G20: итоги председательства Индии, - Илья Максименко

20:50 27.11.2023 С 1 декабря 2023 года председательство в "Большой двадцатке" переходит к Бразилии

Илья Максименко

27.11.2023

G20: итоги председательства Индии

Следующий саммит пройдет уже в 2024 году в Рио-де-Жанейро. В течение 2023 года, возглавляя G20, Нью-Дели обозначил свои внутриполитические планы и внешнеполитическую стратегию. Тематика саммита G20, проходившего в Индии в сентябре 2023 года, имела социальную окраску. Завершающий ее председательство саммит G20 Индия провела в режиме онлайн.



Были подняты проблемы экологии и климата, развития здравоохранения и социальной защиты, прав женщин. Наряду с этим, обсуждалось укрепление экономического и финансового сектора, развитие транспортной и информационной инфраструктуры. По каждой из заявленных тем проводилось отдельное заседание. По итогу всех заседаний была выработана итоговая декларация, закрепляющая все достигнутые договоренности.



Но "яблоком раздора" стал 22 пункт декларации, посвященный теме здравоохранения, в котором западные страны призвали осудить действия РФ на Украине. Со своей стороны, Россия, выступила против такой формулировки статьи. Ее поддержал Китай.



Свое несогласие он аргументировал тем, что G20 является сугубо социально-экономической организацией и обсуждение вопросов такого рода не соответствует ее задачам.



Арбитром в этом споре выступила Индия на правах хозяйки Саммита, которая сразу обозначила свою позицию еще на встрече глав МИД G20 в начале 2023 года. Индийские чиновники дали понять, что их страна не хочет, чтобы форум обсуждал введение дополнительных санкций против России, которые и без того негативно влияют на весь мир. Премьер-министр Н.Моди в своих выступлениях старательно избегал слова "война" и призывал не политизировать повестку, а лучше сосредоточиться на вопросе помощи уязвимым слоям населения мира.



В итоге была заключена договоренность, которую можно расценить как победу России: 22 пункт переработан и содержал формулировки, которые делают акцент на проблеме самой войны как таковой и ее последствий. В документе было сказано, что "большинство членов Совета решительно осудили войну на Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующую хрупкость мировой экономики – сдерживает экономический рост, увеличивает инфляцию, нарушает цепочки поставок, усиливает энергетическую и продовольственную нестабильность и повышает риски для финансовой стабильности. Были и другие мнения, и разные оценки ситуации и санкций. Признавая, что G20 не является форумом для решения вопросов безопасности, мы признаем, что вопросы безопасности могут иметь значительные последствия для мировой экономики".



5A9920DC-A6CF-40A2-83E3-C777809E3C35.pngПоложительные последствия таких договоренностей проявились на виртуальной встрече участников "двадцатки", проведенной Н. Моди 22 ноября, где подводились итоги уходящего года. На этом онлайн-заседании выступил с речью президент РФ В.В. Путин, который вновь озвучил позицию России по Украине. И это не получило явного противодействия.



Участие Индии в урегулировании конфликта между Россией и Западом в лице Н. Моди дает ему очки популярности как среди мирового сообщества, так и внутри Индии. Дело в том, что в следующем году в Индии должны пройти выборы в обе палаты парламента: Лок Сабху – нижнюю палату и в Раджья Сабху – верхнюю палату. Для Моди особенно важны выборы в нижнюю палату, так как согласно структуре политической системы Индии, премьер-министром становиться представитель правящей партии.



Грядущие парламентские выборы обещают быть достаточно ожесточенными. Со дня обретения независимости Индии в 1947 г. и по нынешнее время борьба за правление в парламенте ведется между Бхаратия Джана Парти – правящей партии Индии и Индийским Национальным Конгрессом – второй по значимости и самой старой партии, стоявшей у истоков формирования партийно-политической системы Индии и во главе национально-освободительного движения. Кроме того, большую роль в политическом процессе страны играют национальные и региональные партии, которые занимают свои места в парламенте и вступают в альянсы с ведущими партиями. Остальные партии является малочисленными или действуют лишь на территории своего штата и поэтому не составляют особую конкуренцию БДП и ИНК.



Правящая партия находится у власти уже 10 лет подряд. В ответ на это, готовясь к будущим выборам, Индийский Национальный Конгресс и еще 27 партий летом нынешнего года создали оппозиционный альянс именуемый I.N.D.I.A. (Indian national developmental inclusive alliance) – Индийский национальный инклюзивный альянс развития. Отталкиваясь от прошлогодних выборов, суммарно альянс может получить 60% голосов избирателей. Альянс несет сильную угрозу для БДП – это уход в оппозицию с последующим назначением нового премьер-министра.



Правящая партия Индии трезво и хладнокровно оценивает риски и в ответ использует все возможности для повышения рейтингов и получения одобрение среди различных групп населения. Анализируя саммит G20, можно заметить ряд шагов, сделанных Н. Моди и направленных на повышение своего рейтинга.



Активное обсуждение вызвала табличка, на которой вместо "Индии" было написано "Бхарат". Суть в том, что Бхарат – это такое же название страны, только на хинди – языке индусов.



Также данное название закреплено в конституции Индии в первой статье – "Название и территория Союза. - Индия или то же самое Бхарат, учреждается как союз штатов". С точки зрения закона никакого нарушения нет. Но можно сделать предположение, что правительство Н.Моди преследовало две цели, сделав такой шаг. Одной целью был посыл мировому сообществу и своему населению о том, что Индия отныне является сильной державой с сильной экономикой и независимой политикой, и ее название не Индия, которое было дано ей Британией во времена колонизации, а Бхарат – название страны до английской экспансии.



Другой версией такой акции, является определенный посыл оппозиционному альянсу. Своей аббревиатурой "I.N.D.I.A" альянс фактически провозглашает себя Индией. В ответ Моди называет свою страну "Бхарат". БДП традиционно считается в Индии националистической партией.



Для БДП и Моди проведение саммита в преддверии выборов стало, помимо хорошего PR хода, также неким ответом на различные внутренние проблемы.



Так, заседание саммита, посвященное вопросам туризма, было проведено в штате Кашмир, который является камнем преткновения в индо-пакистанском конфликте. Также штат граничит с Афганистаном и Китаем. Население преимущественно мусульманское. В общем, данная территория является очень неспокойной.



Проведением саммита на этой территории показало, что, во-первых, данный штат находится под контролем Центра. Во-вторых, дает местному населению заинтересованность в развитии региона, тем самым получая очки лояльности от населения штата, которое имеет низкий уровень симпатии к БДП и Моди.



Заседание саммита по защите прав женщин и противодействию гендерному неравенству, тоже сыграло на руку правительству Н.Моди. До сих пор в Индии остро стоит вопрос с притеснением женщин, который имеет религиозно-исторические корни. Индия смогла отойти от систем каст на государственном уровне. Так, например, действующий президент Индии – женщина Драупади Мурму, выходец из низших каст, выдвинутая на свой пост БДП и победившая на выборах в 2022 году. Но в реальной жизни индийская женщина, находясь в одной касте с мужчиной, имеет меньше прав.



По-прежнему костяком электората Моди остается пронационалистическое население. Для него БДП предлагает идею экономически развитой державы, что находит отклик, например, в штате Бенгалия, где сильны националистические настроения, а экономика строится на тяжелом машиностроении, сталелитейной промышленности.



Также эта мысль интересна тем штатам, которые в экономической основе имеют сельское хозяйство.



Аргументом Моди становятся хорошие отношения с РФ. Россия, которая поставляет нефть, метал по низким ценам, и в ту же очередь покупает выращенные продукты.



Другим аргументом выступает соглашение, подписанное 10 сентября о создании экономического коридора Индия – Ближний восток – Европа (IMEC). Начинаться он будет в Индии. Через Аравийское море и Персидский залив, через Объединенные Арабские Эмираты, далее через Саудовскую Аравию, Иорданию, Израиль, из которого по Средиземному морю будет доходить до бергов Греции, Италии и других средиземноморских стран ЕС. Состоять путь будет из морских и железнодорожных сообщений. Это позволит экспортировать индийские товары в Европу в более быстрые сроки с меньшими затратами. Также в создании коридора примут участие США. Интерес вызван тем, что IMEC выступит альтернативой китайскому "Один пояс, один путь". Правда, не известна дальнейшая судьба этого проекта из-за начавшегося Палестинско-Израильского конфликта.



Проведение саммита Индией дало возможность показать значимость страны на мировой арене. Индия продемонстрировала свои амбиции, показала себя в качестве умелого арбитра, который смог урегулировать конфликт между Россией и Западом.



Главным посылом Индии стал тезис о том, что страна проводит политику активного экономического сотрудничества как с Западом, так и с Россией и Китаем, и в то же время демонстрирует неизменность этого курса. Со стороны внутренней политики, саммит выступил прекрасной рекламной акцией для правительства Моди в преддверии выборов, что позволило консолидировать различные политические группы в пользу правящей партии. Источник - столетие

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