Таджикским мигрантам теперь нужно уведомлять МВД России о месте работы

15:24 27.11.2023

Алина Валамат-Заде Asia-Plus



В России введен новый порядок уведомления мигрантами о своей трудовой деятельности. Объясняем, как он работает.



МВД России объявило о новом порядке подачи сведений об осуществлении трудовой деятельности мигрантами. Теперь мигранты должны будут направлять в МВД специальное уведомление. Объясняем, зачем ввели такое правило и как ему следовать.



Что теперь нужно будет делать?



Иностранные граждане, которые получат патент, будут обязаны в течение двух месяцев со дня его выдачи представить в МВД России уведомление об осуществлении трудовой деятельности.



В какой именно орган МВД нужно подать уведомление?



В тот территориальный орган МВД России, который выдал вам патент.



И как выглядит такой уведомление?



Форма уведомления размещена на официальном сайте. Ее следует скачать и заполнить. Вопросы стандартные – ФИО, паспортные данные, а также информация о работодателе и трудовой деятельности.



Такое уведомление можно распечатать и в бумажном виде принести (или направить почтой). Либо отправить онлайн через Единый портал государственных и муниципальных услуг.



Ну и зачем это нужно?



Это позволит жестче отслеживать нелегально работающих мигрантов. Теперь необходимо будет подтвердить наличие трудового договора и дать данные работодателя.



Напомним, что недавно в ряде регионов России ввели запрет на привлечение мигрантов для определенных работ. При этом эти работы были одни из самых распространенных среди мигрантов – например, вождение такси.



Как это обосновывается законодательно?



Изменения внесены в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"



Когда это заработает?



С 7 января 2024 года



А что будет, если не подать никакого уведомления?



В таком случае аннулируется выданный мигранту патент.