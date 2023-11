Перемирие в Газе продлено еще на 2 дня

00:01 28.11.2023

Перемирие в секторе Газа продлили на два дня



МИД Катара объявил о продлении перемирия между Израилем и ХАМАС на два дня



Продление перемирия подтвердили представители Белого дома и ХАМАС. В группировке сообщили, что прекращение огня продолжится на тех же условиях, что были ранее



Между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара достигнуто соглашение о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня, сообщил на своей странице в X (бывший Twitter) представитель Министерства иностранных дел королевства Маджед аль-Ансари.



ХАМАС подтвердил, что перемирие продлевается, передает Al Jazeera. "Было достигнуто соглашение с нашими братьями в Катаре и Египте о продлении временного гуманитарного перемирия еще на два дня на тех же условиях, что и в предыдущем перемирии", - цитирует представителя группировки Reuters.



Объявление Дохи было сделано после телефонного разговора президента США Джо Байдена с премьер-министром Катара Мохаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, передает CNN со ссылкой на источник. Представитель Белого дома также подтвердил продление перемирия, не уточнив деталей, сообщает Reuters.



The Times of Israel отмечает, что Израиль еще не подтвердил продление перемирия. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее заявлял о готовности к этому и условием назвал передачу по десять израильских заложников в день.



Незадолго до объявления, сделанного Катаром, высокопоставленный представитель ХАМАС сообщил телеканалу Al Arabiya, что группировка работает над поиском заложников, чтобы обеспечить продление прекращения огня.



Как сказали источники The Wall Street Journal, осведомленные о ходе переговоров, ХАМАС утверждал, что дополнительные заложники, которых можно было бы включить в список и которые отвечают критериям Израиля, удерживает группировка "Исламский джихад" (запрещенная в России террористическая организация). Споры между сторонами касались продолжительности продления перемирия и списка тех палестинцев, которых выпустит Израиль, говорил собеседник Reuters.



Четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС началось утром 24 ноября. Сегодня, 27 ноября, его действие должно было завершиться. В рамках перемирия палестинское движение освободило десятки заложников, захваченных и увезенных в Газу, а Израиль начал отпускать палестинских заключенных.



