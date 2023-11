США и Индия занялись заговором. Между Вашингтоном и Дели встал сикхский сепаратист, - С.Строкань

00:17 28.11.2023 США и Индия занялись заговором

Между Вашингтоном и Дели встал сикхский сепаратист



США и Индия пытаются спустить на тормозах скандал, случившийся после раскрытия плана убийства проживающего в США лидера организации "Сикхи за справедливость" Гурпатванта Сингха Паннуна. Как заявила глава пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эдриенн Уотсон, стороны находятся в контакте после публикации Financial Times о предотвращении убийства лидера сикхских сепаратистов, в подготовке которого США подозревают индийские власти. В Дели отвергают свою причастность к планам ликвидации находящихся за пределами страны лиц, которые были объявлены в Индии террористами. На этом фоне имеющий американо-канадское гражданство сикхский экстремист выступает с новыми угрозами в адрес Индии и требует от властей США обеспечить ему защиту.



О новом вызове американо-индийским отношениям, которые находятся на подъеме, сообщила в конце прошлой недели руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эдриенн Уотсон. "Мы со всей серьезностью относимся к этому вопросу, он поднимался правительством США в контактах с индийскими властями, в том числе на самом высоком уровне",- заявила Эдриенн Уотсон, комментируя публикации о раскрытии заговора с целью убийства лидера организации "Сикхи за справедливость".



Первоисточником информации, которую растиражировали западные и индийские СМИ, стала появившаяся в прошлую среду в газете Financial Times публикация о том, что американские спецслужбы предотвратили убийство одного из самых радикально настроенных оппонентов индийских властей, проживающего в США и имеющего двойное американо-канадское гражданство.



Покинувший Индию более двух десятилетий назад и создавший в 2007 году организацию "Сикхи за справедливость", легально действующую на территории США, Гурпатвант Сингх Паннун провозгласил своей задачей мобилизацию сикхов по всему миру для борьбы за отделение от Индии находящегося на севере страны штата Пенджаб и создание независимого государства сикхов Халистан (в 2019 году "Сикхи за справедливость" были внесены в Индии в список запрещенных организаций, в сам Гурпатвант Сингх Паннун - в список разыскиваемых террористов).



Как Индия провела онлайн-саммит G20



Как следует из публикации Financial Times, власти США предполагают, что за подготовкой раскрытого заговора против Гурпатванта Сингха Паннуна могло стоять индийское государство, в связи с чем Вашингтон "вынес предупреждение правительству Индии из-за подозрений о его причастности к плану убийства сикха-сепаратиста на американской территории". Помимо этого, федеральные прокуроры США уже предъявили в окружном суде Нью-Йорка засекреченное обвинительное заключение как минимум одному предполагаемому исполнителю заговора против Гурпатванта Сингха Паннуна.



Впрочем, признавая возникшую в американо-индийских отношениях проблему, обе стороны избегают резких шагов и явно не форсируют разбирательство, от которого будет зависеть развитие стратегического партнерства Вашингтона и Дели. Как сообщила глава пресс-службы СНБ Белого дома Эдриенн Уотсон, индийская сторона, проводящая собственное расследование, была "удивлена и озабочена" сообщениями из Вашингтона и заверила американскую сторону, что "деятельность такого рода выходит за пределы проводимой ею политики".



Учитывая возможные последствия, Министерство юстиции США рассматривает вопрос о том, стоит ли раскрывать обвинительное заключение или лучше подождать, пока результаты своего расследования обстоятельств убийства одного из лидеров сикхской общины Канады, совершенного этим летом, обнародует Оттава. Напомним, что застреленный неизвестными в июне лидер общины сикхов в Канаде Хардип Сингх Ниджар был ближайшим соратником Гурпатванта Сингха Паннуна.



История Хардипа Сингха Ниджара, после убийства которого поругались Канада и Индия



При этом Минюст США и ФБР от комментариев отказались, а в Совете национальной безопасности еще до разъяснения Эдриенн Уотсон указали, что "не комментируют текущие вопросы правоохранительной деятельности или частные дипломатические дискуссии с нашими партнерами", добавив, что "обеспечение безопасности граждан США имеет первостепенное значение".



В свою очередь, официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи сделал заявление, не упоминающее Гурпатванта Сингха Паннуна, но демонстрирующее стремление работать над решением в тесном взаимодействии с Вашингтоном. "В ходе недавних дискуссий о сотрудничестве Индии и США в области безопасности американская сторона поделилась некоторыми сведениями, касающимися связей между организованной преступностью, торговцами оружием, террористами и другими. Эти материалы вызывают обеспокоенность у обеих стран, и они решили принять необходимые меры",- заявил официальный представитель МИД Индии, не раскрывая подробностей.



"Индия серьезно относится к таким материалам, поскольку они также затрагивают интересы нашей национальной безопасности",- добавил Ариндам Багчи.



Примечательно, что 10 ноября в индийской столице прошли американо-индийские консультации в формате "два плюс два", в ходе которых госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин встретились со своими индийскими коллегами Субраманиямом Джайшанкаром и Раджнатхом Сингхом. А спустя всего несколько дней, выступая в Лондоне в организации Royal Overseas League, глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар был вынужден вновь отвечать на вопрос о том, может ли Дели проводить операции по ликвидации находящихся за границей врагов индийского государства, учитывая, что США и другие страны прибегают к такой практике. "Эта не та логика, которой необходимо следовать в наше время, в современную эпоху",- заверил Субраманиям Джайшанкар.



Азиатско-Тихоокеанский регион ищет пути сближения в условиях конфликта его лидеров



История с раскрытым заговором против лидера сикхских сепаратистов, в подготовке которого американская сторона заподозрила индийские власти, явно не вписывается в логику стратегического партнерства двух стран, в котором все большее значение приобретает взаимодействие в области безопасности. Так, на прошлой неделе, накануне выхода публикации Financial Times, на совместной пресс-конференции с австралийской коллегой Пенни Вонг глава МИД Индии сообщил о намерении Дели провести в начале будущего года новый саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), объединяющего Австралию, Индию, Японию и США. "Мы действительно готовимся к встрече QUAD в начале следующего года. Мы согласились с тем, что QUAD демонстрирует огромный прогресс в последние годы. Существует тенденция к тому, чтобы раздвинуть границы, найти новые точки соприкосновения и новые области сотрудничества",- заявил Субраманиям Джайшанкар.



В ситуации, когда Вашингтон и Дели, судя по всему, ищут способ не поссориться из-за избежавшего покушения лидера сикхских сепаратистов, сам он, находясь за тысячи километров от своей исторической родины, продолжает сыпать угрозами в адрес Индии, ее руководства и граждан страны.



Ранее, комментируя убийство лидера канадской общины сикхов Хардипа Сингха Ниджара, Гурпатвант Сингх Паннун пригрозил руководителям Индии физической расправой. В его черный список вошли премьер-министр, главы МИДа и МВД и советник по национальной безопасности. "Это послание тем, кто убил Хардипа Сингха Ниджара. Мы призываем к вашей обязательной смерти. Моди, Джайшанкар, Довал, Шах, мы идем за вами!" - заявил тогда Гурпатвант Сингх Паннун.



А в начале ноября он записал новое видеообращение, призвав сикхов, проживающих в штате Пенджаб, "не летать рейсами Air India после 19 ноября, потому что их жизни могут оказаться в опасности".



Гурпатвант Сингх Паннун не стал уточнять, с какой угрозой могут столкнуться те пассажиры, которые все же рискнут летать самолетами главного индийского авиаперевозчика после обозначенного им часа икс.



Отвечая на вопрос Financial Times, опасается ли он за свою жизнь после раскрытого спецслужбами покушения на него, лидер сикхских сепаратистов заявил: "Позвольте правительству США решать проблему угроз моей жизни на американской земле со стороны индийских боевиков. Угроза американскому гражданину на американской земле - это вызов суверенитету Америки, и я верю, что администрация Байдена более чем способна справиться с любым подобным вызовом".



Сергей Строкань Источник - Коммерсант

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701119820





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената: Социальные предприниматели вносят значимый вклад в развитие экономики и решение социальных проблем

- Ерлан Кошанов: Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность

- Мажилис рассмотрит законопроект о масс-медиа в первом чтении

- Алихан Смаилов провел заседание Совета директоров АО "НУХ "Байтерек"

- О саммите СПЕКА

- Город Алатау в Алматинской области станет новой визитной карточкой Казахстана

- О снижении базовой ставки до 15,75%

- Обеспечить своевременный ввод новых медобъектов на селе потребовал Алихан Смаилов

- Проект закона "О масс-медиа" обсудили на выездном заседании Общественной палаты