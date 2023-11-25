|Таджикским мигрантам теперь нужно уведомлять МВД России о месте работы
15:24 27.11.2023
Алина Валамат-Заде Asia-Plus
В России введен новый порядок уведомления мигрантами о своей трудовой деятельности. Объясняем, как он работает.
МВД России объявило о новом порядке подачи сведений об осуществлении трудовой деятельности мигрантами. Теперь мигранты должны будут направлять в МВД специальное уведомление. Объясняем, зачем ввели такое правило и как ему следовать.
Что теперь нужно будет делать?
Иностранные граждане, которые получат патент, будут обязаны в течение двух месяцев со дня его выдачи представить в МВД России уведомление об осуществлении трудовой деятельности.
В какой именно орган МВД нужно подать уведомление?
В тот территориальный орган МВД России, который выдал вам патент.
И как выглядит такой уведомление?
Форма уведомления размещена на официальном сайте. Ее следует скачать и заполнить. Вопросы стандартные – ФИО, паспортные данные, а также информация о работодателе и трудовой деятельности.
Такое уведомление можно распечатать и в бумажном виде принести (или направить почтой). Либо отправить онлайн через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Ну и зачем это нужно?
Это позволит жестче отслеживать нелегально работающих мигрантов. Теперь необходимо будет подтвердить наличие трудового договора и дать данные работодателя.
Напомним, что недавно в ряде регионов России ввели запрет на привлечение мигрантов для определенных работ. При этом эти работы были одни из самых распространенных среди мигрантов – например, вождение такси.
Как это обосновывается законодательно?
Изменения внесены в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
Когда это заработает?
С 7 января 2024 года
А что будет, если не подать никакого уведомления?
В таком случае аннулируется выданный мигранту патент.