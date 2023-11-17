Заместители УВД Ошской области полковники Усеналиев, Шералиев и Асанбаев уволены... за драку между собой

20:56 27.11.2023

Turmush - Три заместителя начальника УВД Ошской области освобождены от занимаемой должности. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба МВД КР.



По данным ведомства, в соцсетях появилась информация о том, что 23 ноября 2023 года возле одного из многоквартирных домов в городе Ош произошла драка с участием руководителей УВД Ошской области.



Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале учета информаций УВД города Ош, начата проверка.



По данному факту на место происшествия выехали следственно-оперативная группа и сотрудники отдела внутренних расследований. Проведен осмотр места происшествия, в качестве вещественных доказательств изъяты образцы пятен бурого цвета, похожие на кровь, и записи с камер видеонаблюдения.



В отношении руководителей УВД Ошской области, причастных к инциденту, назначена судебно-медицинская экспертиза, направлены специальные поручения соответствующим службам по установлению всех участников происшествия, а также поручено обеспечить явку данных лиц в следственную службу для проведения допроса. "По результатам расследования были приняты жесткие меры дисциплинарного воздействия в соответствии с дисциплинарным уставом правоохранительных органов КР. По результатам проверки Службы внутренних расследований МВД руководителю, допустившему бесконтрольность над подчиненными сотрудниками, начальнику УВД Ошской области, полковнику милиции Женишу Жоробекову, объявлено "неполное служебное соответствие", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.



Трое заместителей УВД Ошской области освобождены от занимаемой должности:

- заместитель начальника УВД Ошской области по оперативной работе полковник милиции Алмаз Усеналиев,

- заместитель начальника УВД Ошской области по общественной безопасности полковник милиции Салмоорбек Шералиев,

- заместитель начальника по кадрам УВД Ошской области полковник милиции Улан Асанбаев.



Все собранные материалы будут направлены в соответствующие органы для дачи юридической оценки.



В пресс-службе МВД напомнили, что "Служба внутренних расследований (СВР) МВД продолжает работу по чистке своих рядов, подрывающих авторитет милиции".