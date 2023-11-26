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Узбекистан и Саудовская Аравия подписали новые соглашения на $12 млрд
21:02 27.11.2023

В рамках визита делегации Саудовской Аравии в Узбекистан подписаны соглашения по проектам в области химии, энергетики, сельского хозяйства, фармацевтики, IT и развития инфраструктуры на $12 млрд. Президент Шавкат Мирзиеев наградил министра инвестиций королевства Халида аль-Фалиха орденом "Дустлик".



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 27 ноября принял делегацию Саудовской Аравии во главе с министром инвестиций королевства Халидом аль-Фалихом, сообщила пресс-служба главы государства.

Были рассмотрены вопросы расширения узбекско-саудовского многопланового сотрудничества и полномасштабного партнерства, в том числе "безусловной практической реализации" договоренностей на высшем уровне.

Глава Узбекистан отметил динамичное развитие взаимовыгодного сотрудничества в последние годы, рост показателей взаимной торговли и объемы саудовских прямых инвестиций в экономику Узбекистана, прежде всего в сферу "зеленой" энергетики, увеличение частоты прямых авиарейсов.

При поддержке Саудовского фонда развития осуществляется ряд проектов в области здравоохранения, образования, водоснабжения и других направлениях. Создается совместный фонд расширения экономических возможностей Узбекистана.

В рамках нынешнего визита саудовской делегации подписаны соглашения по реализации проектов в области химии, энергетики, сельского хозяйства, фармацевтики, IT и развития инфраструктуры на сумму 12 млрд долларов, говорится в сообщении.

Подчеркнута важность ускорения реализации крупных энергетических проектов в регионах Узбекистана.

Достигнута договоренность о продвижении новых проектов и программ на общую сумму 11 млрд долларов в области транспортной инфраструктуры и коммунального хозяйства, геологии, ирригации, переработки бытовых отходов, высшего образования, трудовой миграции.

Особо подчеркнуто партнерство с компанией ACWA Power, являющейся крупнейшим инвестором и стратегическим партнером в развитии "зеленой" энергетики в Узбекистане. В настоящее время компанией в Узбекистане реализуются проекты стоимостью 7,5 млрд долларов.

Президент приветствовал запуск работы тепловой электростанции мощностью 1,5 ГВт в Сырдарьинской области и начало строительства пилотного производства "зеленого водорода" в Ташкентской области.

Состоялась также церемония награждения министра Халида аль-Фалиха орденом "Дустлик" за большой вклад и всестороннюю поддержку развития многоплановых и взаимовыгодных отношений между Узбекистаном и Саудовской Аравией.

Источник - Газета.uz
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