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|Куда ушли почти 2 млрд тенге выделенные на благоустройство Актобе?
15:21 27.11.2023
В этом выпуске проекта "История одной закупки" на BaigeNews.kz расскажем, как в Актобе компания выиграла тендер на 1,9 млрд тенге по освещению, строительству дороги и ливневок на улицах города.
Однако полный объем работы подрядчики так и не выполнили.
Как результат темные улицы, неработающие ливневки, грязь и отсутствие тротуаров.
Горотдел ЖКХ уже подал на подрядчиков в суд.