 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
Куда ушли почти 2 млрд тенге выделенные на благоустройство Актобе?
15:21 27.11.2023

В этом выпуске проекта "История одной закупки" на BaigeNews.kz расскажем, как в Актобе компания выиграла тендер на 1,9 млрд тенге по освещению, строительству дороги и ливневок на улицах города.

Однако полный объем работы подрядчики так и не выполнили.

Как результат темные улицы, неработающие ливневки, грязь и отсутствие тротуаров.

Горотдел ЖКХ уже подал на подрядчиков в суд.

Источник - baigenews.kz
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