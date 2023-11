BlackRock берет под свой контроль государства и центробанки, - В.Катасонов

15:25 27.11.2023 27.11.2023 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



BlackRock берет под свой контроль государства и центробанки

"Черная скала" правит Белым домом?



Сегодня в российских и зарубежных СМИ время от времени упоминается американская компания с интригующим названием BlackRock, что в переводе означает "Черная скала". О ней гораздо менее известно большинству граждан, чем, скажем, о банках Уолл-стрит или ИТ-корпорациях Силиконовой долины.



Между тем BlackRock является крупнейшей в мире компанией по такому показателю, как активы под управлением. На конец прошлого года этот показатель у BlackRock равнялся 8,6 трлн долларов. Это инвестиционная компания, которая осуществляет доверительное управление средствами клиентов. Кроме BlackRock, имеется еще три гиганта подобного профиля и примерно той же "весовой категории": Vanguard Group, Inc., Fidelity Investments (FMR LLC), State Street. Их еще называют финансовыми холдингами. Но BlackRock в "большой четверке" является самой крупной инвестиционной компанией. BlackRock и три другие инвестиционные компании контролируют значительную часть американской экономики через участие в капиталах. Они, в частности, присутствуют в капиталах ведущих банков Уолл-стрит, ИТ-корпораций Силиконовой долины, компаний Биг Фармы, компаний военно-промышленного комплекса (ВПК) и др. Впрочем, BlackRock и остальные компании "большой четверки" присутствуют также в экономиках других стран.



Но я хотел бы сейчас обратить внимание на то, что происходит все более тесное сращивание инвестиционных компаний "большой четверки" и американского государства. И особенно в этом преуспела компания BlackRock. Вот в 2020 году президентом США стал Джо Байден. И уже в начале 2021 года была сформирована новая команда в администрации президента и правительстве. Мы там увидели ряд людей из компании BlackRock.



Наиболее важная фигура – Брайан Диз (Brian Deese). Он назначен директором Национального экономического совета (National Economic Council, NEC). Брайан Диз имеет богатый опыт и госслужбы, и работы в крупном бизнесе. Был старшим советником президента Обамы, заместителем директора и директором Административно-бюджетного управления. А во время президентства Дональда Трампа трудился в BlackRock, возглавляя подразделение по устойчивому инвестированию и занимаясь оценкой проектов на основе показателей ESG (экология, социальные аспекты, корпоративное управление).



А вот еще одна фигура – Уолли Адейемо (Wally Adeyemo). Он назначен заместителем министра финансов Джанет Йеллен. Выходец из Нигерии. Был президентом Фонда Обамы (с 2019 года), заместителем советника президента США по национальной безопасности в вопросах международной экономики, заместителем директора Национального экономического совета. Ранее работал помощником министра финансов по международным рынкам и развитию, а еще раньше был старшим советником BlackRock.



Можно также вспомнить Майкла Пайла (Michael Pyle). Он был назначен главным экономическим советником вице-президента Камалы Харрис. Имеет опыт работы в госструктурах. Во времена Барака Обамы пять лет работал в администрации президента. Затем ушел в BlackRock, где занимал пост главного инвестиционного стратега.



Итак, мы видим, что ряд важных персон кочуют между BlackRock и государственным аппаратом (на политкорректном языке Вашингтона это называется "ротация кадров"). Можно назвать ряд персон, которые вчера были в государственной власти, а на сегодняшний день трудятся в BlackRock. Наиболее важная фигура из них – Томас Э. Донилон (Thomas E. Donilon). Он работал в правительствах Картера, Клинтона, Обамы, в том числе в качестве главы аппарата Госдепартамента США. Одно время его называли кандидатом на пост директора ЦРУ. При Обаме с 2010 по 2013 год занимал должность советника по национальной безопасности, потом ушел в BlackRock. На протяжении десяти лет возглавляет BlackRock Investment Institute – главный аналитический центр финансового холдинга.



В последние годы также выстраиваются тесные отношения между BlackRock и американским Центробанком – Федеральной резервной системой США. Особо следует отметить 2020 год, когда американская экономика находилась в состоянии локдауна, спровоцированного так называемой пандемией ковида. В марте указанного года денежные власти США (ФРС и Минфин) по согласованию с конгрессом и президентом объявили о программе помощи на несколько триллионов долларов. ФРС США обещала напечатать в короткий срок около 4 трлн долл., а Казначейство США – предоставить бюджетную помощь на сумму 2,2 трлн долл. Из 4 триллионов долларов денежной эмиссии Федерального резерва предполагалось, что примерно половина будет предоставлена Казначейству в виде займа, а другая половина будет направлена напрямую для кредитной поддержки наиболее пострадавших отраслей и компаний.



Традиционно ФРС США кредитовала американскую экономику по классической схеме, т. е. выдавая кредиты компаниям не напрямую, а через коммерческие банки. А в 2020 году родилась новая схема поддержки американским Центробанком компаний. Были созданы специальные компании, получившие название Special Purpose Vehicle – SPV. Учредителем таких компаний выступило Министерство финансов США, которое сформировало их уставной капитал (на капитализацию SPV из казны было выделено 454 млрд долл.). Но самое интересное заключается в следующем: официальные денежные власти США приняли решение о том, что управление деятельностью SPV будет осуществлять инвестиционная компания BlackRock.



Итак, BlackRock получила доступ к управлению компаниями SPV, через которые прокачивались миллиардные и даже триллионные суммы денег, сходящих с печатного станка ФРС США. Я об этой истории писал подробно еще три года назад. В частности, в статье ""ВЕЛИКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА": BLACKROCK – ТАИНСТВЕННЫЙ СОЗДАТЕЛЬ НОВОГО МИРОПОРЯДКА" я следующим образом охарактеризовал назначение финансового холдинга в качестве управляющего деньгами ФРС: "Мало того, что на этих операциях BlackRock заработает колоссальные деньги. Она фактически будет управлять денежными потоками. А это означает, что компания не простой посредник, она получает власть, становится частью денежных властей США. Денежный дуумвират (ФРС плюс Казначейство) преобразуется в триумвират (ФРС плюс Казначейство плюс BlackRock). Некоторые эксперты вообще не исключают такого сценария развития событий, при котором ФРС США превратится в технический придаток компании BlackRock: первая будет лишь эмитировать деньги, а вторая будет решать, кому и на каких условиях давать".



А вот что писала в 2020 году по этому поводу эксперт по международным финансам Эллен Браун (Ellen Brown) в статье "Meet BlackRock, the New Great Vampire Squid" ("Знакомьтесь с BlackRock, новым гигантским вампиром с щупальцами"): "В то время, когда общественность была отвлечена протестами, беспорядками и блокировками, BlackRock неожиданно вышел из тени, чтобы стать "четвертой ветвью власти", управляющей средствами контроля над бумажными деньгами центрального банка"



Выше я отметил, что BlackRock присутствует в экономиках других стран. "BlackRoc – глобальный финансовый гигант с клиентами в 100 странах и щупальцами в основных классах активов по всему миру", – отмечала Эллен Браун.



До недавнего времени финансовый холдинг присутствовал и в российской экономике. BlackRock учредил в России крупный биржевой фонд российских ценных бумаг Russia ETF. Но после начала СВО на Украине и экономических санкций Запада против России фонд Russia ETF началась процедура закрытия указанного фонда (до конца нынешнего года он должен полностью прекратить свое существование). Подобные фонды BlackRock создал во многих других странах, и они функционируют.



Важнейшее направление инвестиционной деятельности BlackRock – выкуп государственных облигаций других стран. Очевидно, что денежные власти других стран вынуждены смотреть в рот руководителям финансового холдинга. Но это незримое влияние BlackRock. А есть и более зримое.



С некоторых пор BlackRock стал активно вмешиваться в деятельность денежных властей и финансовых регуляторов других стран. В первую очередь в связи со стандартами ESG (environmental, social, governance) – это стандарты экологического, социального и корпоративного управления. История появления этих стандартов достаточно мутная. Серьезные эксперты считают, что они нужны финансовой элите мира ("хозяевам денег") для перераспределения в глобальных масштабах активов в свою пользу и для установления эффективного контроля над мировой экономикой.



BlackRock стал играть решающую роль в продвижении ESG по миру. Финансовый холдинг заявил о том, что не будет приобретать активов или будет выходить из активов тех компаний и организаций, которые не соблюдают стандарты ESG. С учетом этого BlackRock стал проводить консультации с финансовыми регуляторами других стран с тем, чтобы последние следили за соблюдением выполнения стандартов ESG участниками национальных финансовых рынков. Фактически BlackRock стал подталкивать другие государства к тому, чтобы они принимали соответствующие нормативные документы по ESG и контролировали их исполнение.



А вот последняя новость из Великобритании, которая свидетельствует, что BlackRock планирует вмешиваться в принятие государственных решений этого государства. Представитель BlackRock в ближайшее время будет участвовать в подборе кандидата на должность заместителя главы Банка Англии, отвечающего за денежно-кредитную политику. На этой должности два срока находился Бен Бродбент (Ben Broadbent), но его срок истекает в июне следующего года.



Глава подразделения BlackRock по Европе, Ближнему Востоку и Африке Стивен Коэн (Stephen Cohen) вошел в состав комиссии из пяти человек, которая будет проводить собеседования и принимать решения по кандидатурам. Решение по процедуре подбора заместителя руководителя Банка Англии и составу комиссии было принято в Казначействе Великобритании.



Ряд экспертов "политкорректно" прокомментировали, что решение британского казначейства по процедуре подбора заместителя руководителя Центробанка содержит в себе "конфликт интересов". Карстен Юнг (Carsten Jung), старший экономист Института исследований государственной политики, который раньше работал в Банке Англии, сказал, что соглашение казначейства создало "видимость конфликта интересов, учитывая, что банк несет ответственность за контроль над финансовой системой и привлечение к ответственности человека, который представляет одного из самых влиятельных игроков на финансовых рынках в процессе набора персонала".



В социальных сетях многие обратили внимание на новость из Великобритании. Вот один из комментариев по этому поводу: "В целом эта ситуация свидетельствует об утрате правительствами финансового влияния и усиления роли инвестфондов и ТНК. Правительства превращаются в формальные оболочки, которые используют ТНК для продвижения своих интересов". Источник - Фонд стратегической культуры

