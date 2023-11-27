Падальщики собираются у палестинских берегов, - Е.Пустовойтова

00:18 28.11.2023 27.11.2023 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



Падальщики собираются у палестинских берегов



За эскалацией конфликта стоят интересы энергетических и военных компаний, а также их акционеров – парламентариев Британии



Возникающие обвинения в геноциде палестинцев исключительно в адрес Израиля объективны не вполне. Достаточно присмотреться к тому оживлению, которое охватило британский энергетический гигант BP и оружейную фирму BAE Systems, чтобы понять, с каким нетерпением они ожидали атаку на Газу.



Как сообщает британское издание Declassified UK, эти компании уже начали подсчитывать прибыли на фоне продолжающегося уничтожения палестинцев. Почти сразу после начала израильского вторжения ВР и итальянской Eni выданы лицензии на разведку природного газа в Восточном Средиземноморье, а стоимость акций оружейной фирмы BAE Systems, которая производит ключевые детали реактивных самолетов F-35, используемых для поддержки ударов по Газе, растет вторую неделю. Уже одного этого достаточно, чтобы понять, почему британские консерваторы на прошлой неделе отклонили парламентское предложение, призывающее к прекращению огня в Газе – они имеют доли в BP и BAE – компаниях, тесно связанных с британским правительством.



Как видно, поживиться на этой войне могут не только британцы. Одну из заявок получил консорциум британского энергетического гиганта BP с азербайджанской национальной нефтяной компанией SOCAR и израильской корпорацией NewMed Energy. "Даже сейчас крупные компании по разведке природного газа верят в надежность Израиля и хотят инвестировать сюда, – похвастался министр энергетики Исраэль Кац. – Компании-победители взяли на себя обязательства по беспрецедентным инвестициям в разведку природного газа в течение следующих трех лет, что, как мы надеемся, приведет к открытию новых залежей природного газа".



Требуется уточнить, что "даже сейчас" израильского министра следует понимать как "именно сейчас", когда монопольное право использовать разведанные запасы энергоресурсов на шельфе у Газы Тель-Авив присвоил полностью и окончательно.



Несмотря на то, что с началом двухтысячных Израиль открыл несколько месторождений нефти и газа, в прошлом году он ввез минерального топлива, нефти и продуктов их переработки на 14,6 миллиарда долларов. То есть достичь энергетической независимости и стать экспортером природного газа для Тель-Авива – вожделенная мечта. И она становится все ближе. Британская BP, в правление которой с 2015 года входит бывший глава секретной разведывательной службы MI6 сэр Джон Соэрс, полгода назад заговорила о совместной заявке на участок на шельфе Газы с компанией ОАЭ ADNOC на покупку 50% израильской энергетической компании NewMed, пообещав за это 2 миллиарда долларов. Сэр Соэрс, знающий во всех деталях проблему палестинцев, ничуть не смутился вторжением в Газу, сообщив инвесторам в октябре, что сделка состоялась и компания настроена "очень оптимистично". Ведь морское месторождение Leviathan, как считается, содержит около 22 триллионов кубических футов природного газа и в прошлом году принесло доход в 2,5 миллиарда долларов.



Узнав о сделке, глава Еврокомиссии и один из самых громких защитников "права на оборону" Израиля Урсула фон дер Ляйен назвала сделку "выдающимся шагом, выводящим энергетическое сотрудничество с Израилем на новый уровень". И с восторгом добавила: "Какой особенный момент!", поскольку еще в июне прошлого года подписала с Египтом и Израилем трехстороннее соглашение об экспорте природного газа с месторождение Leviathan, "чтобы избавиться от России". Теперь от любого намека на необходимость существования двух государств на земле Палестины, которая обрушила бы и этот проект, у фон дер Ляйен закипает желчь и дергается веко.



Масштаб ресурсов углеводородов в бассейне Леванта далеко не ясен, но совершенно ясно, что на них претендуют Палестина, Кипр, Египет, Израиль, Ливия и Сирия. В отличие от всех остальных палестинцы лишены возможности пользоваться энергетическими запасами региона, что с 2019 года регулярно отмечает ООН: "Палестинский народ был лишен преимуществ использования этого природного ресурса для финансирования социально-экономического развития и удовлетворения своих потребностей в энергии, а накопленные потери составляют уже миллиарды долларов".



Только ближайшее к Газе морское месторождение, расположенное примерно в 30 километрах от побережья, содержит более 1 триллиона кубометров природного газа, но из-за блокады Израиля остается неразработанным с 2000 года. И это очень устраивает и фон дер Ляйен, и Израиль.



Ведущий британский производитель вооружений Британии BAE Systems также собирается заработать на войне Израиля с Газой. И здесь среди директоров фигурирует сэр Марк Седвилл – в 2017-2020 годы он занимал пост советника по национальной безопасности Великобритании. А Джина Хаспел, бывшая глава ЦРУ, входит в совет директоров американской дочерней компании BAE.



BAE Systems строит корабли, подводные лодки и истребители.



Перед вторжением Израиля в Газу компания получила заказ на сумму 10 миллиардов фунтов стерлингов на производство ключевых деталей для израильских истребителей F-35. Причем Израиль – единственная страна на Ближнем Востоке, летающая на F-35.



Никто не тянул за язык начальника штаба израильских вооруженных сил генерал-лейтенанта Херци Халеви во время его визита в парк истребителей F-35 своих ВВС, когда он заявил, что Израиль "знает, как добраться в любую точку Ближнего Востока. Мы уже месяц ведем войну, нанося очень, очень сильные удары по ХАМАСУ... разрушая инфраструктуру ХАМАСА в Газе". И порадовался тому, что F-35 может нести до 8,16 тонны боеприпасов, по весу – эквивалент 4,5 африканским слонам. С ним порадовались и держатели акций BAE Systems. Их цена выросла на 50 процентов, как только Израиль, готовясь к войне с Газой, решил увеличить свой парк истребителей F-35 до 75 самолетов. И она снова подскочила на 9 процентов с началом бомбардировок Газы.



Инвесторы BAE Systems ожидают "золотой лихорадки" для оружейных фирм, поставляющих Израилю передовые военные технологии, и им нет нужды в том, сколько еще палестинских детей, стариков и женщин погибнут в руинах.



Кратно увеличивая продажу оружия Израилю, Вестминстер утверждает, что Израиль "ясно дал понять, что он будет соблюдать международное гуманитарное право" и что в Великобритании "действуют самые жесткие правила в отношении оружия в любой точке мира". Еще как действуют! Ведь депутаты британского парламента Дэвид Дугид, Виктория Прентис, Десмонд Суэйн, Харриетт Болдуин, Боб Блэкман, Диана Джонсон неотступно следят за соблюдением этих правил, хоть и имеют акции в BP. А парламентарии Джесси Норман и Кристофер Чоуп имеют доли в BAE Systems. Все вместе они дружно проголосовали против прекращения огня в Газе.



В минувшую среду британский Declassified UK раскрыл еще один пример "соблюдения международного гуманитарного права". Выступив вместе с Катаром и Египтом гарантом перемирия в секторе Газа, которое вступает в силу 24 ноября, США перебрасывают оружие в Израиль, собирая его по всей Европе и используя британскую авиабазу на Кипре. Эта база в Акротири в 180 милях от Тель-Авива стала международным военным центром, поддерживающим кампанию бомбардировок палестинцев. Половина американских самолетов, вылетающих оттуда, перевозит оружие для Израиля. Самолеты загружаются со стратегических складов, принадлежащих США и НАТО в Европе, сообщает израильская газета Haaretz.



В ответ на обращение Declassified за разъяснениями представитель Министерства обороны Великобритании отказался разглашать всю информацию, но сообщил: "В ответ на ситуацию в Израиле и Газе мы работаем с международными партнерами над деэскалацией конфликта, укреплением стабильности и поддержкой гуманитарных усилий в регионе. Любое использование британских баз будет соответствовать этим целям".



Международное право теперь существует только как лишенный смысла набор слов, и это доказывает и тот факт, что в Восточное Средиземноморье на британскую военную базу, словно падальщики, почуявшие запах смерти, подтянулись Германия и Нидерланды. Переброшены на Кипр командование специальных сил немецкой армии (KSK), подразделение боевых пловцов военно-морского флота (KSM) и подразделение специального назначения федеральной полиции, специализирующееся на спасении заложников (GSG 9).



Чтобы вопли палестинцев не тревожили жителей Туманного Альбиона, еще 28 октября глава британского консультативного комитета по СМИ в области обороны и безопасности (DSMA) запретил редакторам крупных британских новостных агентств упоминать о том, чем занимаются подразделения специального назначения британской армии (SAS) "в чувствительных регионах" Западной Азии.



Нет сомнений – добиваются деэскалации конфликта в Газе. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701119880





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