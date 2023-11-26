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|ГУВД Ташкента опровергло слухи о гибели людей в давке во время концерта Jah Khalib
21:00 27.11.2023
В ГУВД Ташкента опровергли сообщения о гибели людей во время давки и беспорядков при проведении концерта казахстанского артиста Jah Khalib в Ташкенте.
Сообщения о пострадавших и погибших во время давки и беспорядков при проведении концерта казахстанского артиста Jah Khalib в Ташкенте не соответствуют действительности. Об этом "Газете.uz" сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.
Как мы сообщали ранее, перед началом концерта Jah Khalib в комплексе Humo Arena 25 ноября произошла давка у входа в фан-зону. Сотрудники ОВД и Национальной гвардии разогнали толпу и вывели некоторых людей, чтобы предотвратить "возможные негативные ситуации".
При этом в сети распространились сообщения (на черном фоне без указания авторов) о том, что некоторые люди потеряли сознание, еще несколько человек погибли.
В ГУВД заявили, что эти сообщения не обоснованы. "В ходе проверки не поступало сообщение о том, что кто-либо из граждан пострадал или погиб. Просим активистов социальных сетей не распространять безосновательную и непроверенную информацию", - призвали в ведомстве.
Ранее Нацгвардия сообщила, что тысячи людей не смогли попасть на концерт и столпились у входа, поскольку предъявляли уже показанный ранее билет. Сотрудники ОВД установили, что некоторые граждане несколько раз продавали одни и те же электронные билеты в корыстных целях.