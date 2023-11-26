В Казахстан к Токаеву с визитом прилетел очередной VIP-китаец Дин Сюэсян

20:14 27.11.2023

Глава государства принял заместителя Премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна



Касым-Жомарт Токаев принял члена Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, заместителя Премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. Встреча состоялась в Астане 27 ноября, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы развития казахско-китайского стратегического партнерства, ход реализации правительствами двух стран договоренностей, ранее достигнутых президентом Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином.



"Вывод двусторонних отношений с Китаем на новый качественный уровень является важнейшим приоритетом для Казахстана. Полагаю, что казахстанско-китайские отношения являются, по сути дела, образцом взаимовыгодного, эффективного межгосударственного взаимодействия. Мы рассматриваем Китай как очень важного стратегического партнера и возлагаем большие надежды на достижение конкретных результатов нашего сотрудничества во всех сферах", – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что недавний Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" имел грандиозный успех и определил дальнейший путь развития масштабной инициативы Председателя КНР Си Цзиньпина



По словам президента, Казахстан продолжит всецело содействовать реализации этого проекта.



"Как известно, недавно я посетил Пекин с официальным визитом, провел обстоятельные переговоры с Председателем Си Цзиньпином. Переговоры были в высшей степени содержательными и стали важным этапом на пути углубления сотрудничества. Вступил в силу взаимный безвизовый режим. Следующий год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае. Я считаю, что для взаимного обмена, особенно со стороны молодежи, это тоже очень важное решение. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что развитие сотрудничества с Китаем для каждой страны является приоритетом. Мы уделяем этому вопросу повышенное внимание на самом высоком уровне", – сказал глава государства.

Он также отметил, что 11-е заседание казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству, которое состоялось сегодня в Астане, играет важную роль в деле выработки совместных действий в торгово-экономической сфере.



Дин Сюэсян передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия Председателя КНР Си Цзиньпина и выразил удовлетворение темпами развития двустороннего сотрудничества



"Цель моего визита заключается в реализации договоренностей глав государств во имя постоянного достижения новых результатов нашего сотрудничества. Китайская сторона искренне радуется огромным успехам Казахстана в сфере государственного строительства. Успешное развитие китайско-казахстанских отношений в полной мере отвечает нашим общим интересам, а также способствует миру и стабильности в регионе. Китайская сторона готова участвовать в реализации договоренностей глав государств, а также в совместной высококачественной реализации инициативы "Один пояс, один путь", – отметил заместитель Премьера Госсовета КНР.



В ходе встречи собеседники рассмотрели вопросы укрепления взаимодействия в сферах торговли, сельского хозяйства, инвестиций, транспорта и логистики, энергетики и др. Наряду с этим отмечена актуальность развития культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.



В октябре 2023 года Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом находился в Китае. Всего было подписано 30 коммерческих документов на общую сумму 16,54 млрд долларов, в том числе инвестиционные, торговые соглашения, договора о передаче технологий на производство, открытии кредитных линий и т. д. Подробнее можете узнать по ссылке выше.



Жанель Абдрахманова