КырГКНБ задержал мэра Токтогула Тойгонбаева (с сыном) по подозрению в рейдерском захвате месторождения кварца и связь с ОПГ

21:15 27.11.2023

Сотрудники ГКНБ задержали мэра города Токтогул, его сына, а также члена ОПГ по делу об организации рейдерского захвата месторождения кварца на территории Токтогульского района.



Как сообщила пресс-служба ГКНБ, в 2022 году Т.Э.А., будучи главой айыл окмоту, на территории которого находилось месторождение, предложил владельцу вести совместную добычу и реализацию кварца.



"Получив отказ, он привлек неизвестных лиц, в то числе И.Б.А., который представился так называемым "смотрящим" за городом Токтогул от ОПГ Чынгыза "Доо" Жумагулова. Путем применения физической силы и угроз в адрес членов семьи эти лица вынудили частного предпринимателя передать им 50% доли предприятия, оформив ее на сына Т.Э.А.", - говорится в сообщении.



В дальнейшем на месторождении проводилась незаконная добыча и реализация кварца, доходы от которого получали мэр Токтогула и член ОПГ. Добыча осуществлялась с грубыми нарушениями экологических и технических требований, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму более 74 млн сомов.



Проведенными следственно-оперативными мероприятиями мэр Токтогул, его сын Э.у.А., представитель компании С.у.Б., а также член ОПГ И.Б.А. задержаны и водворены в СИЗО-ИВС Главного управления ГКНБ по Жалал-Абадской области. Ведется следствие.



В базе данных Министерства юстиции, руководителем мэрии города Токтогул указан Тойгонбаев Эркинбек Абасканович.