из информации, размещенной на веб-сайте проекта, на данный момент уже обеспечено финансирование строительства двенадцати мечетей.



Шведская правая пресса, рассказывающая о Vi Mår Bra, задается вопросом о том, к чему приведет исламизация страны. В частности, ее интересует, какие проповеди будут читать в этих мечетях, какое отношение там будут транслировать к шведским женщинам, чему учат детей в салафитских школах, какое насаждается отношение к шведскому и западному образу жизни и т. д. Правые опасаются, что в жизни страны вершатся необратимые изменения, которые ничего не оставят от привычной Швеции.



Чтобы в полной мере оценить шизофрению местного сознания, достаточно знать то, что шведские правые обвиняют в нашествии мусульман-мигрантов в их страну …Москву! Да, всерьез утверждается, что та же инициатива "У нас все хорошо" – это "масштабный московский проект", реализуемый в Швеции. При этом ранее звучали обвинения в адрес Москвы, что это она организовала сожжения Коранов в Швеции – чтобы поссорить шведов с мусульманами. А теперь Москва, значит, ведет еще и работу по исламизации Швеции! В общем, в шведской картине мира Россия выполняет роль всемогущего дьявола – какие бы неприятности не обрушились на Швецию, за ними всегда стоят козни Москвы.



А что творится в Швеции на противоположном культурном полюсе? Монополию на культурное влияние в стране давно уже захватили крайние либералы, распространяющие "толерантность" методами, достойными тоталитарного государства. Например, не так давно в Швеции вышло пособие "Как стать трансвеститом", предназначенное для детей в возрасте от трех до шести лет.



А шведские геи высказывают озабоченность в связи с тем, что Швеция, по их мнению, покинула ряды "передовиков" ЛГБТ. Как считают представители организации Stockholm Pride, Швеция отстает в деле "защиты ЛГБТ-людей". Поэтому они выдвинули ряд требований к правительству. Среди прочего, геи хотят новый более "прогрессивный" закон о гендерной идентичности, введение "третьего юридического пола", "улучшение ухода за трансгендерами" и запрет на конверсионную терапию (набор практик, направленных на лечение гомосексуальности). "Швеции пора вернуть себе лидерство в развитии прав ЛГБТ", – заявляют в Stockholm Pride.



Приезжие мусульмане – выходцы из самых что ни на есть традиционалистских обществ – глядя на жителей страны, насаждающих у себя подобное, откровенно их не уважают.



К тому же стагнирующая шведская экономика не в силах предложить пришельцам достаточное количество рабочих мест и держит их на пособиях. В итоге самые пассионарные идут в криминал; большая часть современной шведской преступности – этническая.



Издание Financial Times, разместившее рассказ о потрясшей Швецию волне насилия, приводит типичную ныне сценку, разыгравшуюся в городе Упсала. Бандиты взорвали очередной жилой дом, превратив его в груду обломков дерева, стекла, изоляции и облицовки. При взрыве погибла 24-летняя учительница Соха Саад, хотя взрывники покушались не на нее, а на ее соседку, родственницу члена одной из преступных группировок. "Это похоже на сцену войны. То, что вы обычно видите в новостях из Афганистана", – сказал журналисту потрясенный местный житель.



В Упсале и Стокгольме в сентябре-октябре почти не было дня без новости о перестрелке или взрыве.



"Швеция всего за десять лет прошла путь от страны с одним из самых низких в Европе уровней стрельбы со смертельным исходом до одного из самых высоких. Преступные группировки, которыми руководят иммигранты во втором поколении, теперь не просто убивают друг друга, но все чаще убивают родственников соперников, а иногда и совсем невинных людей. Многие из преступников – дети в возрасте от четырнадцати лет, которых банды специально готовят для совершения убийств", – пишет Financial Times.



А в конце сентября премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон обратился к нации, назвав нынешний уровень насилия в стране "беспрецедентным". "Для Швеции это социальное землетрясение", – подтверждает исполнительный директор розничного подразделения мебельного гиганта Ikea Йеспер Бродин. "Если так будет продолжаться в течение следующих двух десятилетий, то Швеция просто развалится", – предрекает глава комитета юстиции шведского парламента Ричард Йомсхоф.



Financial Times отмечает, что рост насилия в Швеции напрямую связан с тем, что за последние три десятилетия это государство приняло больше просителей убежища, спасающихся от различных конфликтов от Балкан до Ближнего Востока, чем большинство других стран ЕС. По информации Центрального статистического бюро королевства, в 2022 году в Швецию иммигрировали 102 436 человек. Пик показателя пришелся на 2016 год, когда в страну, население которой составляет 10,42 млн, приехали 163 000 человек.



Но в прошлом году в Швеции состоялись выборы, по итогам которых господствовавших в стране много лет леволибералов сменили умеренные правые. Политическая сила, сформировавшая нынешнее правительство, так и называется – Умеренная коалиционная партия. "Умеренные коалиционеры", избираясь, пообещали бороться с чрезмерной миграцией. На днях министр по вопросам миграции Мария Мальмер Стенергард строго заявила, что образ жизни пришельцев должен соответствовать принятым в Швеции ценностям. Министр пообещала, что это станет обязательным условием для получения вида на жительства (ВНЖ).



Заодно шведское правительство распорядилось изучить условия высылки из страны особо буйных иностранцев. "Соблюдение шведских законов и уважение наших ценностей является обязательным условием для того, чтобы стать частью шведского общества", – подчеркнула Стенергард.



В правительстве признают, что рост числа мигрантов в последние годы "в сочетании с отсутствием интеграции способствовал тому, что Швеция сегодня сталкивается с серьезными проблемами, связанными с изоляцией и преступностью".



Правительство обещает провести анализ и пересмотр иммиграционного законодательства, чтобы при принятии решения о ВНЖ учитывался и образ жизни мигрантов, и то, насколько они готовы соблюдать законы и уважать ценности Швеции.



Впрочем, пока все это – лишь декларации. На практике беззубость шведских властей показывает ситуация со скандально известным выходцем из Ирака Салваном Момикой. В течение года он бесконтрольно жег в Стокгольме один Коран за другим, насмерть рассорив Швецию со всем мусульманским миром. Но лишь в октябре шведское государство набралось духу депортировать Момику по всей совокупности его "подвигов". Но еще не факт, что депортирует – тот успел подать на апелляцию.



Глядя на это, адекватные шведы скрежещут зубами от злости. Не случайно в эти дни настоящими героями в народе стали несколько шведских подростков, которые устроили самосуд и повесили таксиста-египтянина, изнасиловавшего 14-летнюю шведскую девочку – полиция этим делом заниматься отказалась. И не исключено, что Швеции недалеко до массовых протестов по примеру Ирландии – где очередное преступление, совершенное "понаехавшим", всколыхнуло народ и привело к погромам в Дублине.