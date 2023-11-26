Узбекистан и Саудовская Аравия подписали новые соглашения на $12 млрд

21:02 27.11.2023

В рамках визита делегации Саудовской Аравии в Узбекистан подписаны соглашения по проектам в области химии, энергетики, сельского хозяйства, фармацевтики, IT и развития инфраструктуры на $12 млрд. Президент Шавкат Мирзиеев наградил министра инвестиций королевства Халида аль-Фалиха орденом "Дустлик".



