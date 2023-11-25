 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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WP: Россия предложила Китаю построить секретный тоннель в Крым Интересный проект
15:00 27.11.2023

Западные издания сообщают о секретном проекте российских и китайских бизнесменов, который предполагает строительство подземного тоннеля в Крым.

Тоннель под Керченским проливом, который бы связал материковую Россию с Крымом и был недоступен для атак со стороны Украины может обсуждаться с правительством двух стран, пишет The Washington Post. При этом издание ссылается на данные украинских спецслужб.

Журналисты отмечают, что на строительство такого тоннеля необходимо несколько лет, поскольку данный процесс не будет быстрым из-за существующего Крымского моста. Но если тоннель появится, то о безопасности Крымского моста можно будет не переживать, утверждает издание.

Источник - МК
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