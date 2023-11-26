ГУВД Ташкента опровергло слухи о гибели людей в давке во время концерта Jah Khalib

21:00 27.11.2023

В ГУВД Ташкента опровергли сообщения о гибели людей во время давки и беспорядков при проведении концерта казахстанского артиста Jah Khalib в Ташкенте.



Сообщения о пострадавших и погибших во время давки и беспорядков при проведении концерта казахстанского артиста Jah Khalib в Ташкенте не соответствуют действительности. Об этом "Газете.uz" сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.



