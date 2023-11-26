"Казахмыс" остановил все работы в подземных рудниках после трагедии

21:08 27.11.2023

После группового несчастного случая на руднике "Жайсан" руководство группы компаний "Казахмыс" приостановило горно-проходческие и горно-капитальные работы на всех подземных рудниках корпорации, передает BaigeNews.kz.



"На рудниках созданы внутренние экстренные комиссионные проверки. Комиссии возглавляют главные инженеры предприятий. Начавшиеся проверки нацелены на детальное обнаружение операционных нарушений, а также нарушений в области охраны труда и техники безопасности. Остановка предприятий продлится до тех пор, пока все нарушения не будут выявлены и устранены", - сообщили в пресс-службе корпорации.



Все это время работники будут получать зарплату в полном объеме.



Напомним, 27 ноября на руднике "Казахмыса" смертельные травмы получили два работника шахтопроходческого треста имени Омарова.



Создана спецкомиссия.



Анастасия Пучкова